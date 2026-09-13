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हरतालिका तीज के लिए प्यारे-प्यारे शुभ संदेश यहां से करें डाउनलोड, आज ही कर लें सेव

Sun, 13 Sep 2026 10:35 AM IST
Shruti Gaur लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shruti Gaur Updated Sun, 13 Sep 2026 10:35 AM IST
सार

Happy Teej Images Wishes: अखंड सुहाग का ये हरतालिका तीज का ये पर्व विवाहित महिलाओं के साथ-साथ अविवाहित युवतियों के लिए बहुत खास है, ऐसे में अपनों को ये शुभकमानाएं भेजकर इस पर्व की बधाई दें। यहां हम आपको कुछ बधाई संदेश देने जा रहे हैं। 

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हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं - फोटो : AI
Happy Teej Images Wishes: हरतालिका तीज का पावन पर्व सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, सुखी वैवाहिक जीवन और परिवार की खुशहाली की कामना करते हुए निर्जला व्रत रखती हैं। वहीं, अविवाहित युवतियां भी अच्छे जीवनसाथी की कामना के लिए हरतालिका तीज का व्रत और पूजा करती हैं। तीज के इस खास मौके पर महिलाएं सोलह श्रृंगार कर माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा-अर्चना करती हैं।


पर्व की खुशी को अपनों के साथ बांटने के लिए लोग सोशल मीडिया और WhatsApp के जरिए शुभकामना संदेश, शायरी और तस्वीरें शेयर करते हैं। अगर आप भी अपनी बहन, सखी, मां, पत्नी या किसी खास को हरतालिका तीज की बधाई देना चाहते हैं, तो यहां दिए गए खूबसूरत संदेश आपके काम आ सकते हैं। इन Happy Teej Wishes को भेजकर आप अपनों के जीवन में प्रेम, सुख और खुशियों की कामना कर सकते हैं
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हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं - फोटो : AI


हरतालिका तीज का पावन त्योहार लाए खुशियों की बहार,
    भोलेनाथ और माता पार्वती बनाए आपका जीवन खुशहाल।

हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं

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हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं - फोटो : AI


 तीज के व्रत से सजे सुहाग का संसार,
    शिव-पार्वती का आशीर्वाद मिले बार-बार।

हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं

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हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं - फोटो : AI


हाथों में मेहंदी, माथे पर सजे सिंदूर,
    हरतालिका तीज पर आपके जीवन में खुशियां हों भरपूर।

हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं

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हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं - फोटो : AI


 तीज का पावन व्रत आपके जीवन में प्रेम बरसाए,
    शिव-पार्वती की कृपा से हर मनोकामना पूरी हो जाए।

हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं

Also Read: Hartalika Teej 2026: जयपुर से वृंदावन तक, इन शहरों में देखने को मिलता है तीज का खास जश्न

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