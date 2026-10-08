नवरात्रि की संधि पूजा कब है? 19 अक्तूबर को बन रहा महासंयोग, जानें क्यों है यह दिन खास

1 of 9 नवरात्रि संधि पूजा - फोटो : amar ujala







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शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा की आराधना के लिए हर तिथि का अपना विशेष महत्व माना गया है। हालांकि, महाष्टमी और महानवमी के बीच आने वाला संधि काल बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी दौरान की जाने वाली पूजा को संधि पूजा कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह वह विशेष समय है, जब अष्टमी तिथि समाप्त होती है और नवमी तिथि का आगमन होता है। इस साल शारदीय नवरात्रि का पर्व 11 अक्तूबर 2026 से शुरू होगा और 20 अक्तूबर को विजयदशमी के साथ इसका समापन होगा। नवरात्रि के दौरान 19 अक्तूबर 2026, सोमवार को संधि पूजा की जाएगी। आइए जानते हैं संधि पूजा का सही मुहूर्त, इसका महत्व और इस दौरान कौन से धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं।

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2 of 9 संधि काल - फोटो : amar ujala

क्या होता है संधि काल?

संधि का अर्थ होता है दो अवस्थाओं या तिथियों का मिलन। नवरात्रि में महाष्टमी के अंतिम 24 मिनट और महानवमी के शुरुआती 24 मिनट को मिलाकर संधि काल माना जाता है। इस तरह यह विशेष अवधि कुल 48 मिनट की होती है। इसी संधिकाल में मां दुर्गा की विशेष पूजा-अर्चना की जाती है। मान्यता है कि यह समय देवी उपासना के लिए अत्यंत प्रभावशाली होता है और भक्त इस दौरान पूरी श्रद्धा के साथ मां भगवती का आह्वान करते हैं।

3 of 9 संधि पूजा 2026 कब होगी? - फोटो : अमर उजाला

संधि पूजा 2026 कब होगी?

पंचांग के अनुसार इस वर्ष महाष्टमी और महानवमी के संधिकाल में 19 अक्तूबर 2026 को संधि पूजा होगी। अष्टमी तिथि प्रारंभ: 18 अक्तूबर 2026, सुबह 8:27 बजे

18 अक्तूबर 2026, सुबह 8:27 बजे अष्टमी तिथि समाप्त: 19 अक्तूबर 2026, सुबह 10:51 बजे

19 अक्तूबर 2026, सुबह 10:51 बजे संधि पूजा मुहूर्त: 19 अक्तूबर 2026, सुबह 10:27 बजे से 11:15 बजे तक यानी अष्टमी समाप्त होने से ठीक पहले और नवमी शुरू होने के आसपास का यह 48 मिनट का समय संधि पूजा के लिए विशेष रहेगा।

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4 of 9 संधि पूजा का धार्मिक महत्व - फोटो : अमर उजाला।

संधि पूजा का धार्मिक महत्व

धार्मिक मान्यताओं में संधि पूजा को मां दुर्गा की शक्ति और विजय से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि महिषासुर के साथ युद्ध के दौरान देवी के अत्यंत शक्तिशाली स्वरूप का प्राकट्य इसी संधिकाल से जुड़ा है। इसलिए इस समय देवी की आराधना को विशेष फलदायी माना जाता है। संधि पूजा में मां दुर्गा के उग्र और शक्तिशाली स्वरूप की उपासना की जाती है। भक्त इस दौरान मंत्र जाप, दीप प्रज्वलन और विशेष पूजा-अर्चना के माध्यम से देवी का आशीर्वाद प्राप्त करने की कामना करते हैं।

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5 of 9 संधि पूजा के दौरान 108 दीपक जलाने की परंपरा कई स्थानों पर प्रचलित है। - फोटो : ai