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मेंटल हेल्थ डे 2026: स्ट्रेस, एंग्जायटी और डिप्रेशन में क्या अंतर है? तीनों की पहचान कैसे करें

Sat, 10 Oct 2026 02:25 PM IST
अभिलाष श्रीवास्तव हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अभिलाष श्रीवास्तव Updated Sat, 10 Oct 2026 02:25 PM IST
सार

World Mental Health Day 2026: स्ट्रेस, एंग्जायटी और डिप्रेशन अलग-अलग स्थितियां हैं, हालांकि इनके कुछ लक्षण एक जैसे लग सकते हैं। तनाव अक्सर किसी दबाव से संबंधित होता है, एंग्जायटी में लगातार चिंता और आशंका रहती है, जबकि डिप्रेशन में लंबे समय तक उदासी या रुचि की कमी हो सकती है। लगातार परेशानी होने पर विशेषज्ञ से सलाह लें।

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मेंटल हेल्थ की समस्याएं - फोटो : Amarujala.com/AI
आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में काम का दबाव, परिवार की जिम्मेदारियां और भविष्य की चिंता कई लोगों को मानसिक रूप से परेशान करती हैं। कभी किसी परेशानी को लेकर तनाव होता है, कभी बिना किसी स्पष्ट वजह के घबराहट बनी रहती है और कभी किसी काम में मन ही नहीं लगता। लोग अक्सर इन सभी स्थितियों को एक ही नाम दे देते हैं, लेकिन स्ट्रेस, एंग्जायटी और डिप्रेशन एक जैसी समस्याएं नहीं हैं। इनके लक्षण एक-दूसरे से मिल सकते हैं, फिर भी इनके कारणों और अनुभवों में अंतर होता है।


तनाव अक्सर किसी खास परिस्थिति या दबाव से जुड़ा होता है, जबकि एंग्जायटी में खतरे या अनहोनी की आशंका लगातार बनी रह सकती है। डिप्रेशन में उदासी, निराशा और पहले पसंद आने वाली चीजों में रुचि कम होने जैसे बदलाव दिखाई दे सकते हैं। इन तीनों के बीच अंतर समझना इसलिए जरूरी है, ताकि परेशानी को समय रहते पहचाना जा सके और जरूरत पड़ने पर सही मदद ली जा सके।
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स्ट्रेस की दिक्कत - फोटो : Freepik.com
स्ट्रेस में क्या दिक्कतें दिखती हैं?

स्ट्रेस यानी तनाव शरीर और दिमाग की उस प्रतिक्रिया को कहते हैं, जो किसी दबाव, चुनौती या मुश्किल परिस्थिति में पैदा होती है। परीक्षा, नौकरी का दबाव, आर्थिक परेशानी, परिवार में विवाद या समय पर काम पूरा करने की चिंता इसके कारण हो सकते हैं।
 
  • तनाव होने पर सिरदर्द, मांसपेशियों में खिंचाव, चिड़चिड़ापन, नींद की परेशानी और ध्यान लगाने में दिक्कत हो सकती है। कुछ लोगों की धड़कन तेज हो जाती है या पेट से जुड़ी परेशानी होने लगती है।
  • थोड़े समय का तनाव कई बार किसी काम के लिए प्रेरित भी कर सकता है। लेकिन जब तनाव लगातार बना रहे और रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित करने लगे, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
  • तनाव अपने आप में हमेशा मानसिक बीमारी नहीं होता, लेकिन लंबे समय तक बना रहने पर मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है।
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एंग्जायटी में क्या दिक्कतें होती हैं? - फोटो : Adobe stock photos

एंग्जायटी में क्या होता है?

एंग्जायटी यानी चिंता में व्यक्ति को किसी खतरे, समस्या या अनहोनी की आशंका बनी रह सकती है। कई बार चिंता की वजह स्पष्ट होती है, लेकिन कुछ लोगों को बिना किसी बड़ी वजह के भी बेचैनी महसूस होती है। उन्हें लगता है कि कुछ गलत होने वाला है, वे बार-बार एक ही बात सोचते हैं या भविष्य को लेकर परेशान रहते हैं।
 

  • इसके साथ दिल की धड़कन तेज होना, पसीना आना, बेचैनी, मांसपेशियों में तनाव और नींद आने में परेशानी जैसे लक्षण हो सकते हैं। हालांकि, कभी-कभार चिंता होना सामान्य है।
  • परेशानी तब बढ़ती है, जब चिंता जरूरत से ज्यादा हो, उस पर काबू पाना मुश्किल हो और वह कामकाज या रिश्तों पर असर डालने लगे। एंग्जायटी के अलग-अलग प्रकार होते हैं और हर व्यक्ति में इसके लक्षण समान नहीं होते।
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डिप्रेशन का खतरा - फोटो : adobe stock images

डिप्रेशन कैसे अलग है?

डिप्रेशन में लंबे समय तक उदासी, खालीपन या निराशा महसूस हो सकती है। पहले जिन कामों में खुशी मिलती थी, उनमें रुचि कम हो सकती है। व्यक्ति को थकान, नींद और भूख में बदलाव, ध्यान लगाने में परेशानी या खुद को बेकार समझने जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं।
 

  • विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, डिप्रेशन के लक्षण आमतौर पर दिन के ज्यादातर समय, लगभग हर दिन, कम से कम दो सप्ताह तक बने रहते हैं।
  • यह केवल मन खराब होने या इच्छाशक्ति की कमी का मामला नहीं है।
  • डिप्रेशन व्यक्ति की रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर सकता है। हर व्यक्ति में इसके लक्षण अलग हो सकते हैं और कुछ लोग बाहर से सामान्य दिखाई देते हुए भी इससे जूझ सकते हैं।
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स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ - फोटो : Adobe Stock Photo

तीनों में अंतर कैसे पहचानें?
 

  • स्ट्रेस: किसी दबाव या मुश्किल परिस्थिति से जुड़ा तनाव।
  • एंग्जायटी: किसी खतरे या अनहोनी की लगातार आशंका और बेचैनी।
  • डिप्रेशन: लंबे समय तक उदासी, निराशा या रुचि में कमी।


हालांकि, इन स्थितियों के लक्षण एक-दूसरे से मिल सकते हैं। लंबे समय का तनाव एंग्जायटी या डिप्रेशन के साथ भी मौजूद हो सकता है। इसलिए सिर्फ लक्षणों के आधार पर खुद बीमारी तय न करें।

अगर परेशानी लगातार बनी हुई है, नींद या कामकाज प्रभावित हो रहा है अथवा रोजमर्रा की जिंदगी संभालना मुश्किल हो रहा है, तो मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक से सलाह लें। इलाज में मनोचिकित्सा, जीवनशैली में जरूरी बदलाव और कुछ स्थितियों में दवाओं की भूमिका हो सकती है। सही उपचार व्यक्ति की समस्या और जरूरत के अनुसार तय किया जाता है।



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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।

अस्वीकरण: अमर उजाला की हेल्थ एवं फिटनेस कैटेगरी में प्रकाशित सभी लेख डॉक्टर, विशेषज्ञों व अकादमिक संस्थानों से बातचीत के आधार पर तैयार किए जाते हैं। लेख में उल्लेखित तथ्यों व सूचनाओं को अमर उजाला के पेशेवर पत्रकारों द्वारा जांचा व परखा गया है। इस लेख को तैयार करते समय सभी तरह के निर्देशों का पालन किया गया है। संबंधित लेख पाठक की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। अमर उजाला लेख में प्रदत्त जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है। उपरोक्त लेख में उल्लेखित संबंधित बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें।

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