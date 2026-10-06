जरूरी सलाह: पेट का इन्फेक्शन कहीं बन न जाए कैंसर? नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर ने बताए बचाव के जरूरी उपाय

1 of 4 पेट के कैंसर का खतरा - फोटो : Amarujala.com/AI







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पेट में दर्द-गैस, अपच जैसी समस्याएं बहुत कॉमन हैं। लाइफस्टाइल और खान-पान में गड़बड़ी के कारण ऐसी परेशानियां हो सकती हैं, जिसपर अक्सर पर लोग बहुत कम ध्यान देते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि कई बार ऐसी छोटी-छोटी दिक्कतों को अनदेखा करना आगे चलकर बड़ी और गंभीर समस्या का कारण बन सकता है?



नोबेल पुरस्कार विजेता और मशहूर गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. बैरी मार्शल ने इसी तरह की दिक्कतों को लेकर लोगों को सावधान किया है। उन्होंने कहा, पेट की आम सी लगने वाली समस्याएं कई बार हेलिकोबैक्टर पायलोरी (एच. पाइलोरी) संक्रमण का संकेत भी हो सकती हैं। इसलिए यदि कोई भी समस्या लगातार परेशान कर रही है तो उसे अनदेखा नहीं करना चाहिए।



डॉ. बैरी मार्शल ने कहा है कि यदि शुरुआती चरणों में ही पेट के भीतर एच पाइलोरी इन्फेक्शन की पहचान करके उसे पूरी तरह खत्म कर दिया जाए, तो पेट के कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी को होने से पहले ही रोका जा सकता है।



नई दिल्ली में आयोजित 'वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी' में शामिल होने भारत आए डॉ. बैरी मार्शल ने कार्यक्रम के दौरान ये जरूरी सलाह दी है।

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2 of 4 एच पाइलोरी बैक्टीरिया का संक्रमण - फोटो : Freepik.com

गौरतलब है कि डॉ. बैरी मार्शल ने साल 2005 में रॉबिन वारेन के साथ मिलकर नोबेल पुरस्कार जीता था। उन्होंने ही दुनिया को बताया था कि पेट में अल्सर (घाव) और सूजन एसिडिटी की वजह से नहीं, बल्कि एच पायलोरी बैक्टीरिया के कारण होते हैं। डॉ. मार्शल के मुताबिक, यदि यह इन्फेक्शन पेट में कई वर्षों तक बना रहे, तो यह पेट के भीतर 'क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन' (लगातार सूजन) पैदा करता है, जो आगे चलकर गैस्ट्रिक कैंसर का रूप ले लेती है। हालांकि अगर समय रहते लक्षणों की पहचान करके इसका इलाज कर दिया जाए तो पेट के कैंसर जैसे गंभीर खतरे को कम किया जा सकता है।



अब सवाल ये है कि आखिर यह बैक्टीरिया शरीर में कैसे पहुंचता है, कितना खतरनाक है और इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है?

3 of 4 संक्रमण के कारण पेट की समस्याएं - फोटो : Freepik.com

हेलिकोबैक्टर पाइलोरी संक्रमण के बारे में जानिए



हेलिकोबैक्टर पायलोरी या एच. पाइलोरी एक प्रकार का बैक्टीरिया है, जो पेट की अंदरूनी परत में संक्रमण पैदा कर सकता है। यह दुनियाभर में बेहद आम संक्रमण में से एक है। कई लोगों में संक्रमण के बावजूद कोई स्पष्ट लक्षण दिखाई नहीं देते। कुछ लोगों में यह लंबे समय तक गैस्ट्राइटिस, पेट में जलन, दर्द या अपच की वजह बन सकता है।

एच. पाइलोरी संक्रमण पेप्टिक अल्सर को भी बढ़ाने वाला हो सकता है। पेप्टिक अल्सर के कारण पेट या डुओडेनम (छोटी आंत के पहले हिस्सा) की परत में दर्दनाक घाव हो सकता है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लंबे समय तक बना रहने वाला संक्रमण पेट की कोशिकाओं में बदलाव करके कुछ लोगों में आगे चलकर पेट के कैंसर का जोखिम बढ़ाने वाला भी पाया गया है। हेलिकोबैक्टर पायलोरी या एच. पाइलोरी एक प्रकार का बैक्टीरिया है, जो पेट की अंदरूनी परत में संक्रमण पैदा कर सकता है। यह दुनियाभर में बेहद आम संक्रमण में से एक है। कई लोगों में संक्रमण के बावजूद कोई स्पष्ट लक्षण दिखाई नहीं देते।

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4 of 4 संक्रमण से बचाव के लिए क्या करें? - फोटो : Amarujala.com/AI