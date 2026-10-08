गोवर्धन पूजा 2026: 9 या 10 नवंबर, कब मनाई जाएगी गोवर्धन पूजा? जानें सही तारीख और पौराणिक कथा

1 of 9 govardhan puja - फोटो : amar ujala







Link Copied



Govardhan Puja 2026: हिंदू धर्म में गोवर्धन पूजा का विशेष धार्मिक महत्व है। यह पर्व भगवान श्रीकृष्ण, गोवर्धन पर्वत, प्रकृति और गौ सेवा से जुड़ा हुआ है। दीपावली के अगले दिन मनाया जाने वाला इस पर्व को कई जगहों पर अन्नकूट पूजा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान श्रीकृष्ण को तरह-तरह के सात्विक व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा की जाती है। इस दिन गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाकर पूजा करने और उसकी परिक्रमा करने की परंपरा है। आइए जानते हैं साल 2026 में गोवर्धन पूजा कब होगी, पूजा का शुभ समय क्या है, इसकी पौराणिक कथा और धार्मिक महत्व क्या है।

Trending Videos

2 of 9 govardhan puja - फोटो : freepik

गोवर्धन पूजा 2026 कब है?

साल 2026 में गोवर्धन पूजा 10 नवंबर, मंगलवार को मनाई जाएगी। दिल्ली के अनुसार कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि 9 नवंबर को दोपहर 12:31 बजे शुरू होगी और 10 नवंबर को दोपहर 2:00 बजे समाप्त होगी। गोवर्धन पूजा का दिन तय करते समय स्थानीय सूर्योदय और पंचांग की गणना भी महत्वपूर्ण होती है। इसलिए अपने शहर के पंचांग के अनुसार तिथि और पूजा के समय की पुष्टि करना उचित रहेगा।

3 of 9 govardhan puja - फोटो : freepik

गोवर्धन पूजा 2026 का शुभ मुहूर्त

दिल्ली के समय के अनुसार 10 नवंबर 2026 को गोवर्धन पूजा का प्रातःकालीन मुहूर्त सुबह 6:40 बजे से 8:50 बजे तक रहेगा। इस दौरान श्रद्धालु भगवान श्रीकृष्ण और गोवर्धन जी की पूजा कर सकते हैं। अलग-अलग शहरों में सूर्योदय के समय में अंतर होने के कारण पूजा के मुहूर्त में कुछ बदलाव संभव है।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 9 गोवर्धन पर्वत - फोटो : Instagram

क्यों मनाई जाती है गोवर्धन पूजा?

गोवर्धन पूजा भगवान श्रीकृष्ण की उस लीला की स्मृति में मनाई जाती है, जिसमें उन्होंने ब्रजवासियों को इंद्र देव की पूजा के बजाय गोवर्धन पर्वत और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का संदेश दिया था। धार्मिक मान्यता है कि गोवर्धन पर्वत ब्रजवासियों और उनके पशुओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। श्रीकृष्ण ने लोगों को प्रकृति, पर्वत, गौवंश और अन्न के महत्व को समझाया। इसी परंपरा से गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का पर्व जुड़ा माना जाता है।

विज्ञापन

5 of 9 गोवर्धन पूजा की पौराणिक कथा - फोटो : अमर उजाला