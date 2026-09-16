रेबीज डे 2026: कुत्ता काटने के बाद इंजेक्शन को लेकर 5 बड़े मिथक, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये गलती?

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World Rabies Day 2026: हर साल 28 सितंबर को World Rabies Day मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य रेबीज के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। कुत्ते के काटने के बाद रेबीज से बचाव के लिए समय पर सही चिकित्सा सहायता लेना बेहद जरूरी है। इसके बावजूद कुत्ते के काटने, एंटी-रेबीज वैक्सीन और इंजेक्शन को लेकर कई तरह के मिथक सोशल मीडिया और लोगों के बीच प्रचलित हैं।



हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि घाव पर मिर्च या कोई घरेलू चीज लगाने से खतरा कम हो जाता है, जबकि कुछ लोग वैक्सीन को लेकर अनावश्यक डर फैलाते हैं। ऐसी गलत जानकारी इलाज में देरी का कारण बन सकती है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि कुत्ते के काटने या खरोंच लगने के बाद क्या कदम उठाने चाहिए और किन बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं एंटी-रेबीज इंजेक्शन से जुड़े पांच आम मिथकों की सच्चाई।



हर साल 28 सितंबर को World Rabies Day मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य रेबीज के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। कुत्ते के काटने के बाद रेबीज से बचाव के लिए समय पर सही चिकित्सा सहायता लेना बेहद जरूरी है। इसके बावजूद कुत्ते के काटने, एंटी-रेबीज वैक्सीन और इंजेक्शन को लेकर कई तरह के मिथक सोशल मीडिया और लोगों के बीच प्रचलित हैं।

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कुत्ता काटने के बाद 5 आम मिथक और उनकी सच्चाई



1. मिथक: हर कुत्ते के काटने पर वैक्सीन की जरूरत नहीं होती



कुत्ते के काटने या खरोंच की गंभीरता और संपर्क के प्रकार के आधार पर रेबीज से बचाव के लिए वैक्सीन की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए खुद से फैसला लेने के बजाय जल्द से जल्द डॉक्टर या स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करना चाहिए।





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2. मिथक: घाव छोटा है तो रेबीज का खतरा नहीं



घाव छोटा होने का मतलब यह नहीं है कि रेबीज का खतरा पूरी तरह खत्म हो गया। काटने के अलावा संक्रमित जानवर की लार से खरोंच या खुले घाव का संपर्क भी महत्वपूर्ण हो सकता है। एक्सपोजर का आकलन स्वास्थ्यकर्मी को करना चाहिए।





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3. मिथक: घाव पर मिर्च, तेल या कोई घरेलू नुस्खा लगाने से फायदा होता है



घाव पर मिर्च, तेल, मिट्टी या अन्य पदार्थ लगाने से रेबीज से बचाव नहीं होता। इसके बजाय काटे या खरोंचे गए स्थान को तुरंत साबुन और बहते पानी से अच्छी तरह धोना प्राथमिक कदम है। इसके बाद चिकित्सकीय सलाह लेना जरूरी है।





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