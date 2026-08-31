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Hindi News ›   Chhattisgarh ›   Chhattisgarh: Public holidays on 4 September and 14 September, see here list

छत्तीसगढ़: 4 और 14 सितंबर को रहेगा सार्वजनिक अवकाश; स्कूल-कॉलेज और सरकारी दफ्तर रहेंगे बंद, यहां देखें लिस्ट

Mon, 31 Aug 2026 06:52 PM IST
Lalit Kumar Singh अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर Published by: Lalit Kumar Singh Updated Mon, 31 Aug 2026 06:52 PM IST
सार

Public holidays in CG: त्योहारों के साथ सितंबर की खुशियां दोगुनी होने वाली है। छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने सितंबर के लिए शासकीय अवकाश की घोषणा की है। सरकार ने 4 सितंबर और 14 सितंबर को सार्वजनिक अवकाश का एलान किया है। इन दो दिनों में राज्य के सभी स्कूल, कॉलेज और शासकीय कार्यालय पूरी तरह बंद रहेंगे। इस दौरान शासकीय काम-काज नहीं होंगे। 

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Chhattisgarh: Public holidays on 4 September and 14 September, see here list
मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर - फोटो : Amar Ujala Digital

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Public holidays in CG: त्योहारों के साथ सितंबर की खुशियां दोगुनी होने वाली है। छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने सितंबर के लिए शासकीय अवकाश की घोषणा की है। सरकार ने 4 सितंबर और 14 सितंबर को सार्वजनिक अवकाश का एलान किया है। इन दो दिनों में राज्य के सभी स्कूल, कॉलेज और शासकीय कार्यालय पूरी तरह बंद रहेंगे। इस दौरान शासकीय काम-काज नहीं होंगे। 
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सितंबर महीने में पहला शासकीय अवकाश चार सितंबर को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर रहेगा। इस दिन सभी शैक्षणिक संस्थान और सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। इसके साथ ही पांच सितंबर को शनिवार और छह सितंबर को रविवार होने के कारण कर्मचारियों और विद्यार्थियों को लगातार तीन दिन की छुट्टी मिल सकती है।
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14 सितंबर 2026 को हरितालिका तीज पर शासकीय अवकाश घोषित किया गया है। छत्तीसगढ़ में हरितालिका तीज का विशेष सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है। इस दिन भी शासकीय कार्यालयों और शिक्षण संस्थानों में पूर्ण अवकाश रहेगा। इसके अलावा 15 सितंबर को नुआखाई पर्व के अवसर पर स्थानीय अवकाश का प्रावधान रखा गया है।
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ऐच्छिक अवकाश भी मिलेंगे 
सितंबर में कई ऐच्छिक अवकाश भी रहेंगे। इनमें हरछठ, पोला, गणेश चतुर्थी, विश्वकर्मा जयंती, नवाखाई, ढोल ग्यारस और अनंत चतुर्दशी शामिल हैं। स्थानीय और ऐच्छिक अवकाश के संबंध में अंतिम निर्णय संबंधित जिले या विभाग का आदेश ही माना जाएगा। नुआखाई जैसे स्थानीय त्योहारों पर छुट्टी का निर्णय जिला प्रशासन के जारी आदेश के आधार पर ही लागू होगा।
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