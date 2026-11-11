Happy Bhai dooj 2026: भाई दूज का त्योहार भाई-बहन के अटूट प्रेम, विश्वास और अपनत्व का प्रतीक है। यह दिन सिर्फ माथे पर तिलक लगाने और मिठाई खिलाने की परंपरा तक सीमित नहीं है, बल्कि उन अनगिनत यादों को फिर से जीने का अवसर है, जो भाई-बहन के रिश्ते को खास बनाती हैं।





बचपन की छोटी-छोटी नोकझोंक, एक-दूसरे की चीजें छीनना, रूठना-मनाना और मुश्किल समय में बिना कुछ कहे साथ खड़े रहना, यही इस रिश्ते की खूबसूरती है। कई बार भाई-बहन एक-दूसरे से अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाते, लेकिन उनके दिल में एक-दूसरे के लिए खास जगह हमेशा बनी रहती है।



ऐसे में भाई दूज का मौका अपने जज्बातों को शब्दों में बयां करने का सबसे अच्छा अवसर है। अगर आप भी इस खास दिन पर अपने भाई या बहन को शुभकामनाएं देना चाहते हैं, तो यहां पढ़ें दिल छू लेने वाली भाई दूज की शायरी, खूबसूरत कविताएं और प्यार भरे संदेश, जिन्हें आप व्हाट्सएप, फेसबुक और सोशल मीडिया के जरिए अपनों के साथ साझा कर सकते हैं।