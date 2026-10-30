500+ सरकारी नौकरियां: इन दो भर्तियों की अंतिम तिथि आज; जल्द भर दें अपनी पसंद की नौकरी का फॉर्म
जॉब्स डेस्क अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Fri, 30 Oct 2026 10:47 AM IST
सार
आईआईटी जोधपुर में ग्रेजुएट अप्रेंटिस के 27 पदों पर आवेदन करने का आज आखिरी मौका है। इच्छुक उम्मीदवार 30 अक्तूबर 2026 तक NATS 2.0 पोर्टल से फॉर्म भर सकते हैं। वहीं, एनआईसीएल असिस्टेंट के 500 पदों के लिए आज मुख्य परीक्षा होगी। इसमें सफल उम्मीदवारों को क्षेत्रीय भाषा की परीक्षा देनी होगी। जानें योग्यता, स्टाइपेंड और चयन प्रक्रिया से जुड़ी जरूरी बातें।
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विस्तार
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) जोधपुर ने ग्रेजुएट अप्रेंटिस के 27 पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तारीख 30 अक्तूबर 2026 है। ऐसे में इच्छुक उम्मीदवारों के पास फॉर्म भरने के लिए आज का ही मौका है। इस भर्ती में 15 पद प्रशासनिक कामों के लिए और 12 पद तकनीकी कामों के लिए रखे गए हैं। आवेदन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। उम्मीदवारों को इसके लिए आधिकारिक नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम यानी NATS 2.0 पोर्टल पर जाना होगा।
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कितना मिलेगा हर महीने स्टाइपेंड?IIT जोधपुर में चुने जाने वाले उम्मीदवारों को एक साल की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस दौरान उन्हें हर महीने 20,000 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा। यानी प्रशिक्षण के समय उम्मीदवारों को तय रकम दी जाएगी। इस भर्ती के लिए भारतीय नागरिक आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार के पास संबंधित योग्यता वाली स्नातक डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही डिग्री साल 2022 से 2026 के बीच पूरी की गई होनी जरूरी है। आवेदन करने के लिए किसी तरह का शुल्क नहीं देना होगा। यानी उम्मीदवार बिना फीस दिए अपना फॉर्म भर सकते हैं।
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IIT जोधपुर के लिए आवेदन कैसे करें?आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को NATS 2.0 पोर्टल पर जाना होगा। वहां जरूरी जानकारी भरकर आवेदन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। फॉर्म में अपनी शैक्षणिक योग्यता और दूसरी जरूरी जानकारी सही-सही दर्ज करें। आवेदन जमा करने से पहले भरी गई जानकारी एक बार अच्छी तरह जांच लें। आवेदन की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर 2026 है, इसलिए उम्मीदवारों को देर नहीं करनी चाहिए। इस भर्ती से जुड़ी योग्यता, पदों और आवेदन के नियमों की पूरी जानकारी आधिकारिक सूचना में देखी जा सकती है।
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