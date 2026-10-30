500+ सरकारी नौकरियां: इन दो भर्तियों की अंतिम तिथि आज; जल्द भर दें अपनी पसंद की नौकरी का फॉर्म

कितना मिलेगा हर महीने स्टाइपेंड?

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IIT जोधपुर के लिए आवेदन कैसे करें?

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NICL असिस्टेंट की परीक्षा कब है?

NICL भर्ती में आगे क्या होगा?

IIT जोधपुर में चुने जाने वाले उम्मीदवारों को एक साल की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस दौरान उन्हें हर महीने 20,000 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा। यानी प्रशिक्षण के समय उम्मीदवारों को तय रकम दी जाएगी। इस भर्ती के लिए भारतीय नागरिक आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार के पास संबंधित योग्यता वाली स्नातक डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही डिग्री साल 2022 से 2026 के बीच पूरी की गई होनी जरूरी है। आवेदन करने के लिए किसी तरह का शुल्क नहीं देना होगा। यानी उम्मीदवार बिना फीस दिए अपना फॉर्म भर सकते हैं।आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को NATS 2.0 पोर्टल पर जाना होगा। वहां जरूरी जानकारी भरकर आवेदन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। फॉर्म में अपनी शैक्षणिक योग्यता और दूसरी जरूरी जानकारी सही-सही दर्ज करें। आवेदन जमा करने से पहले भरी गई जानकारी एक बार अच्छी तरह जांच लें। आवेदन की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर 2026 है, इसलिए उम्मीदवारों को देर नहीं करनी चाहिए। इस भर्ती से जुड़ी योग्यता, पदों और आवेदन के नियमों की पूरी जानकारी आधिकारिक सूचना में देखी जा सकती है।नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (NICL) असिस्टेंट भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा यानी फेज-2 की परीक्षा आज, 30 अक्तूबर 2026 को आयोजित की जा रही है। इस भर्ती के तहत कुल 500 पद भरे जाने हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को अपने प्रवेश पत्र और परीक्षा से जुड़े निर्देशों के अनुसार तैयारी करनी चाहिए। मुख्य परीक्षा के बाद इसमें सफल रहने वाले उम्मीदवारों को अगले चरण में भेजा जाएगा। इस भर्ती से जुड़ी जरूरी सूचनाएं कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट के करियर सेक्शन पर देखी जा सकती हैं।NICL असिस्टेंट मुख्य परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को क्षेत्रीय भाषा की परीक्षा देनी होगी। इसे रीजनल लैंग्वेज टेस्ट कहा जाता है। यह परीक्षा उम्मीदवारों के चुने गए राज्य के हिसाब से होगी। यानी आगे की प्रक्रिया में संबंधित राज्य की भाषा से जुड़ी जानकारी जरूरी होगी। मुख्य परीक्षा के बाद चुने गए उम्मीदवारों को इस चरण के लिए बुलाया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह है कि वे परीक्षा और चयन प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी के लिए NICL के करियर पोर्टल पर जारी आधिकारिक सूचनाएं देखते रहें।