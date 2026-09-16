हेल्थ टिप: डेंगू में प्लेटलेट्स कम हो जाएं तो क्या खाएं? जानिए एक्सपर्ट की जरूरी सलाह

1 of 9 डेंगू में प्लेटलेट्स कम हो जाएं तो क्या खाएं? - फोटो : AI







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How to Increase Platelet Count: डेंगू होने पर शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या कम होना आम बात है। प्लेटलेट्स बहुत कम होने पर ब्लीडिंग का खतरा बढ़ सकता है, इसलिए इस दौरान डॉक्टर की निगरानी और नियमित CBC जांच बेहद जरूरी होती है। डेंगू के मरीज को पर्याप्त आराम और शरीर में पानी की कमी न होने देना भी महत्वपूर्ण है।



डाइट की बात करें तो ऐसा कोई एक खाद्य पदार्थ वैज्ञानिक रूप से साबित नहीं हुआ है जो डेंगू में प्लेटलेट्स को तुरंत बढ़ा दे। हालांकि, पौष्टिक और संतुलित आहार शरीर को रिकवरी के दौरान जरूरी ऊर्जा और पोषक तत्व देने में मदद कर सकता है। आइए आपको बताते हैं इस बारे में।



: डेंगू होने पर शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या कम होना आम बात है। प्लेटलेट्स बहुत कम होने पर ब्लीडिंग का खतरा बढ़ सकता है, इसलिए इस दौरान डॉक्टर की निगरानी और नियमित CBC जांच बेहद जरूरी होती है। डेंगू के मरीज को पर्याप्त आराम और शरीर में पानी की कमी न होने देना भी महत्वपूर्ण है।

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डेंगू में क्या खाएं?



डेंगू के दौरान प्लेटलेट्स कम होने के साथ-साथ शरीर में कमजोरी और डिहाइड्रेशन की समस्या भी हो सकती है। ऐसे में मरीज की डाइट ऐसी होनी चाहिए जो शरीर को पर्याप्त पानी, ऊर्जा, प्रोटीन और जरूरी पोषक तत्व दे। हालांकि, कोई भी खाद्य पदार्थ प्लेटलेट्स को तुरंत बढ़ाने की गारंटी नहीं देता। संतुलित आहार शरीर की रिकवरी में मदद कर सकता है।





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तरल पदार्थों का सेवन बढ़ाएं



डेंगू में पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ लेना महत्वपूर्ण है। मरीज को डॉक्टर की सलाह के अनुसार पानी, ORS, नारियल पानी, सूप और अन्य उपयुक्त तरल दिए जा सकते हैं। बुखार और उल्टी-दस्त की स्थिति में शरीर से पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो सकती है, इसलिए हाइड्रेशन पर विशेष ध्यान देना चाहिए।





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फल डाइट में शामिल करें



संतरा, मौसमी, अमरूद, केला, सेब और अन्य ताजे फल संतुलित डाइट का हिस्सा हो सकते हैं। इनमें विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट और पानी की मात्रा होती है, जो बीमारी के दौरान शरीर को पोषण देने में मदद करते हैं। अगर मरीज को खाने में परेशानी हो रही है तो फल डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह के अनुसार दिए जा सकते हैं।





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