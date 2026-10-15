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दुर्गा पूजा 2026: लखनऊ में यहां सजे हैं सबसे भव्य दुर्गा पूजा पंडाल, थीम देखकर रह जाएंगे हैरान!

Thu, 15 Oct 2026 12:52 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Thu, 15 Oct 2026 12:52 PM IST
सार

Durga Puja Pandals in Lucknow 2026: दुर्गा पूजा 2026 में लखनऊ के पंडाल धार्मिक आस्था के साथ कला और संस्कृति का अनूठा संगम पेश कर रहे हैं। जानकीपुरम का राम मंदिर थीम वाला पंडाल, लाटूश रोड की पारंपरिक बंगाली हवेली और रवींद्र पल्ली की ग्रामीण बंगाल थीम इस साल के खास आकर्षणों में शामिल हैं। 

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Best Durga Puja Pandals in Lucknow 2026: Check Locations and Unique Themes
लखनऊ दुर्गा पूजा पंडाल - फोटो : AI

Lucknow Durga Puja 2026: लखनऊ में दुर्गा पूजा 2026 को लेकर उत्साह चरम पर है। शहर के अलग-अलग इलाकों में मां दुर्गा के स्वागत के लिए आकर्षक पंडाल, खूबसूरत सजावट और धार्मिक-सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारियां की गई हैं। इस बार पंडालों में पारंपरिक बंगाली संस्कृति से लेकर भव्य मंदिरों की वास्तुकला तक की झलक देखने को मिल रही है। कहीं बंगाल के पुराने घरों की शैली को दर्शाया गया है, तो कहीं श्रद्धालुओं के लिए विशाल धार्मिक संरचनाएं आकर्षण का केंद्र बनी हैं।

अगर आप इस दुर्गा पूजा में परिवार और दोस्तों के साथ लखनऊ के खूबसूरत पंडालों के दर्शन करने की योजना बना रहे हैं, तो शहर के कुछ प्रमुख पूजा स्थलों को अपनी सूची में शामिल कर सकते हैं। जानकीपुरम, लाटूश रोड और रवींद्र पल्ली जैसे इलाकों में पूजा की अलग-अलग झलक देखने को मिल रही है।

इन पंडालों की खासियत सिर्फ उनकी भव्य सजावट नहीं, बल्कि उनसे जुड़ी धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक परंपराएं और कलात्मक कल्पनाएं भी हैं। आइए जानते हैं लखनऊ के उन प्रमुख दुर्गा पूजा पंडालों के बारे में, जहां इस साल की थीम और सजावट श्रद्धालुओं का ध्यान खींच रही है।
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जानकी पुरम दु्र्गा पूजा - फोटो : Instagram

जानकीपुरम का दुर्गा पार्क पंडाल

जानकीपुरम स्थित दुर्गा पार्क का पंडाल इस साल खास आकर्षण बना हुआ है। उपलब्ध मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इसे अयोध्या के राम मंदिर की थीम पर तैयार किया गया है। रिपोर्ट में पंडाल की ऊंचाई करीब 110 फीट और मां दुर्गा की प्रतिमा की ऊंचाई 18 फीट बताई गई है। इको-फ्रेंडली प्रतिमा इसकी एक और खासियत है। धार्मिक वास्तुकला और भव्य सजावट में रुचि रखने वाले लोगों के लिए यह पंडाल देखने लायक विकल्प हो सकता है।

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अमीनाबाद दुर्गा पूजा पंडाल - फोटो : instagram

अमीनाबाद दुर्गा पूजा पंडाल

लखनऊ के अमीनाबाद के घस्यारी मंडी में मॉडल हाउस पार्क में दुर्गा पूजा पंडाल सजा है। गोल्डन टच वाला ये भव्य दुर्गा पूजा पंडाल इन दिनों आकर्षण का केंद्र बना है। यह पंडाल दुर्गा पूजा के माहौल को करीब से महसूस करने का अवसर देता है।

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सुशांत सिटी लाॅन दुर्गा पूजा - फोटो : instagram

सुशांत गोल्फ सिटी दुर्गा पूजा पंडाल

लखनऊ के सुल्तानपुर रोड स्थित अमर शहीद पथ पर भी दुर्गा पूजा पंडाल स्थित है। यहां सुशांत गोल्फ सिटी में विंट क्लब लाॅन में भव्य गोल्डन पूजा पंडाल है। इसका मुख्य द्वार बेहद शानदार बना है।

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शाश्वत दुर्गा पूजा पंडाल - फोटो : instagram

शाश्वत दुर्गा पूजा पार्क, चर्च रोड 

विकास नगर के सेक्टर 8 में चर्च रोड स्थित शाश्वत दुर्गा पूजा पार्क में भी पंडाल लगा है। यहां मां महिषासुर मर्दिनी की खूबसूरत मूर्ति स्थापित की गई है। यहां कला, वास्तुकला, लोक संस्कृति और सामाजिक सहभागिता का मेल देखने को मिल रहा है। पारंपरिक बंगाली सजावट से लेकर मंदिरों से प्रेरित संरचनाओं तक, अलग-अलग समितियां अपनी रचनात्मकता के जरिए उत्सव को खास बना रही हैं। शाम के समय रोशनी और सांस्कृतिक कार्यक्रम इन आयोजनों के माहौल को और आकर्षक बनाते हैं।


पंडाल घूमने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

 

 

 

 

पंडाल देखने निकलने से पहले संबंधित पूजा समिति से दर्शन के समय, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और यातायात व्यवस्था की जानकारी जरूर लें। भीड़ वाले समय में बुजुर्गों और बच्चों का विशेष ध्यान रखें। सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता बनाए रखें और आयोजकों के सुरक्षा संबंधी निर्देशों का पालन करें।

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