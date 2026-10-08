नवरात्रि में मां दुर्गा की तस्वीर लगाते समय न करें ये गलतियां, जानें सही स्वरूप और दिशा
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Thu, 08 Oct 2026 07:14 PM IST
सार
नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा-आराधना करने का विशेष विधान होता है। इसमें घर पर मां दुर्गा की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करते समय दिशा और स्वरूप का ध्यान रखें।
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विस्तार
नवरात्रि का पर्व मां दुर्गा की आराधना और शक्ति की उपासना का पावन अवसर माना जाता है। मान्यता है कि इन नौ दिनों में विधि-विधान से माता भगवती की पूजा करने से घर में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। नवरात्रि में बहुत से भक्त अपने घर में माता रानी की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करते हैं। धार्मिक परंपराओं के साथ-साथ वास्तु की मान्यताओं में भी माता की तस्वीर के स्वरूप और उसे रखने की दिशा को विशेष महत्व दिया गया है।
कैसी होनी चाहिए माता भगवती की तस्वीर ?
धार्मिक मान्यता के अनुसार घर में माता भगवती की ऐसी तस्वीर लगाना शुभ माना जाता है, जिसमें माता का स्वरूप शांत, सौम्य और आशीर्वाद प्रदान करने वाला हो। मां दुर्गा को सिंह पर सवार दिखाने वाली तस्वीर विशेष रूप से लोकप्रिय है। माता का चेहरा प्रसन्न और तेजस्वी हो तथा उनके हाथों में अस्त्र-शस्त्र के साथ आशीर्वाद देने की मुद्रा दिखाई दे, तो इसे शुभ प्रतीक माना जाता है।
ऐसी तस्वीर भी लगाई जा सकती है जिसमें माता के पीछे सुंदर और स्वच्छ प्राकृतिक दृश्य हो। धार्मिक दृष्टि से मां दुर्गा का सिंह पर विराजमान स्वरूप साहस, शक्ति और निर्भयता का प्रतीक माना जाता है। वहीं माता के शांत चेहरे को करुणा और मातृत्व का प्रतीक माना जाता है।
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तस्वीर लगाते समय इन बातों का रखें ध्यान
वास्तु की प्रचलित मान्यताओं के अनुसार पूजा स्थल को घर का पवित्र और स्वच्छ स्थान माना जाता है। माता भगवती की तस्वीर को साफ-सुथरे पूजा स्थान पर रखना चाहिए। तस्वीर के आसपास अनावश्यक सामान, टूटे हुए पूजा-पात्र या गंदगी नहीं होनी चाहिए।
दिशा का रखें ध्यान
वास्तु मान्यताओं में देवी-देवताओं की तस्वीर के लिए घर की पूर्व या उत्तर दिशा को शुभ माना गया है।शुभ फलों में वृद्धि के लिए देवी दुर्गा की तस्वीर पूर्व या दक्षिण-पूर्व में लगा सकते हैं।
किन तस्वीरों से बचना चाहिए ?
परंपरागत मान्यता के अनुसार घर के पूजा स्थल पर माता भगवती की बहुत उग्र या युद्ध के भयावह दृश्य वाली तस्वीर लगाने से बचना चाहिए। इसी तरह फटी, टूटी या क्षतिग्रस्त तस्वीर को पूजा स्थान पर नहीं रखना चाहिए। यदि तस्वीर पुरानी होकर खराब हो गई हो तो उसे सम्मानपूर्वक बदल देना उचित माना जाता है।
माता रानी की कृपा केवल तस्वीर के स्वरूप या दिशा पर निर्भर मानी जाए, ऐसा आवश्यक नहीं है। सनातन परंपरा में श्रद्धा, भक्ति, सदाचार और निष्ठापूर्वक पूजा को विशेष महत्व दिया गया है। नवरात्रि में माता की तस्वीर के सामने दीपक जलाएं, स्वच्छता रखें, दुर्गा सप्तशती या दुर्गा मंत्रों का पाठ करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार कन्या पूजन तथा सेवा करें।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।
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कैसी होनी चाहिए माता भगवती की तस्वीर ?
धार्मिक मान्यता के अनुसार घर में माता भगवती की ऐसी तस्वीर लगाना शुभ माना जाता है, जिसमें माता का स्वरूप शांत, सौम्य और आशीर्वाद प्रदान करने वाला हो। मां दुर्गा को सिंह पर सवार दिखाने वाली तस्वीर विशेष रूप से लोकप्रिय है। माता का चेहरा प्रसन्न और तेजस्वी हो तथा उनके हाथों में अस्त्र-शस्त्र के साथ आशीर्वाद देने की मुद्रा दिखाई दे, तो इसे शुभ प्रतीक माना जाता है।
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ऐसी तस्वीर भी लगाई जा सकती है जिसमें माता के पीछे सुंदर और स्वच्छ प्राकृतिक दृश्य हो। धार्मिक दृष्टि से मां दुर्गा का सिंह पर विराजमान स्वरूप साहस, शक्ति और निर्भयता का प्रतीक माना जाता है। वहीं माता के शांत चेहरे को करुणा और मातृत्व का प्रतीक माना जाता है।
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तस्वीर लगाते समय इन बातों का रखें ध्यान
वास्तु की प्रचलित मान्यताओं के अनुसार पूजा स्थल को घर का पवित्र और स्वच्छ स्थान माना जाता है। माता भगवती की तस्वीर को साफ-सुथरे पूजा स्थान पर रखना चाहिए। तस्वीर के आसपास अनावश्यक सामान, टूटे हुए पूजा-पात्र या गंदगी नहीं होनी चाहिए।
दिशा का रखें ध्यान
वास्तु मान्यताओं में देवी-देवताओं की तस्वीर के लिए घर की पूर्व या उत्तर दिशा को शुभ माना गया है।शुभ फलों में वृद्धि के लिए देवी दुर्गा की तस्वीर पूर्व या दक्षिण-पूर्व में लगा सकते हैं।
किन तस्वीरों से बचना चाहिए ?
परंपरागत मान्यता के अनुसार घर के पूजा स्थल पर माता भगवती की बहुत उग्र या युद्ध के भयावह दृश्य वाली तस्वीर लगाने से बचना चाहिए। इसी तरह फटी, टूटी या क्षतिग्रस्त तस्वीर को पूजा स्थान पर नहीं रखना चाहिए। यदि तस्वीर पुरानी होकर खराब हो गई हो तो उसे सम्मानपूर्वक बदल देना उचित माना जाता है।
माता रानी की कृपा केवल तस्वीर के स्वरूप या दिशा पर निर्भर मानी जाए, ऐसा आवश्यक नहीं है। सनातन परंपरा में श्रद्धा, भक्ति, सदाचार और निष्ठापूर्वक पूजा को विशेष महत्व दिया गया है। नवरात्रि में माता की तस्वीर के सामने दीपक जलाएं, स्वच्छता रखें, दुर्गा सप्तशती या दुर्गा मंत्रों का पाठ करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार कन्या पूजन तथा सेवा करें।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।