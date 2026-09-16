विश्वकर्मा जयंती पर औजारों और कारखानों की पूजा का महत्व, जानिए पूजन विधि और शुभ मुहूर्त

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वैदिक पंचांग के अनुसार, इस वर्ष विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर 2026 को है। इस दिन औजारों और कारखानों की विशेष पूजा होगी। पंचांग के अनुसार, पूजा के लिए शुभ मुहूर्त का समय सुबह 7 बजकर 58 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 40 मिनट तक रहेगा। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त सुबह 11 बजकर 51 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 40 मिनट तक रहेगा।विश्वकर्मा पूजन के लिए सबसे पहले सुबह जल्दी स्नान करके साफ-सुथरे कपड़े पहनें और फिर पूजा स्थल की साफ-सफाई करें। इसके बाद चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाकर भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। भगवान विश्वकर्मा का ध्यान करते हुए गंगाजल से प्रतिमा का जलाभिषेक करें। फिर घी का दीपक जलाएं। फिर पूजा में रोली, अक्षत, फल, फूल और मिठाई अर्पित करें। फिर कार्यस्थल पर रखे मशीनों, औजारों और दूसरे उपकरणों को रोली, अक्षत फूल अर्पित करके प्रणाम करें।भगवान विश्वकर्मा की तस्वीर या मूर्ति, लकड़ी की चौकी, पीला कपड़ा, कलश, जनेऊ, हल्दी, रोली, अक्षत, सुपारी, मौली, लौंग, कपूर, देसी घी, फल, मिठाई, इत्र, शहद आदि।ओम जय श्री विश्वकर्मा, प्रभु जय श्री विश्वकर्मा ।सकल सृष्टि के कर्ता, रक्षक स्तुति धर्मा ।। 1 ।।ओम जय श्री विश्वकर्मा, प्रभु जय श्री विश्वकर्मा ।आदि सृष्टि में विधि को, श्रुति उपदेश दिया।जीव मात्र का जग में, ज्ञान विकास किया।। 2।।ओम जय श्री विश्वकर्मा, प्रभु जय श्री विश्वकर्मा ।ऋषि अंगिरा ने तप से, शांति नहीं पाई।ध्यान किया जब प्रभु का, सकल सिद्ध आई ।। 3 ।।ओम जय श्री विश्वकर्मा, प्रभु जय श्री विश्वकर्मा ।रोग ग्रस्त राजा ने जब आश्रय लीना ।संकट मोचन बन कर दूर दुःख कीना ।। 4 ।।ओम जय श्री विश्वकर्मा, प्रभु जय श्री विश्वकर्मा ।जब रथकार दम्पति, तुम्हारी टेर करी ।सुनकर दीन प्रार्थना, विपत्ति हरी सगरी ।। 5 ।।ओम जय श्री विश्वकर्मा, प्रभु जय श्री विश्वकर्मा ।एकानन चतुरानन, पंचानन राजे ।द्विभुज, चतुर्भुज, दसभुज, सकल रूप साजे ।। 6 ।।ओम जय श्री विश्वकर्मा, प्रभु जय श्री विश्वकर्मा ।ध्यान धरे जब पद का, सकल सिद्धि आवे।मन दुविधा मिट जाये, अटल शांति पावे ।। 7 ।।ओम जय श्री विश्वकर्मा, प्रभु जय श्री विश्वकर्मा ।श्री विश्वकर्मा जी की आरती जो कोई जन गावे ।।कहत गजानन्द स्वामी, सुख सम्पत्ति पावे ।। 8 ।।ओम जय श्री विश्वकर्मा, प्रभु जय श्री विश्वकर्मा ।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।