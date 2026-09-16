ब्रेन हेल्थ टिप्स: 40 के बाद दिमाग की सेहत को न करें नजरअंदाज, न्यूरोलॉजिस्ट ने बताई जरूरी बातें

1 of 8 40 के बाद दिमाग की सेहत को न करें नजरअंदाज - फोटो : AI







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How to Improve Brain Health: 40 की उम्र को अक्सर जिंदगी का ऐसा पड़ाव माना जाता है, जब करियर, परिवार, बच्चों और आर्थिक जिम्मेदारियों के बीच व्यक्ति खुद की सेहत को पीछे छोड़ देता है। दिमाग की सेहत के मामले में भी कई लोग तब तक ध्यान नहीं देते, जब तक याददाश्त, एकाग्रता या नींद से जुड़ी परेशानी सामने न आने लगे।



ऐसे में न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. कुणाल बहरानी के जानकारी दी है कि 40 की उम्र के आसपास हमारी कई आदतें लंबे समय की दिनचर्या का हिस्सा बन जाती हैं और इनका असर आगे चलकर संपूर्ण स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। हालांकि, हर भूलने की समस्या किसी गंभीर बीमारी का संकेत नहीं होती। ऐसे में जानते हैं 40 की उम्र में दिमाग की सेहत के लिए किन गलतियों से बचना चाहिए।

: 40 की उम्र को अक्सर जिंदगी का ऐसा पड़ाव माना जाता है, जब करियर, परिवार, बच्चों और आर्थिक जिम्मेदारियों के बीच व्यक्ति खुद की सेहत को पीछे छोड़ देता है। दिमाग की सेहत के मामले में भी कई लोग तब तक ध्यान नहीं देते, जब तक याददाश्त, एकाग्रता या नींद से जुड़ी परेशानी सामने न आने लगे।

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40 की उम्र में दिमाग की सेहत के लिए किन गलतियों से बचें?



लगातार कम नींद को सामान्य मानना



देर रात तक काम करना, सुबह जल्दी उठना और सप्ताहांत में नींद पूरी करने की कोशिश करना कई लोगों की दिनचर्या बन चुका है। लगातार नींद पूरी न होने से ध्यान, एकाग्रता, मूड और याददाश्त प्रभावित हो सकती है।



अगर नियमित रूप से थकान के साथ नींद खुलती है, दिन में अत्यधिक नींद आती है या तेज खर्राटे और नींद के दौरान सांस रुकने जैसी समस्या होती है, तो डॉक्टर से सलाह लेना उचित है।





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पूरे दिन बैठे रहना



ऑफिस में लंबे समय तक बैठना, कार से सफर करना और काम के बाद स्क्रीन के सामने समय बिताना शारीरिक गतिविधि को कम कर देता है। नियमित शारीरिक गतिविधि केवल वजन और फिटनेस के लिए ही नहीं, बल्कि हृदय और रक्त वाहिकाओं के स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है।



काम के बीच छोटे-छोटे वॉक ब्रेक लेना, सीढ़ियों का इस्तेमाल करना और रोजाना नियमित शारीरिक गतिविधि को दिनचर्या में शामिल करना मददगार हो सकता है।





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ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर को नजरअंदाज करना



हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी स्थितियां लंबे समय तक बिना स्पष्ट लक्षण के रह सकती हैं। समय के साथ ये रक्त वाहिकाओं को प्रभावित कर सकती हैं और स्ट्रोक सहित कई स्वास्थ्य समस्याओं का जोखिम बढ़ा सकती हैं।



इसलिए 40 की उम्र के बाद डॉक्टर की सलाह के अनुसार ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल जैसी स्वास्थ्य जांच करवाते रहना महत्वपूर्ण है।





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