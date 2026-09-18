फ्रिज में रखी ये चीजें आपकी सेहत खराब कर सकती हैं, धीरे से बढ़ेगा कैंसर का खतरा!

1 of 5 फ्रिज में रखी ये चीजें आपकी सेहत खराब कर सकती हैं - फोटो : AI







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Foods That Should Not Be Refrigerated: खाना खराब न हो और लंबे समय तक ताजा रहे, इसलिए ज्यादातर लोग उसे फ्रिज में रख देते हैं। लेकिन हर खाद्य पदार्थ को फ्रिज में रखना जरूरी नहीं होता। कुछ चीजों को बहुत कम तापमान में रखने से उनका स्वाद, बनावट और गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है, जिसका सीधा असर आपकी सेहत पर पड़ सकता है। ऐसे में आपको संभलने की जरूरत है। आइए जानते हैं किन खाद्य पदार्थों को फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं होती और किन चीजों को सुरक्षित रखने के लिए विशेष सावधानी बरतनी चाहिए।



खाना खराब न हो और लंबे समय तक ताजा रहे, इसलिए ज्यादातर लोग उसे फ्रिज में रख देते हैं। लेकिन हर खाद्य पदार्थ को फ्रिज में रखना जरूरी नहीं होता। कुछ चीजों को बहुत कम तापमान में रखने से उनका स्वाद, बनावट और गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है, जिसका सीधा असर आपकी सेहत पर पड़ सकता है। ऐसे में आपको संभलने की जरूरत है। आइए जानते हैं किन खाद्य पदार्थों को फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं होती और किन चीजों को सुरक्षित रखने के लिए विशेष सावधानी बरतनी चाहिए।

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सेहत के लिहाज से किन चीजों को फ्रिज में रखने से बचें?



1. आलू - कैंसर का खतरा



फ्रिज के ठंडे तापमान में आलू के स्टार्च शुगर में बदल जाता है। इसे ज्यादा तापमान पर तलने या पकाने से एक्रिलामाइड नामक केमिकल बनता है, जो WHO के अनुसार कैंसर का खतरा बढ़ा सकता है।



2. प्याज-लहसुन - फूड पॉइजनिंग



फ्रिज की नमी से इनमें काला फफूंद (Black Mold) लग जाता है। इसमें एस्परजिलस फंगस होता है, जिससे पेट में इंफेक्शन, उल्टी-दस्त और फूड पॉइजनिंग हो सकती है।



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3. आटा, बेसन, मैदा - पेट में कीड़े



नमी वाली जगह पर आटे में बहुत जल्दी घुन और फफूंद लगती है। इसे खाने से माइकोटॉक्सिन पेट में जाते हैं, जो लिवर को डैमेज कर सकते हैं और पाचन बिगाड़ते हैं।



4. शहद और तेल - पाचन पर असर



शहद फ्रिज में क्रिस्टलाइज हो जाता है और उसके नेचुरल एंटी-ऑक्सीडेंट खत्म हो जाते हैं। सरसों तेल ठंड में जमकर गाढ़ा हो जाता है, जिससे उसकी शुद्धता और पाचन क्षमता कम हो जाती है।



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5. टमाटर और केला - पोषण खत्म



टमाटर को फ्रिज में रखने से उसका लाइकोपीन नामक एंटी-ऑक्सीडेंट टूट जाता है, जो दिल के लिए फायदेमंद होता है। केले का छिलका काला पड़ने का मतलब है उसका पोटैशियम और विटामिन B6 तेजी से कम हो रहा है।



6. ब्रेड, बिस्किट - कब्ज और एसिडिटी



ब्रेड को फ्रिज में रखने से वह जल्दी सूख जाती है और उसमें स्टार्च क्रिस्टल बन जाता है। ऐसी ब्रेड खाने से कब्ज, एसिडिटी और ब्लोटिंग की समस्या बढ़ती है।



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