दीपोत्सव 2026: धनतेरस पर रिश्तेदारों को क्या गिफ्ट दें? 500 रुपये से कम में आ जाएंगे ये खास तोहफे

1 of 6 धनतेरस पर क्या गिफ्ट दें? - फोटो : AI







Link Copied



Budget-Friendly Gifts for Family and Relatives: धनतेरस का त्योहार खुशियां बांटने और अपनों के साथ रिश्तों में मिठास घोलने का खास मौका होता है। इस दिन सोना-चांदी और नए बर्तन खरीदने के साथ रिश्तेदारों और दोस्तों को गिफ्ट देने की भी परंपरा है। लेकिन अगर आपका बजट कम है और आप महंगे तोहफे नहीं खरीदना चाहते, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है।



बाजार में ऐसे कई खूबसूरत और काम आने वाले गिफ्ट ऑप्शन मौजूद हैं, जिन्हें आप 500 रुपये से कम में खरीद सकते हैं। खास बात यह है कि इन तोहफों के जरिए आप अपने रिश्तेदारों को खुश करने के साथ त्योहार की शुभकामनाएं भी दे सकते हैं। अगर आप भी इस धनतेरस पर कम बजट में कुछ खास देने की सोच रहे हैं, तो यहां बताए गए 5 बजट फ्रेंडली गिफ्ट आइडियाज आपके काम आ सकते हैं।



धनतेरस का त्योहार खुशियां बांटने और अपनों के साथ रिश्तों में मिठास घोलने का खास मौका होता है। इस दिन सोना-चांदी और नए बर्तन खरीदने के साथ रिश्तेदारों और दोस्तों को गिफ्ट देने की भी परंपरा है। लेकिन अगर आपका बजट कम है और आप महंगे तोहफे नहीं खरीदना चाहते, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है।

Trending Videos

2 of 6 धनतेरस पर क्या गिफ्ट दें? - फोटो : AI

1. खूबसूरत दीयों का सेट



धनतेरस और दिवाली पर दीयों का खास महत्व होता है। ऐसे में आप अपने रिश्तेदारों को खूबसूरत डिजाइन वाले मिट्टी के दीयों का सेट गिफ्ट कर सकते हैं। बाजार में रंग-बिरंगे, हैंडपेंटेड और सजावटी दीयों के कई विकल्प मिल जाते हैं। आप इन्हें एक सुंदर गिफ्ट बॉक्स में पैक करवाकर भी दे सकते हैं। इसकी कीमत आमतौर पर 100 से 300 रुपये के बीच हो सकती है।





3 of 6 धनतेरस पर क्या गिफ्ट दें? - फोटो : AI

2. ड्राई फ्रूट्स का छोटा गिफ्ट पैक



अगर आप रिश्तेदारों को कुछ ऐसा देना चाहते हैं जो खूबसूरत होने के साथ काम भी आए, तो ड्राई फ्रूट्स पैक अच्छा विकल्प है। आप बादाम, काजू, किशमिश और पिस्ता का छोटा कॉम्बिनेशन तैयार करवा सकते हैं। इसे खूबसूरत डिब्बे या जार में पैक करवाकर दें। 300 से 500 रुपये के बजट में छोटा ड्राई फ्रूट्स गिफ्ट पैक तैयार किया जा सकता है।





विज्ञापन विज्ञापन

4 of 6 धनतेरस पर क्या गिफ्ट दें? - फोटो : AI

3. डेकोरेटिव कैंडल्स का सेट



धनतेरस पर रिश्तेदारों को सजावटी और खुशबूदार कैंडल्स देना भी अच्छा आइडिया है। आजकल बाजार में फ्लावर शेप, ग्लास जार और डिजाइनर कैंडल्स के कई विकल्प मिलते हैं। इन्हें घर की सजावट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आप 150 से 400 रुपये के अंदर खूबसूरत कैंडल सेट चुन सकते हैं।





विज्ञापन

5 of 6 धनतेरस पर क्या गिफ्ट दें? - फोटो : AI