हरतालिका तीज के लिए प्यारे-प्यारे शुभ संदेश यहां से करें डाउनलोड, आज ही कर लें सेव





पर्व की खुशी को अपनों के साथ बांटने के लिए लोग सोशल मीडिया और WhatsApp के जरिए शुभकामना संदेश, शायरी और तस्वीरें शेयर करते हैं। अगर आप भी अपनी बहन, सखी, मां, पत्नी या किसी खास को हरतालिका तीज की बधाई देना चाहते हैं, तो यहां दिए गए खूबसूरत संदेश आपके काम आ सकते हैं। इन Happy Teej Wishes को भेजकर आप अपनों के जीवन में प्रेम, सुख और खुशियों की कामना कर सकते हैं

हरतालिका तीज का पावन पर्व सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, सुखी वैवाहिक जीवन और परिवार की खुशहाली की कामना करते हुए निर्जला व्रत रखती हैं। वहीं, अविवाहित युवतियां भी अच्छे जीवनसाथी की कामना के लिए हरतालिका तीज का व्रत और पूजा करती हैं। तीज के इस खास मौके पर महिलाएं सोलह श्रृंगार कर माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा-अर्चना करती हैं।