Fridge Using Tips In Hindi: गर्मी हो या सर्दी, फ्रिज का इस्तेमाल लगभग हर घर में होता है। खाने-पीने की चीजों को खराब होने से बचाने से लेकर पानी ठंडा करने तक, यह हमारी रोजमर्रा की जरूरत बन चुका है। लेकिन कई बार लोग बिना किसी खास जरूरत के फ्रिज का दरवाजा बार-बार खोलते रहते हैं।





कभी कुछ खाने के लिए, तो कभी यह देखने के लिए कि फ्रिज में क्या रखा है। ऐसा करना भले ही छोटी आदत लगे, लेकिन इसका असर फ्रिज की कूलिंग और बिजली की खपत पर पड़ सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर फ्रिज को बार-बार खोलने से कितनी बिजली ज्यादा खर्च होती है और इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है? चलिए जानते हैं इस बारे में। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...