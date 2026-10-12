Delhi Durga Puja Pandals 2026: नवरात्रि में दुर्गा पूजा के दौरान दिल्ली में मां दुर्गा की भव्य प्रतिमाओं, आकर्षक पंडालों और बंगाली संस्कृति की झलक देखने को मिल रही है। राजधानी में चित्तरंजन पार्क (CR Park) से लेकर कश्मीरी गेट, मिंटो रोड और करोल बाग तक कई जगहों पर दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है। अगर आप भी इस साल मां दुर्गा के दर्शन करने और खूबसूरत पंडाल देखने का प्लान बना रहे हैं, तो इन प्रमुख जगहों की जानकारी आपके काम आ सकती है।





दिल्ली में दुर्गा पूजा केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि कला, संगीत, पारंपरिक खानपान और सामुदायिक उत्सव का भी खास अवसर है। यहां पंडालों में मां दुर्गा की प्रतिमाओं के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम, आरती, ढाक की थाप और बंगाली व्यंजनों का अनुभव भी मिलता है।