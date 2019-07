परेशानियों से बचना है तो अपनी पहली सैलरी खर्च करने से पहले ये बातें रखें याद

{"_id":"5d299e208ebc3e6d035422db","slug":"for-your-better-future-how-to-manage-smartly-your-money-in-20s","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u092a\u0930\u0947\u0936\u093e\u0928\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0938\u0947 \u092c\u091a\u0928\u093e \u0939\u0948 \u0924\u094b \u0905\u092a\u0928\u0940 \u092a\u0939\u0932\u0940 \u0938\u0948\u0932\u0930\u0940 \u0916\u0930\u094d\u091a \u0915\u0930\u0928\u0947 \u0938\u0947 \u092a\u0939\u0932\u0947 \u092f\u0947 \u092c\u093e\u0924\u0947\u0902 \u0930\u0916\u0947\u0902 \u092f\u093e\u0926","category":{"title":"Relationship","title_hn":"\u0930\u093f\u0932\u0947\u0936\u0928\u0936\u093f\u092a","slug":"relationship"}}

How to earn money, data and talktime from mobiles apps