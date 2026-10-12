Vaishno Devi Yatra Navratri Travel Guide 2026: नवरात्रि के पावन अवसर पर माता रानी के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु वैष्णो देवी धाम पहुंचते हैं। जम्मू-कश्मीर के कटरा में स्थित माता वैष्णो देवी का पवित्र भवन श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है।





अगर आप भी शारदीय नवरात्रि में माता के दर्शन की योजना बना रहे हैं, तो यात्रा पर निकलने से पहले कुछ जरूरी तैयारियां कर लेना बेहतर होगा। रजिस्ट्रेशन, यात्रा मार्ग, मौसम, ठहरने की व्यवस्था और जरूरी सामान की जानकारी आपकी यात्रा को अधिक सुविधाजनक बना सकती है।



नवरात्रि के दौरान भीड़ बढ़ने की संभावना को देखते हुए यात्रा की योजना पहले से बनाना उपयोगी है। साथ ही, मौसम और प्रशासन की ताजा एडवाइजरी पर नजर रखना भी जरूरी है। आइए जानते हैं माता वैष्णो देवी की यात्रा से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि आप सुरक्षित तरीके से अपनी धार्मिक यात्रा पूरी कर सकें।