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खांसी में शहद का सेवन फायदेमंद या नुकसानदायक? जानें इन लोगों को रहना चाहिए दूर

Mon, 28 Sep 2026 03:40 PM IST
Shruti Gaur हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shruti Gaur Updated Mon, 28 Sep 2026 03:40 PM IST
सार

Does Honey Help in Cough: अक्सर खांसी में लोग शहद का सेवन करते हैं, ताकि उनके गले को आराम मिले। पर, क्या आप जानते हैं कि कुछ लोगों को खांसी में शहद लेने से बचना चाहिए। आइए जानते हैं इस बारे में....

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Does Honey Help a Cough these people should not eating honey during cough in hindi
खांसी में इन लोगों को बिल्कुल नहीं लेना चाहिए शहद - फोटो : AI
Does Honey Help in Cough: खांसी और गले में खराश होने पर अक्सर लोग राहत के लिए शहद का सेवन करते हैं। माना जाता है कि शहद गले को आराम देने और खांसी को शांत करने में मदद कर सकता है। लेकिन क्या खांसी होने पर हर व्यक्ति के लिए शहद लेना सुरक्षित है? क्या कुछ लोगों को इससे पूरी तरह बचना चाहिए? 


इन सवालों को लेकर लोगों के मन में अक्सर भ्रम रहता है। इस लेख में जानते हैं कि खांसी में किन लोगों को शहद नहीं लेना चाहिए और शहद का सेवन करते समय किन जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए।

 
Does Honey Help a Cough these people should not eating honey during cough in hindi
खांसी में इन लोगों को बिल्कुल नहीं लेना चाहिए शहद - फोटो : Adobe Stock
एक साल से छोटे बच्चे

12 महीने से कम उम्र के बच्चों को शहद बिल्कुल नहीं देना चाहिए। इसका कारण यह है कि शहद में क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम नामक बैक्टीरिया के स्पोर्स मौजूद हो सकते हैं। छोटे बच्चों का पाचन तंत्र अभी पूरी तरह विकसित नहीं होता, इसलिए ये स्पोर्स आंतों में बढ़कर टॉक्सिन बना सकते हैं और नामक गंभीर बीमारी का कारण बन सकते हैं। यह सावधानी खांसी होने या न होने, दोनों स्थितियों में लागू होती है। 

 
Does Honey Help a Cough these people should not eating honey during cough in hindi
खांसी में इन लोगों को बिल्कुल नहीं लेना चाहिए शहद - फोटो : इंस्टाग्राम
शहद से एलर्जी वाले लोग

अगर किसी व्यक्ति को शहद खाने के बाद पहले एलर्जी की प्रतिक्रिया हुई है, तो खांसी में राहत के लिए भी शहद का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एलर्जी की स्थिति में खुजली, त्वचा पर दाने, होंठ या चेहरे पर सूजन और सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण हो सकते हैं। सांस लेने में दिक्कत या चेहरे और गले में तेजी से सूजन जैसी गंभीर प्रतिक्रिया होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए।

 
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खांसी में इन लोगों को बिल्कुल नहीं लेना चाहिए शहद - फोटो : Freepik.com
गंभीर लक्षण वाले मरीज

खांसी के साथ सांस लेने में परेशानी, तेज या लगातार बना रहने वाला बुखार, डिहाइड्रेशन, सीने में दर्द या लक्षणों का लगातार बिगड़ना दिखाई दे तो केवल शहद या दूसरे घरेलू नुस्खों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। ऐसे मामलों में डॉक्टर से जांच कराना जरूरी है, क्योंकि खांसी के पीछे संक्रमण या कोई दूसरी स्वास्थ्य समस्या हो सकती है। 

 
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खांसी में इन लोगों को बिल्कुल नहीं लेना चाहिए शहद - फोटो : इंस्टाग्राम
क्या शहद खांसी ठीक करता है?

शहद खांसी के लक्षणों को शांत करने और गले में होने वाली जलन से कुछ राहत देने में मदद कर सकता है, लेकिन यह हर तरह की खांसी का इलाज नहीं है। खांसी वायरल संक्रमण, एलर्जी, अस्थमा, एसिड रिफ्लक्स या अन्य कारणों से हो सकती है, इसलिए इलाज खांसी के कारण पर निर्भर करता है।

गर्म नींबू-पानी में शहद मिलाकर पीने से कुछ लोगों को खांसी में राहत मिल सकती है। हालांकि, इसके प्रभाव के प्रमाण सीमित हैं और लगातार या गंभीर खांसी में चिकित्सकीय सलाह लेना जरूरी है। 

 
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