शरीर से आलस्य को दूर भगाते हैं ये 4 योगासन, ऊर्जावान रहने के लिए नियमित करें अभ्यास

{"_id":"5e2069288ebc3e4b350bb193","slug":"yoga-for-boost-energy-and-active-body","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0936\u0930\u0940\u0930 \u0938\u0947 \u0906\u0932\u0938\u094d\u092f \u0915\u094b \u0926\u0942\u0930 \u092d\u0917\u093e\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902 \u092f\u0947 4 \u092f\u094b\u0917\u093e\u0938\u0928, \u090a\u0930\u094d\u091c\u093e\u0935\u093e\u0928 \u0930\u0939\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0928\u093f\u092f\u092e\u093f\u0924 \u0915\u0930\u0947\u0902 \u0905\u092d\u094d\u092f\u093e\u0938","category":{"title":"Yoga and Health","title_hn":"\u092f\u094b\u0917","slug":"yoga-and-health"}}

yoga for boost energy and active body, Updated Fri, 17 Jan 2020 08:34 AM IST

1 of 5

प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया