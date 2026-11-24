Happy Kartik Purnima 2026: धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व माना जाता है। हर साल कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को यह पावन पर्व मनाया जाता है। इस दिन गंगा स्नान, दीपदान, पूजा-पाठ और दान-पुण्य करने की विशेष परंपरा है। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान करने और जरूरतमंदों को दान देने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा का भी विशेष महत्व बताया गया है।





कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा और देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इसी दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था। इस खुशी में देवताओं ने दीप जलाकर उत्सव मनाया था। इसी परंपरा के चलते काशी में गंगा घाटों पर लाखों दीप जलाए जाते हैं।



साल 2026 में कार्तिक पूर्णिमा 24 नवंबर, मंगलवार को मनाई जाएगी। इस खास अवसर पर लोग अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों को शुभकामनाएं देते हैं। अगर आप भी अपनों को कुछ खास अंदाज में बधाई देना चाहते हैं तो यहां पढ़ें कार्तिक पूर्णिमा की खूबसूरत शायरी, कविताएं और भक्तिमय संदेश, जिन्हें आप व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं।