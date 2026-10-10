मेंटल हेल्थ डे 2026: स्ट्रेस, एंग्जायटी और डिप्रेशन में क्या अंतर है? तीनों की पहचान कैसे करें

1 of 5 मेंटल हेल्थ की समस्याएं - फोटो : Amarujala.com/AI







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तनाव अक्सर किसी खास परिस्थिति या दबाव से जुड़ा होता है, जबकि एंग्जायटी में खतरे या अनहोनी की आशंका लगातार बनी रह सकती है। डिप्रेशन में उदासी, निराशा और पहले पसंद आने वाली चीजों में रुचि कम होने जैसे बदलाव दिखाई दे सकते हैं। इन तीनों के बीच अंतर समझना इसलिए जरूरी है, ताकि परेशानी को समय रहते पहचाना जा सके और जरूरत पड़ने पर सही मदद ली जा सके। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में काम का दबाव, परिवार की जिम्मेदारियां और भविष्य की चिंता कई लोगों को मानसिक रूप से परेशान करती हैं। कभी किसी परेशानी को लेकर तनाव होता है, कभी बिना किसी स्पष्ट वजह के घबराहट बनी रहती है और कभी किसी काम में मन ही नहीं लगता। लोग अक्सर इन सभी स्थितियों को एक ही नाम दे देते हैं, लेकिन स्ट्रेस, एंग्जायटी और डिप्रेशन एक जैसी समस्याएं नहीं हैं। इनके लक्षण एक-दूसरे से मिल सकते हैं, फिर भी इनके कारणों और अनुभवों में अंतर होता है।

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2 of 5 स्ट्रेस की दिक्कत - फोटो : Freepik.com

स्ट्रेस में क्या दिक्कतें दिखती हैं?



स्ट्रेस यानी तनाव शरीर और दिमाग की उस प्रतिक्रिया को कहते हैं, जो किसी दबाव, चुनौती या मुश्किल परिस्थिति में पैदा होती है। परीक्षा, नौकरी का दबाव, आर्थिक परेशानी, परिवार में विवाद या समय पर काम पूरा करने की चिंता इसके कारण हो सकते हैं।

तनाव होने पर सिरदर्द, मांसपेशियों में खिंचाव, चिड़चिड़ापन, नींद की परेशानी और ध्यान लगाने में दिक्कत हो सकती है। कुछ लोगों की धड़कन तेज हो जाती है या पेट से जुड़ी परेशानी होने लगती है।

थोड़े समय का तनाव कई बार किसी काम के लिए प्रेरित भी कर सकता है। लेकिन जब तनाव लगातार बना रहे और रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित करने लगे, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

तनाव अपने आप में हमेशा मानसिक बीमारी नहीं होता, लेकिन लंबे समय तक बना रहने पर मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। स्ट्रेस यानी तनाव शरीर और दिमाग की उस प्रतिक्रिया को कहते हैं, जो किसी दबाव, चुनौती या मुश्किल परिस्थिति में पैदा होती है। परीक्षा, नौकरी का दबाव, आर्थिक परेशानी, परिवार में विवाद या समय पर काम पूरा करने की चिंता इसके कारण हो सकते हैं।

3 of 5 एंग्जायटी में क्या दिक्कतें होती हैं? - फोटो : Adobe stock photos

एंग्जायटी में क्या होता है?



एंग्जायटी यानी चिंता में व्यक्ति को किसी खतरे, समस्या या अनहोनी की आशंका बनी रह सकती है। कई बार चिंता की वजह स्पष्ट होती है, लेकिन कुछ लोगों को बिना किसी बड़ी वजह के भी बेचैनी महसूस होती है। उन्हें लगता है कि कुछ गलत होने वाला है, वे बार-बार एक ही बात सोचते हैं या भविष्य को लेकर परेशान रहते हैं।

इसके साथ दिल की धड़कन तेज होना, पसीना आना, बेचैनी, मांसपेशियों में तनाव और नींद आने में परेशानी जैसे लक्षण हो सकते हैं। हालांकि, कभी-कभार चिंता होना सामान्य है।

परेशानी तब बढ़ती है, जब चिंता जरूरत से ज्यादा हो, उस पर काबू पाना मुश्किल हो और वह कामकाज या रिश्तों पर असर डालने लगे। एंग्जायटी के अलग-अलग प्रकार होते हैं और हर व्यक्ति में इसके लक्षण समान नहीं होते।

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4 of 5 डिप्रेशन का खतरा - फोटो : adobe stock images

डिप्रेशन कैसे अलग है?



डिप्रेशन में लंबे समय तक उदासी, खालीपन या निराशा महसूस हो सकती है। पहले जिन कामों में खुशी मिलती थी, उनमें रुचि कम हो सकती है। व्यक्ति को थकान, नींद और भूख में बदलाव, ध्यान लगाने में परेशानी या खुद को बेकार समझने जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, डिप्रेशन के लक्षण आमतौर पर दिन के ज्यादातर समय, लगभग हर दिन, कम से कम दो सप्ताह तक बने रहते हैं।

यह केवल मन खराब होने या इच्छाशक्ति की कमी का मामला नहीं है।

डिप्रेशन व्यक्ति की रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर सकता है। हर व्यक्ति में इसके लक्षण अलग हो सकते हैं और कुछ लोग बाहर से सामान्य दिखाई देते हुए भी इससे जूझ सकते हैं।

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5 of 5 स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ - फोटो : Adobe Stock Photo