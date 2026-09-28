खांसी में शहद का सेवन फायदेमंद या नुकसानदायक? जानें इन लोगों को रहना चाहिए दूर

1 of 6 खांसी में इन लोगों को बिल्कुल नहीं लेना चाहिए शहद - फोटो : AI







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Does Honey Help in Cough: खांसी और गले में खराश होने पर अक्सर लोग राहत के लिए शहद का सेवन करते हैं। माना जाता है कि शहद गले को आराम देने और खांसी को शांत करने में मदद कर सकता है। लेकिन क्या खांसी होने पर हर व्यक्ति के लिए शहद लेना सुरक्षित है? क्या कुछ लोगों को इससे पूरी तरह बचना चाहिए?



इन सवालों को लेकर लोगों के मन में अक्सर भ्रम रहता है। इस लेख में जानते हैं कि खांसी में किन लोगों को शहद नहीं लेना चाहिए और शहद का सेवन करते समय किन जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए।



खांसी और गले में खराश होने पर अक्सर लोग राहत के लिए शहद का सेवन करते हैं। माना जाता है कि शहद गले को आराम देने और खांसी को शांत करने में मदद कर सकता है। लेकिन क्या खांसी होने पर हर व्यक्ति के लिए शहद लेना सुरक्षित है? क्या कुछ लोगों को इससे पूरी तरह बचना चाहिए?

2 of 6 खांसी में इन लोगों को बिल्कुल नहीं लेना चाहिए शहद - फोटो : Adobe Stock

एक साल से छोटे बच्चे



12 महीने से कम उम्र के बच्चों को शहद बिल्कुल नहीं देना चाहिए। इसका कारण यह है कि शहद में क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम नामक बैक्टीरिया के स्पोर्स मौजूद हो सकते हैं। छोटे बच्चों का पाचन तंत्र अभी पूरी तरह विकसित नहीं होता, इसलिए ये स्पोर्स आंतों में बढ़कर टॉक्सिन बना सकते हैं और नामक गंभीर बीमारी का कारण बन सकते हैं। यह सावधानी खांसी होने या न होने, दोनों स्थितियों में लागू होती है।





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शहद से एलर्जी वाले लोग



अगर किसी व्यक्ति को शहद खाने के बाद पहले एलर्जी की प्रतिक्रिया हुई है, तो खांसी में राहत के लिए भी शहद का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एलर्जी की स्थिति में खुजली, त्वचा पर दाने, होंठ या चेहरे पर सूजन और सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण हो सकते हैं। सांस लेने में दिक्कत या चेहरे और गले में तेजी से सूजन जैसी गंभीर प्रतिक्रिया होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए।





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4 of 6 खांसी में इन लोगों को बिल्कुल नहीं लेना चाहिए शहद - फोटो : Freepik.com

गंभीर लक्षण वाले मरीज



खांसी के साथ सांस लेने में परेशानी, तेज या लगातार बना रहने वाला बुखार, डिहाइड्रेशन, सीने में दर्द या लक्षणों का लगातार बिगड़ना दिखाई दे तो केवल शहद या दूसरे घरेलू नुस्खों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। ऐसे मामलों में डॉक्टर से जांच कराना जरूरी है, क्योंकि खांसी के पीछे संक्रमण या कोई दूसरी स्वास्थ्य समस्या हो सकती है।





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