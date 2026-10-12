Delhi Durga Puja Pandals 2026: नवरात्रि में दुर्गा पूजा के दौरान दिल्ली में मां दुर्गा की भव्य प्रतिमाओं, आकर्षक पंडालों और बंगाली संस्कृति की झलक देखने को मिल रही है। राजधानी में चित्तरंजन पार्क (CR Park) से लेकर कश्मीरी गेट, मिंटो रोड और करोल बाग तक कई जगहों पर दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है। अगर आप भी इस साल मां दुर्गा के दर्शन करने और खूबसूरत पंडाल देखने का प्लान बना रहे हैं, तो इन प्रमुख जगहों की जानकारी आपके काम आ सकती है।
दिल्ली में दुर्गा पूजा केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि कला, संगीत, पारंपरिक खानपान और सामुदायिक उत्सव का भी खास अवसर है। यहां पंडालों में मां दुर्गा की प्रतिमाओं के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम, आरती, ढाक की थाप और बंगाली व्यंजनों का अनुभव भी मिलता है।
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सीआर पार्क दुर्गा पूजा पंडाल (फाइल)
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दिल्ली के 7 मशहूर दुर्गा पूजा पंडाल
1. सीआर पार्क, मेला ग्राउंड दुर्गा पूजा
चित्तरंजन पार्क को दिल्ली का मिनी बंगाल कहा जाता है। यहां का मेला ग्राउंड दुर्गा पूजा के प्रमुख आकर्षणों में शामिल है। 2026 में यहां पूजा का 51वां वर्ष मनाया जा रहा है। भव्य पंडाल, मां दुर्गा की प्रतिमा और बंगाली उत्सव का माहौल इसे खास बनाते हैं।
कैसे पहुंचें: नेहरू प्लेस या ग्रेटर कैलाश मेट्रो स्टेशन से ऑटो या कैब लेकर सीआर पार्क पहुंच सकते हैं। निकलने से पहले अपने चुने हुए पंडाल का सटीक प्रवेश द्वार जांच लें।
2. सीआर पार्क, बी ब्लाॅक पूजा ग्राउंड
सीआर पार्क का बी ब्लाॅक पूजा ग्राउंड भी दुर्गा पूजा के लिए जाना जाता है। यहां श्रद्धालु मां के दर्शन करने के साथ पंडाल की सजावट और पारंपरिक पूजा का अनुभव ले सकते हैं।
कैसे पहुंचें: नेहरू प्लेस मेट्रो स्टेशन से ऑटो या कैब सुविधाजनक विकल्प हो सकता है।
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मिन्टो रोड पूजा समिति दुर्गा पूजा पंडाल
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3. सीआर पार्क काली मंदिर
काली मंदिर, चित्तरंजन पार्क धार्मिक आस्था के प्रमुख केंद्रों में से एक है। दुर्गा पूजा के दिनों में इस क्षेत्र में भक्तिमय माहौल और बंगाली परंपराओं की झलक देखने को मिलती है।
कैसे पहुंचें: नेहरू प्लेस या ग्रेटर कैलाश मेट्रो स्टेशन से सड़क मार्ग द्वारा पहुंचें।
4. मिंटो रोड पूजा समिति
मिंटो रोड पूजा समिति राजधानी के पुराने और प्रसिद्ध दुर्गा पूजा आयोजनों में शामिल है। यहां पूजा-अर्चना और पारंपरिक उत्सव का अनुभव किया जा सकता है।
कैसे पहुंचें: नई दिल्ली या राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से आगे ऑटो या कैब लें। यात्रा से पहले संबंधित पंडाल की लोकेशन जांच लें।
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कश्मीरी गेट दुर्गा पूजा पंडाल (फाइल)
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5. कश्मीरी गेट दुर्गा पूजा समिति
पुरानी दिल्ली के कश्मीरी गेट क्षेत्र में होने वाला दुर्गा पूजा आयोजन भी श्रद्धालुओं के लिए एक विकल्प है। यहां जाने से पहले आयोजन स्थल और प्रवेश व्यवस्था की पुष्टि कर लेना बेहतर रहेगा।
कैसे पहुंचें: कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन से स्थानीय सड़क मार्ग द्वारा आयोजन स्थल तक पहुंचा जा सकता है।
6. नई दिल्ली सर्बोजनिन दुर्गा पूजा समिति, पंडारा रोड
पंडारा रोड स्थित यह पूजा समिति मध्य दिल्ली में दुर्गा पूजा देखने के इच्छुक लोगों के लिए एक अन्य विकल्प है। दर्शन के लिए निकलने से पहले इस वर्ष के कार्यक्रम और आगंतुकों के प्रवेश की जानकारी जरूर जांचें।
कैसे पहुंचें: खान मार्केट या केंद्रीय दिल्ली के नजदीकी मेट्रो स्टेशन से सड़क मार्ग द्वारा पहुंचने का विकल्प चुनें।
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आरामबाग दुर्गा पूजा पंडाल
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आराम बाग दुर्गा पूजा
करोल बाग के पास आराम बाग क्षेत्र में भी दुर्गा पूजा का आयोजन होता है। यहां मां दुर्गा के दर्शन के साथ राजधानी की पारंपरिक पूजा संस्कृति को करीब से देखने का अवसर मिलता है।
कैसे पहुंचें: झंडेवालान या करोल बाग मेट्रो स्टेशन से ऑटो या कैब ले सकते हैं।