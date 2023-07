विश्व जनसंख्या दिवस 2023 की थीम



विश्व जनसंख्या दिवस 2023 की थीम 'लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना। दुनिया की अनंत संभावनाओं को अनलॉक करने के लिए महिलाओं और लड़कियों की आवाज को ऊपर उठाना है। (Unleashing The Power Of Gender Equality: Uplifting the Voices Of Women and Girls To Unlock our World's Infinite Possibilities.)