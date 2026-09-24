Diet Food Recipe Crispy Oats Kaise Banaye: अगर आप डाइट के दौरान कुछ ऐसा खाना चाहते हैं जो स्वादिष्ट भी हो और जल्दी भी बन जाए, तो ओट्स टिक्की आपके लिए एक शानदार विकल्प हो सकती है। रोज-रोज ओट्स की खिचड़ी या पोहा खाकर बोर हो चुके हैं, तो सिर्फ 5 मुख्य सामग्रियों से बनने वाली यह कुरकुरी टिक्की जरूर ट्राई करें। इसे नाश्ते, शाम के स्नैक या हल्के खाने के तौर पर तैयार किया जा सकता है।





इस हेल्दी स्नैक को बनाने के लिए आपको ओट्स, उबला हुआ आलू, गाजर, हरा धनिया और चाट मसाला चाहिए। स्वाद के लिए नमक और टिक्की सेंकने के लिए थोड़े तेल का इस्तेमाल किया जा सकता है। ओट्स में फाइबर होता है, जबकि गाजर और हरा धनिया रेसिपी को स्वाद और पोषण से भरने में मदद करते हैं।



इसे डीप फ्राई करने की जरूरत नहीं है। आप इसे तवे पर कम तेल में सुनहरा और कुरकुरा होने तक सेंक सकते हैं। इसे हरी चटनी या दही के साथ सर्व करें और स्वादिष्ट हेल्दी स्नैक का मजा लें।