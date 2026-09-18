विश्व फार्मासिस्ट दिवस: बिना पर्ची के लेते हैं ये 5 दवाएं तो हो जाएं सावधान! ये गलतियां पड़ेंगी आप पर भारी

1 of 7 बिना पर्ची के कौन सी दवाएं लेना जानलेवा है? - फोटो : AI







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World Pharmacist Day 2026: सिरदर्द, बुखार, पेट दर्द या एलर्जी जैसी सामान्य समस्या होने पर कई लोग डॉक्टर से सलाह लेने के बजाय सीधे मेडिकल स्टोर से दवा खरीदकर ले लेते हैं। कुछ ऐसी दवाएं हैं जिन्हें बिना पर्ची के भी लिया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर दवा हर व्यक्ति के लिए सुरक्षित है।



हमेशा याद रखें कि गलत दवा, गलत मात्रा या लंबे समय तक दवा लेने से शरीर पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। समस्या तब और बढ़ जाती है जब व्यक्ति अपनी उम्र, पहले से मौजूद बीमारी, एलर्जी, गर्भावस्था या पहले से चल रही दवाओं की जानकारी को नजरअंदाज कर देता है। विश्व फार्मासिस्ट दिवस के मौके पर जानते हैं कि किन दवाओं को खुद से लेने से बचना चाहिए और दवा लेते समय कौन सी 5 आम गलतियां नहीं करनी चाहिए।

: सिरदर्द, बुखार, पेट दर्द या एलर्जी जैसी सामान्य समस्या होने पर कई लोग डॉक्टर से सलाह लेने के बजाय सीधे मेडिकल स्टोर से दवा खरीदकर ले लेते हैं। कुछ ऐसी दवाएं हैं जिन्हें बिना पर्ची के भी लिया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर दवा हर व्यक्ति के लिए सुरक्षित है।

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बिना डॉक्टर की सलाह किन दवाओं से बचना चाहिए?



एंटीबायोटिक



एंटीबायोटिक का इस्तेमाल बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण के इलाज में किया जाता है। सर्दी-जुकाम और फ्लू जैसी वायरल बीमारियों में आमतौर पर एंटीबायोटिक प्रभावी नहीं होती। जरूरत न होने पर एंटीबायोटिक लेने से दवा प्रतिरोध की समस्या बढ़ सकती है। गलत दवा या गलत मात्रा लेने से दुष्प्रभाव होने का खतरा भी रहता है। इसलिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही करना चाहिए।



स्टेरॉयड



स्टेरॉयड कई गंभीर और सूजन से जुड़ी बीमारियों के इलाज में उपयोगी दवाएं हैं, लेकिन इन्हें अपनी मर्जी से शुरू करना या लंबे समय तक लेना नुकसानदायक हो सकता है। इनके गलत इस्तेमाल से कई तरह के दुष्प्रभाव हो सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में लंबे समय से चल रही स्टेरॉयड दवा को अचानक बंद करना भी समस्या पैदा कर सकता है। इसलिए ऐसी दवाओं का इस्तेमाल चिकित्सकीय निगरानी में किया जाना चाहिए।





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कुछ दर्द निवारक दवाएं



दर्द या सूजन के लिए इस्तेमाल होने वाली कुछ दर्द निवारक दवाएं, जैसे आइबुप्रोफेन और डाइक्लोफेनाक, हर व्यक्ति के लिए उपयुक्त नहीं होतीं। इनका अधिक मात्रा में या लंबे समय तक सेवन पेट में अल्सर, रक्तस्राव और किडनी से जुड़ी समस्याओं का जोखिम बढ़ा सकता है। खासकर पहले से किसी बीमारी से पीड़ित लोगों को इन्हें लेने से पहले डॉक्टर या फार्मासिस्ट से सलाह लेनी चाहिए।



नींद और चिंता की दवाएं



नींद लाने या चिंता कम करने वाली कुछ दवाएं डॉक्टर की निगरानी के बिना लेना जोखिम भरा हो सकता है। इनके कारण अत्यधिक नींद, चक्कर, ध्यान केंद्रित करने में परेशानी और दुर्घटना का खतरा बढ़ सकता है। कुछ दवाओं के लंबे समय तक इस्तेमाल से निर्भरता भी विकसित हो सकती है। इन्हें शराब या नींद लाने वाली दूसरी दवाओं के साथ लेना विशेष रूप से खतरनाक हो सकता है।





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ब्लड प्रेशर और हृदय की दवाएं



ब्लड प्रेशर और हृदय से जुड़ी दवाओं की मात्रा व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार तय की जाती है। किसी दूसरे व्यक्ति की रक्तचाप या हृदय की दवा खुद से लेना सुरक्षित नहीं है। गलत दवा या गलत मात्रा लेने से रक्तचाप बहुत कम या बहुत अधिक हो सकता है और कुछ मामलों में गंभीर परेशानी हो सकती है।





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