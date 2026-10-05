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हैप्पी मैरिड लाइफ: शादी के बाद हर महीने इन 7 बातों पर जरूर करें खुलकर बात, रिश्ते में नहीं आएगी दूरी

Mon, 05 Oct 2026 07:00 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Mon, 05 Oct 2026 07:00 PM IST
सार

Happy Married Life: महीने में एक बार होने वाली ऐसी बातचीत किसी रिश्ते की मीटिंग जैसी औपचारिक चीज नहीं होनी चाहिए। इसे आराम से, बिना फोन और बिना आरोप-प्रत्यारोप के बातचीत की तरह रखें। 

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Happy Married Life: 7 Important Things Every Husband and Wife Should Discuss Every Month
हैप्पी मैरिड लाइफ टिप्स - फोटो : AI

Relationship Tips: शादी के बाद जिंदगी सिर्फ प्यार और साथ रहने तक सीमित नहीं रहती। समय के साथ नौकरी, पैसे, परिवार, घर की जिम्मेदारियां, बच्चों की प्लानिंग और व्यक्तिगत जरूरतें रिश्ते का हिस्सा बन जाती हैं। कई बार कपल्स इन मुद्दों पर समय रहते बात नहीं करते और छोटी-छोटी परेशानियां धीरे-धीरे नाराजगी या दूरी में बदल सकती हैं।



इसलिए महीने में एक बार बिना किसी आरोप या बहस के कुछ जरूरी मुद्दों पर खुलकर बातचीत करना रिश्ते के लिए फ, कर्ज और आने वाले बड़े खर्चों पर चर्चा कर सकते हैं। पैसों को लेकर दोनों की प्राथमिकताएं अलगायदेमंद हो सकता है।
 
Happy Married Life: 7 Important Things Every Husband and Wife Should Discuss Every Month
relationship tips - फोटो : Freepik

पैसों और खर्चों पर करें बात

महीने में एक बार दोनों पार्टनर अपनी आमदनी, खर्च, बचत, कर्ज और आने वाले बड़े खर्चों पर चर्चा कर सकते हैं। पैसों को लेकर दोनों की प्राथमिकताएं अलग हों तो उन्हें समझना भी जरूरी है।

रिश्ते में कैसा महसूस कर रहे हैं?

सिर्फ यह पूछना कि “सब ठीक है?” काफी नहीं है। पार्टनर से पूछें कि वह रिश्ते में खुश है या उसे किसी बात की कमी महसूस हो रही है। छोटी शिकायतों बिल और परिवार से जुड़े कामों का बोझ अगर एक ही व्यक्ति पर है तो नाराजगी पैदा हो सकती है। इसलिए दोनों मिलकर को समय रहते सुनना बड़े विवाद से बचा सकता है।
Happy Married Life: 7 Important Things Every Husband and Wife Should Discuss Every Month
रिलेशनशिप कपल - फोटो : Adobe Stock

घर की जिम्मेदारियां

खाना बनाना, सफाई, खरीदारी, बिल और परिवार से जुड़े कामों का बोझ अगर एक ही व्यक्ति पर है तो नाराजगी पैदा हो सकती है। इसलिए दोनों मिलकर जिम्मेदारियों की समीक्षा कर सकते हैं।


परिवार और रिश्तेदारों से जुड़ी बातें

दोनों परिवारों से जुड़े किसी मुद्दे पर तनाव है तो उसे दबाने के बजाय शांत तरीके से बात करें। पार्टनर को यह अपना व्यक्तिगत समय चाहिए। साथ ही महीने में कुछ समय सिर्फ एक-दूसरे के लिए या लाॅन्ग-टर्म सेविंग्स जैसे मुद्दों पर दोनों की सोच एक जैसी होना जरूरी नहीं है। लेकिन इन पर बातचीत महसूस होना चाहिए कि उसकी बात सुनी जा रही है।

 
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Happy Married Life: 7 Important Things Every Husband and Wife Should Discuss Every Month
रिलेशनशिप कपल - फोटो : Adobe Stock

पर्सनल स्पेस और क्वालिटी टाइम

शादी के बाद भी दोनों को अपना व्यक्तिगत समय चाहिए। साथ ही महीने में कुछ समय सिर्फ एक-दूसरे के लिए निकालना रिश्ते में जुड़ाव बनाए रखने में मदद कर सकता है।


भविष्य की योजनाएं

करियर, घर खरीदना, यात्रा, बच्चों की योजना या लाॅन्ग टर्म सेविंग्स जैसे मुद्दों पर दोनों की सोच एक जैसी होना जरूरी नहीं है। लेकिन इन पर बातचीत जरूर होनी चाहिए ताकि दोनों एक-दूसरे की priorities समझ सकें।
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Happy Married Life: 7 Important Things Every Husband and Wife Should Discuss Every Month
रिलेशनशिप कपल - फोटो : Adobe Stock

एक-दूसरे की सराहना

 

हर बातचीत सिर्फ समस्या सुलझाने के लिए नहीं होनी चाहिए। महीने में एक बार यह भी बताएं कि पार्टनर की कौन-सी बात आपको अच्छी लगी या उसने किस चीज में आपका साथ दिया। रिश्ते में प्रशंसा की आदत सकारात्मक माहौल बनाने में मदद कर सकती है।
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