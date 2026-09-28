जानना जरूरी: पानी पीने का सही समय क्या है? जानकर अपनी सेहत को रखें दुरुस्त

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Best Times to Drink Water: पानी हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी है और पर्याप्त मात्रा में पानी पीना शरीर के सामान्य कामकाज के लिए अहम माना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पानी पीने का भी कोई सही समय होता है?



सुबह उठने से लेकर खाना खाने और सोने से पहले तक पानी पीने को लेकर कई तरह की बातें कही जाती हैं। कुछ लोग खाली पेट पानी पीने को फायदेमंद मानते हैं, तो कुछ लोग भोजन के तुरंत बाद पानी पीने से बचने की सलाह देते हैं। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि पानी पीने से जुड़े कौन से दावे वैज्ञानिक आधार पर सही हैं और किन बातों को लेकर सावधानी बरतनी चाहिए।



इस लेख में जानते हैं पानी पीने का सही समय क्या है, दिनभर कितनी मात्रा में पानी की जरूरत हो सकती है और अलग-अलग परिस्थितियों में पानी पीते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

पानी हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी है और पर्याप्त मात्रा में पानी पीना शरीर के सामान्य कामकाज के लिए अहम माना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पानी पीने का भी कोई सही समय होता है?

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पानी पीने का सही समय क्या है?



पानी पीने का कोई एक निश्चित समय सभी लोगों के लिए तय नहीं है। शरीर की पानी की जरूरत उम्र, मौसम, शारीरिक गतिविधि, खान-पान और स्वास्थ्य जैसी परिस्थितियों के अनुसार बदल सकती है। इसलिए सबसे जरूरी बात पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहना है।



सुबह उठने के बाद



सुबह उठने के बाद पानी पीना दिन की शुरुआत में शरीर को हाइड्रेट रखने का एक आसान तरीका हो सकता है। रात में कई घंटों तक पानी नहीं पीने के कारण शरीर में हल्की पानी की कमी हो सकती है। इसलिए प्यास लगने पर सुबह पानी पीना उपयोगी है।





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खाना खाने से पहले



भोजन से पहले पानी पीना कुछ लोगों के लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। पर्याप्त पानी पीने से शरीर हाइड्रेट रहता है। हालांकि, हर व्यक्ति को भोजन से पहले पानी पीना जरूरी नहीं है।



खाने के दौरान



खाने के साथ पानी पीना सामान्य तौर पर स्वस्थ लोगों के लिए समस्या नहीं माना जाता। प्यास लगने पर भोजन के दौरान पानी पिया जा सकता है। पानी पाचन को खराब कर देता है, यह दावा सामान्य तौर पर सही नहीं माना जाता।





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व्यायाम से पहले और बाद में



व्यायाम या ज्यादा शारीरिक मेहनत के दौरान शरीर से पसीने के रूप में पानी निकलता है। इसलिए एक्सरसाइज से पहले, दौरान और बाद में जरूरत के अनुसार पानी पीना महत्वपूर्ण है। ज्यादा गर्मी या लंबे समय तक व्यायाम करने पर शरीर को पानी के साथ इलेक्ट्रोलाइट्स की भी जरूरत हो सकती है।



सोने से पहले



सोने से ठीक पहले बहुत ज्यादा पानी पीने से रात में बार-बार पेशाब के लिए उठना पड़ सकता है। इसलिए सोने से पहले जरूरत के अनुसार थोड़ी मात्रा में पानी लिया जा सकता है, लेकिन अत्यधिक पानी पीने से बचना बेहतर है।



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