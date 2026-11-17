International Men's Day 2026: घर की जिम्मेदारियां हों, बच्चों की पढ़ाई हो, माता-पिता की देखभाल या परिवार की आर्थिक जरूरतें, अक्सर पुरुष से उम्मीद की जाती है कि वह हर परिस्थिति में मजबूत बना रहे। वह थका हो या परेशान, उसके चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए। नौकरी में तनाव हो या आर्थिक दबाव, परिवार के सामने उसे अपनी परेशानी जाहिर नहीं करनी चाहिए। बचपन से ही कई लड़कों को सिखाया जाता है कि मर्द रोते नहीं, कमजोर नहीं पड़ते और हर मुश्किल का सामना अकेले करते हैं। धीरे-धीरे यही सीख उनकी आदत बन जाती है।

लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक पुरुष अपने परिवार से वास्तव में क्या चाहता है? क्या उसे सिर्फ सम्मान और जिम्मेदारियों की जरूरत होती है या वह भी चाहता है कि कोई उसकी थकान समझे, बिना सवाल किए उसकी बात सुने और कभी उससे पूछे कि वह ठीक है या नहीं? 19 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर आइए बात करते हैं उन सात छोटी लेकिन महत्वपूर्ण उम्मीदों की, जिन्हें कई पुरुष पत्नी, मां, बच्चों और परिवार के दूसरे सदस्यों से कहना चाहते हैं, लेकिन अक्सर कह नहीं पाते।