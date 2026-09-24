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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Lifestyle ›   Food ›   Diet Food Recipe 5-Ingredient Oats Tikki Recipe: Make This Crispy & Healthy Snack in Minutes

डाइट फूड रेसिपी: ओट्स को दें नया ट्विस्ट, बनाएं ऐसी कुरकुरी टिक्की जो बच्चों से बड़ों तक सबको आएगी पसंद

Thu, 24 Sep 2026 11:12 AM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Thu, 24 Sep 2026 11:12 AM IST
सार

अगर आप नाश्ते में ओट्स खाते हैं लेकिन रोज रोज एक ही तरह का ओट्स खाकर बोर हो गए हैं तो हेल्दी रेसिपीज की सूची में ओट्स टिक्की को शामिल कर सकते हैं। इसे तेल या घी में तलने की भी जरूरत नहीं होती। कम सामग्री और आसान रेसिपी से आप हेल्दी और क्रिस्पी टिक्की बना सकते हैं। 

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Diet Food Recipe 5-Ingredient Oats Tikki Recipe: Make This Crispy & Healthy Snack in Minutes
ओट्स टिक्की - फोटो : AI

Diet Food Recipe Crispy Oats Kaise Banaye: अगर आप डाइट के दौरान कुछ ऐसा खाना चाहते हैं जो स्वादिष्ट भी हो और जल्दी भी बन जाए, तो ओट्स टिक्की आपके लिए एक शानदार विकल्प हो सकती है। रोज-रोज ओट्स की खिचड़ी या पोहा खाकर बोर हो चुके हैं, तो सिर्फ 5 मुख्य सामग्रियों से बनने वाली यह कुरकुरी टिक्की जरूर ट्राई करें। इसे नाश्ते, शाम के स्नैक या हल्के खाने के तौर पर तैयार किया जा सकता है।



इस हेल्दी स्नैक को बनाने के लिए आपको ओट्स, उबला हुआ आलू, गाजर, हरा धनिया और चाट मसाला चाहिए। स्वाद के लिए नमक और टिक्की सेंकने के लिए थोड़े तेल का इस्तेमाल किया जा सकता है। ओट्स में फाइबर होता है, जबकि गाजर और हरा धनिया रेसिपी को स्वाद और पोषण से भरने में मदद करते हैं।

इसे डीप फ्राई करने की जरूरत नहीं है। आप इसे तवे पर कम तेल में सुनहरा और कुरकुरा होने तक सेंक सकते हैं। इसे हरी चटनी या दही के साथ सर्व करें और स्वादिष्ट हेल्दी स्नैक का मजा लें।

 
Diet Food Recipe 5-Ingredient Oats Tikki Recipe: Make This Crispy & Healthy Snack in Minutes
ओट्स टिक्की - फोटो : AI

ओट्स टिक्की की सामग्री

 

  • 1 कप ओट्स
  • 1 मध्यम उबला हुआ आलू
  • 1 छोटी गाजर, कद्दूकस की हुई
  • 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हरा धनिया
  • 1 छोटा चम्मच चाट मसाला
  • स्वादानुसार नमक और सेंकने के लिए थोड़ा तेल
Diet Food Recipe 5-Ingredient Oats Tikki Recipe: Make This Crispy & Healthy Snack in Minutes
ओट्स टिक्की - फोटो : AI

झटपट ओट्स टिक्की बनाने की विधि

 

स्टेप 1- सबसे पहले ओट्स को हल्का सा भूनकर ठंडा कर लें और जरूरत हो तो उन्हें दरदरा पीस लें।
स्टेप 2- अब एक बड़े बाउल में ओट्स, मैश किया हुआ उबला आलू, कद्दूकस की हुई गाजर, हरा धनिया और चाट मसाला डालें।
स्टेप 3- अब इसमें स्वादानुसार नमक मिलाएं।
स्टेप 4- सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाकर नरम मिश्रण तैयार करें। अगर मिश्रण बहुत सूखा लगे तो थोड़ा पानी डाल सकते हैं।
स्टेप 5- अब हाथों पर हल्का तेल लगाकर मिश्रण से छोटी-छोटी टिक्की बना लें।
स्टेप 6- एक नॉन-स्टिक या सामान्य तवे को गर्म करें और थोड़ा तेल लगाएं।
स्टेप 7- टिक्कियों को मध्यम आंच पर दोनों तरफ से सुनहरा और कुरकुरा होने तक सेंकें।

गरमा-गरम ओट्स टिक्की को हरी चटनी या दही के साथ परोसें।
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Diet Food Recipe 5-Ingredient Oats Tikki Recipe: Make This Crispy & Healthy Snack in Minutes
ओट्स टिक्की - फोटो : AI

हेल्दी स्नैक के लिए आसान टिप्स

  • टिक्की को और हल्का रखने के लिए तेल की मात्रा कम रखें।
  • ज्यादा कुरकुरापन चाहिए तो ओट्स को पहले अच्छी तरह भून लें।
  • आप स्वाद के अनुसार काली मिर्च, जीरा या हरी मिर्च भी जोड़ सकते हैं।
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