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पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा का भव्य नजारा: ढाक की गूंज से जगमगाते पंडालों तक, तस्वीरों में देखें उत्सव

Sun, 11 Oct 2026 06:12 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Sun, 11 Oct 2026 06:12 PM IST
सार

West Bengal Durga Puja 2026: ढाक की थाप, शानदार रोशनी और कलात्मक पंडालों के बीच पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा एक ऐसा अनुभव है, जिसमें आस्था और संस्कृति एक साथ दिखाई देती हैं। ये तस्वीरें उत्सव की उसी जीवंत भावना की झलक पेश करती हैं।

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Durga Puja 2026 in West Bengal: Stunning Pandal Photos and Cultural Highlights
नवरात्रि दुर्गा पूजा पंडाल - फोटो : Instagram

पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि कला, संस्कृति, संगीत, खानपान और यात्रा का अनोखा अनुभव है। आपकी भेजी गई तस्वीरों में एक ओर पारंपरिक ढाक बजाते कलाकारों का विशाल समूह दिखाई देता है, तो दूसरी ओर रंग-बिरंगी रोशनी से सजा भव्य दुर्गा पूजा पंडाल नजर आता है। इन्हीं दृश्यों को आधार बनाकर यह हिंदी फोटो गैलरी तैयार की गई है।



पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा का नाम आते ही मां दुर्गा की भव्य प्रतिमाएं, ढाक की गूंज, आकर्षक पंडाल और रोशनी से सजी सड़कें आंखों के सामने आ जाती हैं। यहां दुर्गा पूजा धार्मिक आस्था के साथ-साथ बंगाल की कला, संस्कृति और सामुदायिक उत्सव का भी प्रतीक है। सामने आई इन तस्वीरों में उत्सव के दो खूबसूरत रंग नजर आते हैं, पारंपरिक ढाक वादन और रोशनी से जगमगाता भव्य पंडाल।
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Durga Puja 2026 in West Bengal: Stunning Pandal Photos and Cultural Highlights
नवरात्रि दुर्गा पूजा पंडाल - फोटो : Instagram

ढाक की थाप पर उत्सव का जोश

इस तस्वीर में सफेद पारंपरिक वस्त्र पहने ढाक वादकों का बड़ा समूह एक मैदान में नजर आ रहा है। कलाकारों के हाथों में बड़े पारंपरिक ढोल हैं और सभी एक साथ वादन करते दिखाई दे रहे हैं। ढाक की गूंज बंगाल की दुर्गा पूजा की खास पहचान मानी जाती है। पूजा के दिनों में इसकी थाप उत्सव के माहौल को और जीवंत बना देती है। यह दृश्य दिखाता है कि दुर्गा पूजा केवल पूजा-पाठ तक सीमित नहीं, बल्कि संगीत और सामूहिक भागीदारी का भी उत्सव है।
Durga Puja 2026 in West Bengal: Stunning Pandal Photos and Cultural Highlights
नवरात्रि दुर्गा पूजा पंडाल - फोटो : Instagram

रंगीन रोशनी में चमकता भव्य दुर्गा पूजा पंडाल

दूसरी तस्वीर में एक विशाल, मंदिर जैसी वास्तुकला वाला पंडाल दिखाई देता है। गुलाबी, बैंगनी और सुनहरी रोशनी से सजी इसकी संरचना रात के अंधेरे में बेहद आकर्षक नजर आती है। पंडाल की बारीक सजावट और आसपास मौजूद दर्शकों की भीड़ उत्सव की भव्यता को दर्शाती है। दुर्गा पूजा के दौरान पंडालों को अलग-अलग कलात्मक रूप देना बंगाल की खास परंपरा है। कई पंडाल धार्मिक वास्तुकला, लोककला और सामाजिक विषयों से प्रेरित होते हैं।
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Durga Puja 2026 in West Bengal: Stunning Pandal Photos and Cultural Highlights
नवरात्रि दुर्गा पूजा पंडाल - फोटो : Instagram

दुर्गा पूजा के लिए क्यों खास है कोलकाता की यात्रा?

कोलकाता में दुर्गा पूजा के दौरान पारंपरिक पूजा स्थलों से लेकर आधुनिक थीम वाले पंडालों तक देखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। यहां की यात्रा में पंडाल दर्शन के साथ बंगाली खानपान, स्थानीय बाजार, सांस्कृतिक कार्यक्रम और शहर की ऐतिहासिक विरासत का अनुभव भी शामिल किया जा सकता है। कोलकाता की दुर्गा पूजा को यूनेस्को ने 2021 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया था।
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Durga Puja 2026 in West Bengal: Stunning Pandal Photos and Cultural Highlights
navratri durga puja 2026 - फोटो : instagram

यात्रा पर जाने से पहले जान लें ये बातें

अगर आप दुर्गा पूजा के दौरान कोलकाता घूमने की योजना बना रहे हैं, तो प्रमुख पंडालों की सूची पहले तैयार करें। भीड़ से बचने के लिए यात्रा का समय सोच-समझकर चुनें और स्थानीय यातायात संबंधी निर्देशों का पालन करें। आरामदायक जूते पहनें, पानी साथ रखें और पंडालों में पूजा तथा स्थानीय परंपराओं का सम्मान करें।

 
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