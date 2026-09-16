1 of 5 ठीक बोलने से रिश्ते में सब ठीक नहीं , जानिए कैसे - फोटो : Ai







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Emotional Distance : कई बार रिश्ते में सबसे छोटा जवाब सबसे बड़ी बात छिपा सकता है। पार्टनर पूछता है, “क्या हुआ?” और सामने से जवाब आता है, “कुछ नहीं, ठीक हूं।” शब्दों में सब सामान्य लगता है, लेकिन आवाज का उतार-चढ़ाव, चेहरे की उदासी या बातचीत से बचने का तरीका कुछ और कहानी कह सकता है। हालांकि हर बार “ठीक हूं” का मतलब यह नहीं होता कि व्यक्ति परेशान है।



कभी-कभी कोई सच में बात नहीं करना चाहता, उसे थोड़ा समय चाहिए होता है या वह खुद अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश कर रहा होता है। समस्या तब शुरू होती है जब ऐसा व्यवहार लगातार दिखाई देने लगे और दोनों के बीच संवाद कम होता जाए।



स्वस्थ रिश्ते में हर भावना को तुरंत शब्दों में रखना जरूरी नहीं, लेकिन एक-दूसरे के बदलावों को समझना और बिना दबाव के बातचीत की जगह देना जरूरी है। ऐसे संकेतों को पहचानना इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार छोटी-सी अनकही नाराजगी समय के साथ दूरी में बदल सकती है।

2 of 5 Relationship Tips - फोटो : AI

“ठीक हूं” के पीछे क्या हो सकता है? जब कोई व्यक्ति परेशान होने के बावजूद “ठीक हूं” कहता है तो इसके कई कारण हो सकते हैं। वह बहस से बचना चाहता हो सकता है, अपनी बात समझाने की स्थिति में न हो या उसे डर हो कि उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया जाएगा। कुछ लोग अपनी भावनाएं व्यक्त करने में सहज नहीं होते। इसलिए केवल एक वाक्य के आधार पर निष्कर्ष निकालने के बजाय पूरे व्यवहार और परिस्थिति को समझना जरूरी है।

बातचीत से अचानक दूरी बनाना अगर पार्टनर पहले अपनी दिनभर की बातें साझा करता था, लेकिन अब लगातार बातचीत से बचने लगा है, तो इस बदलाव पर ध्यान देना चाहिए। छोटे जवाब देना, बातचीत को जल्दी खत्म करना या हर सवाल का जवाब टाल देना किसी भावनात्मक परेशानी का संकेत हो सकता है। लेकिन इसके पीछे काम का तनाव, थकान या व्यक्तिगत समस्या भी हो सकती है। इसलिए सीधे आरोप लगाने के बजाय शांत तरीके से पूछना बेहतर है।

3 of 5 साथ होते हुए भी भावनात्मक दूरी - फोटो : Adobe

छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन

व्यक्ति जब भीतर से तनाव में होता है तो उसका असर उसके व्यवहार पर दिखाई दे सकता है। सामान्य बातों पर चिड़चिड़ापन, जल्दी गुस्सा होना या छोटी बात को लेकर परेशान हो जाना ऐसा ही संकेत हो सकता है। हालांकि चिड़चिड़ापन हमेशा रिश्ते की समस्या नहीं बताता। नींद की कमी, काम का दबाव और दूसरे व्यक्तिगत कारण भी इसके पीछे हो सकते हैं।



साथ होते हुए भी भावनात्मक दूरी

रिश्ते में शारीरिक रूप से साथ रहना और भावनात्मक रूप से जुड़ा होना अलग बातें हैं। अगर पार्टनर आपके सामने रहते हुए भी लगातार अपने फोन में व्यस्त रहता है, अपनी बातें साझा नहीं करता या आपकी बातों में पहले जैसी रुचि नहीं दिखाता, तो इसे नजरअंदाज करने के बजाय बातचीत का मौका देना चाहिए। एक-दो दिनों के बदलाव और लंबे समय से चल रहे पैटर्न में अंतर समझना जरूरी है।

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4 of 5 रिलेशनशिप टिप्स - फोटो : AI

प्यार जताने के तरीके में बदलाव

हर व्यक्ति का प्यार जताने का तरीका अलग होता है। कोई बातचीत के जरिए अपनापन दिखाता है तो कोई काम करके। अगर अचानक पार्टनर के व्यवहार में बड़ा बदलाव दिखाई दे। जैसे पहले ध्यान रखने वाला व्यक्ति अब लगातार उदासीन रहने लगे तो इसके पीछे कारण जानने की कोशिश करें। इसका मतलब सीधे यह नहीं कि प्यार खत्म हो गया है। कभी-कभी मानसिक थकान या दूसरी परेशानियां भी व्यवहार बदल सकती हैं।

बार-बार कहना कि “कुछ नहीं हुआ”

अगर पार्टनर बार-बार परेशान दिखने के बावजूद कहता है कि “कुछ नहीं हुआ”, तो लगातार सवाल पूछकर दबाव बनाने के बजाय उसे सुरक्षित महसूस कराना जरूरी है। आप कह सकते हैं कि जब भी वह बात करना चाहे, आप सुनने के लिए मौजूद हैं। इससे सामने वाले को अपनी भावनाएं साझा करने के लिए समय मिल सकता है।



हर व्यक्ति का प्यार जताने का तरीका अलग होता है। कोई बातचीत के जरिए अपनापन दिखाता है तो कोई काम करके। अगर अचानक पार्टनर के व्यवहार में बड़ा बदलाव दिखाई दे। जैसे पहले ध्यान रखने वाला व्यक्ति अब लगातार उदासीन रहने लगे तो इसके पीछे कारण जानने की कोशिश करें। इसका मतलब सीधे यह नहीं कि प्यार खत्म हो गया है। कभी-कभी मानसिक थकान या दूसरी परेशानियां भी व्यवहार बदल सकती हैं।अगर पार्टनर बार-बार परेशान दिखने के बावजूद कहता है कि “कुछ नहीं हुआ”, तो लगातार सवाल पूछकर दबाव बनाने के बजाय उसे सुरक्षित महसूस कराना जरूरी है। आप कह सकते हैं कि जब भी वह बात करना चाहे, आप सुनने के लिए मौजूद हैं। इससे सामने वाले को अपनी भावनाएं साझा करने के लिए समय मिल सकता है।

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5 of 5 relationship - फोटो : Adobe stock