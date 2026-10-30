फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jobs ›   IIT Jodhpur Graduate Apprentice Recruitment 2026 Apply by October 30 NICL Assistant Mains Exam Today

500+ सरकारी नौकरियां: इन दो भर्तियों की अंतिम तिथि आज; जल्द भर दें अपनी पसंद की नौकरी का फॉर्म

Fri, 30 Oct 2026 10:47 AM IST
शिवम तिवारी जॉब्स डेस्क अमर उजाला
जॉब्स डेस्क अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Fri, 30 Oct 2026 10:47 AM IST
सार

आईआईटी जोधपुर में ग्रेजुएट अप्रेंटिस के 27 पदों पर आवेदन करने का आज आखिरी मौका है। इच्छुक उम्मीदवार 30 अक्तूबर 2026 तक NATS 2.0 पोर्टल से फॉर्म भर सकते हैं। वहीं, एनआईसीएल असिस्टेंट के 500 पदों के लिए आज मुख्य परीक्षा होगी। इसमें सफल उम्मीदवारों को क्षेत्रीय भाषा की परीक्षा देनी होगी। जानें योग्यता, स्टाइपेंड और चयन प्रक्रिया से जुड़ी जरूरी बातें।
 

विज्ञापन
IIT Jodhpur Graduate Apprentice Recruitment 2026 Apply by October 30 NICL Assistant Mains Exam Today
IIT Jodhpur Apprentice Recruitment 2026 - फोटो : AI Generated

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) जोधपुर ने ग्रेजुएट अप्रेंटिस के 27 पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तारीख 30 अक्तूबर 2026 है। ऐसे में इच्छुक उम्मीदवारों के पास फॉर्म भरने के लिए आज का ही मौका है। इस भर्ती में 15 पद प्रशासनिक कामों के लिए और 12 पद तकनीकी कामों के लिए रखे गए हैं। आवेदन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। उम्मीदवारों को इसके लिए आधिकारिक नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम यानी NATS 2.0 पोर्टल पर जाना होगा।
विज्ञापन

कितना मिलेगा हर महीने स्टाइपेंड?

IIT जोधपुर में चुने जाने वाले उम्मीदवारों को एक साल की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस दौरान उन्हें हर महीने 20,000 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा। यानी प्रशिक्षण के समय उम्मीदवारों को तय रकम दी जाएगी। इस भर्ती के लिए भारतीय नागरिक आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार के पास संबंधित योग्यता वाली स्नातक डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही डिग्री साल 2022 से 2026 के बीच पूरी की गई होनी जरूरी है। आवेदन करने के लिए किसी तरह का शुल्क नहीं देना होगा। यानी उम्मीदवार बिना फीस दिए अपना फॉर्म भर सकते हैं।
विज्ञापन

IIT जोधपुर के लिए आवेदन कैसे करें?

आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को NATS 2.0 पोर्टल पर जाना होगा। वहां जरूरी जानकारी भरकर आवेदन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। फॉर्म में अपनी शैक्षणिक योग्यता और दूसरी जरूरी जानकारी सही-सही दर्ज करें। आवेदन जमा करने से पहले भरी गई जानकारी एक बार अच्छी तरह जांच लें। आवेदन की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर 2026 है, इसलिए उम्मीदवारों को देर नहीं करनी चाहिए। इस भर्ती से जुड़ी योग्यता, पदों और आवेदन के नियमों की पूरी जानकारी आधिकारिक सूचना में देखी जा सकती है।
विज्ञापन
विज्ञापन

NICL असिस्टेंट की परीक्षा कब है?

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (NICL) असिस्टेंट भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा यानी फेज-2 की परीक्षा आज, 30 अक्तूबर 2026 को आयोजित की जा रही है। इस भर्ती के तहत कुल 500 पद भरे जाने हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को अपने प्रवेश पत्र और परीक्षा से जुड़े निर्देशों के अनुसार तैयारी करनी चाहिए। मुख्य परीक्षा के बाद इसमें सफल रहने वाले उम्मीदवारों को अगले चरण में भेजा जाएगा। इस भर्ती से जुड़ी जरूरी सूचनाएं कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट के करियर सेक्शन पर देखी जा सकती हैं।

NICL भर्ती में आगे क्या होगा?

NICL असिस्टेंट मुख्य परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को क्षेत्रीय भाषा की परीक्षा देनी होगी। इसे रीजनल लैंग्वेज टेस्ट कहा जाता है। यह परीक्षा उम्मीदवारों के चुने गए राज्य के हिसाब से होगी। यानी आगे की प्रक्रिया में संबंधित राज्य की भाषा से जुड़ी जानकारी जरूरी होगी। मुख्य परीक्षा के बाद चुने गए उम्मीदवारों को इस चरण के लिए बुलाया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह है कि वे परीक्षा और चयन प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी के लिए NICL के करियर पोर्टल पर जारी आधिकारिक सूचनाएं देखते रहें।
विज्ञापन
विज्ञापन

 रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed