Happy Govardhan Puja 2026 Wishes: गोवर्धन पूजा पर अपनों को भेजें ये शुभकामना संदेश, बरसेगी श्रीकृष्ण की कृपा

Happy Govardhan Puja 2026 Wishes: हर साल दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन घरों में गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाई जाती है और भगवान श्रीकृष्ण की पूजा की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार, यह पावन पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष गोवर्धन पूजा 10 नवंबर 2026 को मनाई जा रही है। मान्यता है कि इस दिन गोवर्धन पर्वत और भगवान श्रीकृष्ण की पूजा करने से घर-परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है। गोवर्धन पूजा के इस खास अवसर पर लोग अपने प्रियजनों, दोस्तों और रिश्तेदारों को शुभकामनाएं भेजकर त्योहार की खुशियां साझा करते हैं। इसी कड़ी में आज हम आपके लिए गोवर्धन पूजा के कुछ खास शुभकामना संदेश लेकर आए हैं, जिन्हें आप अपनों को भेजकर उन्हें इस पावन पर्व की बधाई दे सकते हैं।