गणेश विसर्जन के बाद नारियल को लेकर न करें ये गलती, करें ये उपाय और पाएं शुभ फल

गणेश उत्सव के दौरान भगवान गणेश की पूजा में कलश स्थापना और नारियल का विशेष महत्व माना जाता है। उत्सव के समापन पर जब भक्त विधि-विधान से बप्पा को विदाई देते हैं, तो अक्सर यह सवाल उठता है कि पूजा में रखा गया नारियल विसर्जन के बाद क्या किया जाए। इसे सामान्य नारियल समझकर फेंकना उचित नहीं माना जाता। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पूजा में इस्तेमाल किए गए नारियल को कुछ विशेष तरीकों से घर में रखा या उपयोग किया जा सकता है। ज्योतिष में भी नारियल से जुड़े कुछ उपाय बताए गए हैं, जिन्हें सुख-समृद्धि और आर्थिक खुशहाली से जोड़कर देखा जाता है। आइए जानते हैं गणेश विसर्जन के बाद कलश के नारियल का क्या करना चाहिए और इसे लेकर कौन-सी धार्मिक मान्यताएं प्रचलित हैं।