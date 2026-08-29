बड़ी कामयाबी: एआई की नजर से पहली ब्रेन सर्जरी, बचाई मरीज की आंखों की रोशनी

1 of 3 एआई की मदद से दुनिया की पहली ब्रेन सर्जरी - फोटो : Amarujala.com/AI

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दुनिया में पहली बार कंप्यूटर-विजन आधारित मशीन इंटेलिजेंस ने लाइव ब्रेन सर्जरी के दौरान न्यूरोसर्जन को महत्वपूर्ण शारीरिक संरचनाओं की पहचान करने में मदद की। लंदन के नेशनल हॉस्पिटल फॉर न्यूरोलॉजी एंड न्यूरोसर्जरी में हुई इस सर्जरी में डॉक्टरों ने पिट्यूटरी ग्रंथि का ट्यूमर सफलतापूर्वक निकालते हुए मरीज की दृष्टि को नुकसान से बचाया।



यह प्रक्रिया यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन (यूसीएल) की विकसित तकनीक के क्लिनिकल ट्रायल के तहत हुई।



यूसीएल की प्रणाली ने ऑपरेशन के दौरान एंडोस्कोप से मिल रही लाइव वीडियो फीड का विश्लेषण किया और महत्वपूर्ण शारीरिक संरचनाओं को चिह्नित किया। इनमें ऑप्टिक नर्व और बड़ी रक्त वाहिकाएं भी शामिल थीं। पिट्यूटरी ट्यूमर की सर्जरी बेहद संवेदनशील होती है, क्योंकि ये संरचनाएं ट्यूमर के बेहद करीब होती हैं। छोटी-सी गलती से दृष्टि जाने, स्ट्रोक या मौत तक का खतरा रहता है। इ



स तकनीक की खासियत यह रही कि उसने केवल ऑपरेशन से पहले किए गए स्कैन पर निर्भर रहने के बजाय सर्जरी के दौरान सामने आ रहे वास्तविक दृश्य का विश्लेषण किया। इससे डॉक्टरों को जोखिम वाले हिस्सों की पहचान के लिए अतिरिक्त दृश्य सहायता मिली।

2 of 3 आंखों की बच गई रोशनी - फोटो : Adobe Stock Photo

48 वर्षीय मरीज की दृष्टि में आया सुधार



48 वर्षीय राइस हिबर्ट के पिट्यूटरी में करीब 11 मिलीमीटर का ट्यूमर था। ट्यूमर के कारण गंभीर हार्मोन संबंधी समस्याएं हुईं और उनकी दृष्टि लगातार कमजोर होती गई। वह अपनी दृष्टि का बड़ा हिस्सा खो चुके थे और चलने के लिए छड़ियों का सहारा लेने लगे थे।

कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन और यूसीएल के प्रोफेसर हानी मार्कस ने सर्जिकल रेजिडेंट दान्याल खान के साथ ऑपरेशन किया।

पूरी प्रक्रिया में सर्जन का नियंत्रण बरकरार रहा।

ऑपरेशन के बाद हिबर्ट की दृष्टि में उल्लेखनीय सुधार हुआ और एक सप्ताह के भीतर वह बिना चश्मे और छड़ी के स्वतंत्र रूप से चलने लगे।

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