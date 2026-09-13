पर्व की खुशी को अपनों के साथ बांटने के लिए लोग सोशल मीडिया और WhatsApp के जरिए शुभकामना संदेश, शायरी और तस्वीरें शेयर करते हैं। अगर आप भी अपनी बहन, सखी, मां, पत्नी या किसी खास को हरतालिका तीज की बधाई देना चाहते हैं, तो यहां दिए गए खूबसूरत संदेश आपके काम आ सकते हैं। इन Happy Teej Wishes को भेजकर आप अपनों के जीवन में प्रेम, सुख और खुशियों की कामना कर सकते हैं
हरतालिका तीज के लिए प्यारे-प्यारे शुभ संदेश यहां से करें डाउनलोड, आज ही कर लें सेव
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shruti Gaur Updated Sun, 13 Sep 2026 10:35 AM IST
सार
Happy Teej Images Wishes: अखंड सुहाग का ये हरतालिका तीज का ये पर्व विवाहित महिलाओं के साथ-साथ अविवाहित युवतियों के लिए बहुत खास है, ऐसे में अपनों को ये शुभकमानाएं भेजकर इस पर्व की बधाई दें। यहां हम आपको कुछ बधाई संदेश देने जा रहे हैं।
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