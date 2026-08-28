हेल्थ टिप्स: रसोई की ये छोटी-सी चीज पेट की दिक्कतों से लेकर वेट लॉस तक में बड़ी फायदेमंद, आप करते हैं सेवन?

1 of 4 सौंफ का पानी - फोटो : Adobe Stock

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हमारी किचन में मसालों के रूप में कई गुणकारी औषधियां मौजूद होती हैं, जिनसे अक्सर लोग बेखबर रहते हैं। काली मिर्च, लौंग और मेथी के फायदे तो आपने खूब सुने होंगे पर क्या आप जानते हैं कि सौंफ भी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है?



खाना खाने के बाद सौंफ खाना भारतीय घरों में आम बात है। कई लोग इसे सिर्फ मुंह की खुशबू के लिए खाते हैं, लेकिन सौंफ का इस्तेमाल लंबे समय से पाचन से जुड़ी परेशानियों में भी किया जाता रहा है। यही वजह है कि रसोई में रखा यह छोटा-सा मसाला कई लोगों की रोज की आदत का हिस्सा बन चुका है।



सौंफ में फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और कई तरह के पौधों से मिलने वाले यौगिक पाए जाते हैं। इसमें एनेथोल जैसे यौगिक भी होते हैं, जिन पर इसके संभावित स्वास्थ्य प्रभावों को लेकर कई शोध हुए हैं। कुछ अध्ययनों में सौंफ के पाचन, सूजन और ऐंठन से जुड़े संभावित फायदों का भी जिक्र मिलता है।

2 of 4 पेट की समस्याओं में सौंफ - फोटो : Freepik.com

बड़ी काम की है सौंफ



सौंफ का सबसे ज्यादा इस्तेमाल पाचन से जुड़ी परेशानियों में किया जाता है। इसमें मौजूद कुछ पौधों के यौगिक पाचन तंत्र की मांसपेशियों पर असर डालते हैं और पेट में होने वाली ऐंठन को कम करने में मदद कर सकते हैं।

इसी वजह से गैस, पेट फूलने और हल्की पाचन संबंधी परेशानी में सौंफ का पारंपरिक रूप से इस्तेमाल होता रहा है।

सौंफ में फाइबर भी होता है, जो सामान्य पाचन के लिए जरूरी है। हालांकि सिर्फ सौंफ खाने से कब्ज या एसिडिटी सही नहीं होती।

लगातार कब्ज, तेज एसिडिटी या पेट दर्द रहता है तो उसकी वजह जानना ज्यादा जरूरी है।

3 of 4 वेट लॉस में सौंफ के फायदे - फोटो : Adobe stock

वजन घटाने में सौंफ के लाभ



वजन घटाने के लिए भी सौंफ का इस्तेमाल काफी लोकप्रिय है। अध्ययनों में दावा किया जाता रहा है कि सौंफ मेटाबॉलिज्म तेज करती है और शरीर की अतिरिक्त चर्बी तेजी से कम करती है।

सौंफ में फाइबर होता है और फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ पेट भरा रखने में मदद करते हैं।

इससे कुल कैलोरी इंटेक को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है।

वजन कम करने में कैलोरी, भोजन की गुणवत्ता, शारीरिक गतिविधि और नींद जैसे कई कारकों की भूमिका होती है।

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4 of 4 सौंफ के फायदे - फोटो : Freepik.com