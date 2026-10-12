Vaishno Devi Yatra Navratri Travel Guide 2026: नवरात्रि के पावन अवसर पर माता रानी के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु वैष्णो देवी धाम पहुंचते हैं। जम्मू-कश्मीर के कटरा में स्थित माता वैष्णो देवी का पवित्र भवन श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है।
अगर आप भी शारदीय नवरात्रि में माता के दर्शन की योजना बना रहे हैं, तो यात्रा पर निकलने से पहले कुछ जरूरी तैयारियां कर लेना बेहतर होगा। रजिस्ट्रेशन, यात्रा मार्ग, मौसम, ठहरने की व्यवस्था और जरूरी सामान की जानकारी आपकी यात्रा को अधिक सुविधाजनक बना सकती है।
नवरात्रि के दौरान भीड़ बढ़ने की संभावना को देखते हुए यात्रा की योजना पहले से बनाना उपयोगी है। साथ ही, मौसम और प्रशासन की ताजा एडवाइजरी पर नजर रखना भी जरूरी है। आइए जानते हैं माता वैष्णो देवी की यात्रा से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि आप सुरक्षित तरीके से अपनी धार्मिक यात्रा पूरी कर सकें।
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वैष्णो देवी यात्रा
- फोटो : Shri Mata Vaishno Devi Shrine Board
यात्रा से पहले रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं
माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए प्रत्येक श्रद्धालु का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध है। कटरा पहुंचने पर निर्धारित यात्रा पंजीकरण काउंटर से भी जानकारी ली जा सकती है।
रजिस्ट्रेशन के बाद मिलने वाले RFID आधारित यात्रा एक्सेस कार्ड को निर्धारित स्थान से प्राप्त करना जरूरी है। बिना वैध यात्रा कार्ड के आगे बढ़ने की अनुमति नहीं होती। किसी अनधिकृत एजेंट के बजाय केवल आधिकारिक वेबसाइट या काउंटर का इस्तेमाल करें।
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वैष्णो देवी यात्रा
- फोटो : Shri Mata Vaishno Devi Shrine Board
यात्रा का रास्ता और दूरी समझ लें
कटरा से माता के भवन तक पैदल यात्रा का प्रचलित मार्ग लगभग 13 किलोमीटर का है। श्रद्धालु अपनी सुविधा और शारीरिक क्षमता के अनुसार पैदल यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा, उपलब्धता और मौजूदा नियमों के अनुसार घोड़े, पालकी या अन्य अधिकृत सुविधाओं के बारे में जानकारी ली जा सकती है। यात्रा शुरू करने से पहले आधिकारिक मार्ग और सुविधाओं की स्थिति जरूर जांच लें।
नवरात्रि में भीड़ को ध्यान में रखकर बनाएं प्लान
नवरात्रि के दौरान श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ सकती है। इसलिए कटरा पहुंचने, रजिस्ट्रेशन कराने, ठहरने और वापसी की यात्रा के लिए पर्याप्त समय रखें। यदि आप होटल या श्राइन बोर्ड के आवास में रुकना चाहते हैं, तो उपलब्धता पहले जांच लें। दर्शन के लिए लगने वाला समय भीड़ और प्रशासनिक व्यवस्था के अनुसार बदल सकता है।
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अर्धकुंवारी, वैष्णो देवी मंदिर
- फोटो : Mata Vaishno Devi Shrine Board
मौसम की जानकारी लेकर ही निकलें
पहाड़ी क्षेत्र में मौसम तेजी से बदल सकता है। यात्रा से पहले मौसम का पूर्वानुमान और श्राइन बोर्ड की आधिकारिक एडवाइजरी जरूर देखें। बारिश, फिसलन, भूस्खलन की चेतावनी या खराब मौसम की स्थिति में प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। जरूरत पड़ने पर यात्रा स्थगित करना ही सुरक्षित विकल्प हो सकता है।
बैग में रखें ये जरूरी सामान
यात्रा के दौरान आरामदायक ग्रिप वाले जूते, मौसम के अनुकूल कपड़े, रेनकोट, पानी, हल्का स्नैक, जरूरी दवाइयां और पहचान पत्र साथ रखें। बहुत भारी सामान लेकर चढ़ाई करने से बचें। पहाड़ी रास्ते पर आराम के लिए निर्धारित स्थानों का इस्तेमाल करें और शरीर में पानी की कमी न होने दें।
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वैष्णो देवी भवन, हेलिकॉप्टर सेवा (फाइल)
- फोटो : संवाद
बुजुर्गों और बच्चों के लिए रखें खास ध्यान
अगर आपके साथ बुजुर्ग, छोटे बच्चे या किसी बीमारी से पीड़ित व्यक्ति हैं, तो यात्रा से पहले डॉक्टर की सलाह लेना बेहतर है। अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार गति रखें और जरूरत पड़ने पर आराम करें। किसी भी परेशानी की स्थिति में नजदीकी चिकित्सा केंद्र या श्राइन बोर्ड के कर्मचारियों से संपर्क करें।
हेलीकॉप्टर और दूसरी सुविधाओं की बुकिंग आधिकारिक माध्यम से करें
श्राइन बोर्ड की ओर से उपलब्ध सुविधाओं में हेलीकॉप्टर सेवा, आवास और अन्य यात्रा-संबंधी व्यवस्थाएं शामिल हो सकती हैं। इनकी उपलब्धता मौसम और परिचालन परिस्थितियों पर निर्भर करती है। बुकिंग के लिए आधिकारिक वेबसाइट का ही इस्तेमाल करें और किसी अनजान व्यक्ति को भुगतान करने से बचें। खराब मौसम में हेलीकॉप्टर सेवा प्रभावित हो सकती है।