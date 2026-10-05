पैसों और खर्चों पर करें बात

महीने में एक बार दोनों पार्टनर अपनी आमदनी, खर्च, बचत, कर्ज और आने वाले बड़े खर्चों पर चर्चा कर सकते हैं। पैसों को लेकर दोनों की प्राथमिकताएं अलग हों तो उन्हें समझना भी जरूरी है।



रिश्ते में कैसा महसूस कर रहे हैं?

सिर्फ यह पूछना कि “सब ठीक है?” काफी नहीं है। पार्टनर से पूछें कि वह रिश्ते में खुश है या उसे किसी बात की कमी महसूस हो रही है। छोटी शिकायतों बिल और परिवार से जुड़े कामों का बोझ अगर एक ही व्यक्ति पर है तो नाराजगी पैदा हो सकती है। इसलिए दोनों मिलकर को समय रहते सुनना बड़े विवाद से बचा सकता है।