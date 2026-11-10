Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Spirituality ›   Festivals ›   Happy Govardhan Puja Wishes 2026 Greetings Govardhan Puja Annakut Quotes Messages Shubhkamna Sandesh

Happy Govardhan Puja 2026 Wishes: गोवर्धन पूजा पर अपनों को भेजें ये शुभकामना संदेश, बरसेगी श्रीकृष्ण की कृपा

Tue, 10 Nov 2026 05:53 AM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, नई दिल्ली
ज्योतिष डेस्क, नई दिल्ली Published by: श्वेता सिंह Updated Tue, 10 Nov 2026 05:53 AM IST
सार

गोवर्धन पूजा का पर्व भगवान श्रीकृष्ण और गोवर्धन महाराज की पूजा-अर्चना के लिए विशेष माना जाता है। इस पावन अवसर पर अपनों को शुभकामनाएं भेजने की भी परंपरा है। अगर आप भी करीबियों को गोवर्धन पूजा की बधाई देना चाहते हैं, तो यहां दिए गए खास संदेश भेज सकते हैं।

विज्ञापन
Happy Govardhan Puja Wishes 2026 Greetings Govardhan Puja Annakut Quotes Messages Shubhkamna Sandesh
गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं - फोटो : Amar Ujala

Happy Govardhan Puja 2026 Wishes: हर साल दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन घरों में गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाई जाती है और भगवान श्रीकृष्ण की पूजा की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार, यह पावन पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष गोवर्धन पूजा 10 नवंबर 2026 को मनाई जा रही है। मान्यता है कि इस दिन गोवर्धन पर्वत और भगवान श्रीकृष्ण की पूजा करने से घर-परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है। गोवर्धन पूजा के इस खास अवसर पर लोग अपने प्रियजनों, दोस्तों और रिश्तेदारों को शुभकामनाएं भेजकर त्योहार की खुशियां साझा करते हैं। इसी कड़ी में आज हम आपके लिए गोवर्धन पूजा के कुछ खास शुभकामना संदेश लेकर आए हैं, जिन्हें आप अपनों को भेजकर उन्हें इस पावन पर्व की बधाई दे सकते हैं।

Trending Videos
Happy Govardhan Puja Wishes 2026 Greetings Govardhan Puja Annakut Quotes Messages Shubhkamna Sandesh
गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं - फोटो : अमर उजाला

घमंड तोड़ इंद्र का
प्रकृति का महत्व समझाया
ऊंगली पर उठाकर पहाड़
वो ही रक्षक कहलाया
ऐसे बाल गोपाल लीलाधर को शत-शत प्रणाम।
गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं

Happy Govardhan Puja Wishes 2026 Greetings Govardhan Puja Annakut Quotes Messages Shubhkamna Sandesh
गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं - फोटो : अमर उजाला

कृष्ण की शरण में आकर भक्त नया जीवन पाते हैं
इसलिए गोवर्धन पूजा का दिन हम सच्चे मन से मनाते हैं
गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं

विज्ञापन
विज्ञापन
Happy Govardhan Puja Wishes 2026 Greetings Govardhan Puja Annakut Quotes Messages Shubhkamna Sandesh
गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं - फोटो : Amar Ujala

गरज उठे गगन सारा,
समंदर छोड़े अपना किनारा।
हिल जाए जहान सारा, जब गूंजे जय कृष्ण का नारा।
गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं
 

विज्ञापन
Happy Govardhan Puja Wishes 2026 Greetings Govardhan Puja Annakut Quotes Messages Shubhkamna Sandesh
गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं - फोटो : अमर उजाला

गोवर्धन पूजा के इस पावन अवसर पर
आपको और आपके परिवार को ढेरों शुभकामनाएं
 

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें आस्था समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। आस्था जगत की अन्य खबरें जैसे पॉज़िटिव लाइफ़ फैक्ट्स,स्वास्थ्य संबंधी सभी धर्म और त्योहार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed