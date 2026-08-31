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Kajari Teej 2026 Wishes: कजरी तीज पर भेजें ये शुभकामना संदेश, पाएं मां गौरा का आशीर्वाद

Mon, 31 Aug 2026 06:01 AM IST
श्वेता सिंह धर्म डेस्क, अमर उजाला
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Mon, 31 Aug 2026 06:01 AM IST
सार

Happy Kajari Teej 2026: कजरी तीज के पावन पर्व पर अगर आप भी अपनों को खास अंदाज में शुभकामनाएं देना चाहते हैं, तो ये खूबसूरत संदेश भेज सकते हैं। मां गौरा और भगवान शिव की कृपा से जीवन में सुख-समृद्धि और खुशियां बनी रहें। 

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Kajari Teej 2026 Wishes Messages Wallpapers Images Kajri Teej Ki Shubhkamnaein In Hindi
कजरी तीज की हार्दिक शुभकामनाएं - फोटो : amar ujala

Kajari Teej Ki Shubhkamnaein Wishes in Hindi: आज 31 अगस्त 2026 को कजरी तीज का पावन व्रत रखा जा रहा है। यह भाद्रपद माह की पहली तीज है, जिसे सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष महत्व वाला पर्व माना जाता है। इस दिन महिलाएं व्रत रखकर भगवान शिव और मां पार्वती की विधि-विधान से पूजा करती हैं और पति की लंबी आयु, सुखी दांपत्य जीवन तथा परिवार की खुशहाली की कामना करती हैं। मान्यता है कि कजरी तीज का व्रत करने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है, वहीं कुंवारी कन्याएं मनचाहे वर की प्राप्ति की कामना करती हैं। इस दिन नीमड़ी माता की पूजा और चने-सत्तू का भोग लगाने की भी परंपरा है। ऐसे में आप भी अपनों के जीवन में सुख-शांति, प्रेम और समृद्धि की कामना करते हुए कजरी तीज के ये खूबसूरत शुभकामना संदेश भेजकर उन्हें इस पावन पर्व की बधाई दे सकते हैं।



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कजरी तीज की हार्दिक शुभकामनाएं - फोटो : amar ujala

मां पार्वती आप पर हमेशा अपनी कृपा बनाएं,
इस तीज आपको अपना मनचाहा वर मिल जाए,
कजरी तीज की हार्दिक शुभकामनाएं

Kajari Teej 2026 Wishes Messages Wallpapers Images Kajri Teej Ki Shubhkamnaein In Hindi
कजरी तीज की हार्दिक शुभकामनाएं - फोटो : amar ujala

चंदन की खुशबू, बादलों की फुहार
आप सभी को मुबारक हो कजरी तीज का त्योहार
कजरी तीज की हार्दिक शुभकामनाएं
 

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Kajari Teej 2026 Wishes Messages Wallpapers Images Kajri Teej Ki Shubhkamnaein In Hindi
कजरी तीज की हार्दिक शुभकामनाएं - फोटो : अमर उजाला

तीज व्रत रखा मैंने
बस एक प्यारी सी
ख्वाहिश के साथ।
हो लंबी उम्र पति की
और हर जन्म मिले
एक दूसरे का साथ।
कजरी तीज की हार्दिक शुभकामनाएं
 

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कजरी तीज की हार्दिक शुभकामनाएं - फोटो : amar ujala

सोलह श्रृंगार कर मां गौरी की तरह रखें उपवास
मन में होगी श्रद्धा तो मिलेगा भगवान शिव जैसा परिवार।
कजरी तीज की हार्दिक शुभकामनाएं

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