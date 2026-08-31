Kajari Teej 2026 Wishes: कजरी तीज पर भेजें ये शुभकामना संदेश, पाएं मां गौरा का आशीर्वाद

Kajari Teej Ki Shubhkamnaein Wishes in Hindi: आज 31 अगस्त 2026 को कजरी तीज का पावन व्रत रखा जा रहा है। यह भाद्रपद माह की पहली तीज है, जिसे सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष महत्व वाला पर्व माना जाता है। इस दिन महिलाएं व्रत रखकर भगवान शिव और मां पार्वती की विधि-विधान से पूजा करती हैं और पति की लंबी आयु, सुखी दांपत्य जीवन तथा परिवार की खुशहाली की कामना करती हैं। मान्यता है कि कजरी तीज का व्रत करने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है, वहीं कुंवारी कन्याएं मनचाहे वर की प्राप्ति की कामना करती हैं। इस दिन नीमड़ी माता की पूजा और चने-सत्तू का भोग लगाने की भी परंपरा है। ऐसे में आप भी अपनों के जीवन में सुख-शांति, प्रेम और समृद्धि की कामना करते हुए कजरी तीज के ये खूबसूरत शुभकामना संदेश भेजकर उन्हें इस पावन पर्व की बधाई दे सकते हैं।