विश्व टीकाकरण दिवस: जन्म से लेकर बुजुर्ग होने तक किस उम्र में कौन-सा टीका लगवाना चाहिए?

जन्म से लेकर बुजुर्ग होने तक किस उम्र में कौन-सा टीका लगवाना चाहिए? - फोटो : AI

Vaccination Schedule by Age: टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन शरीर को कई गंभीर और संक्रामक बीमारियों से बचाने का सबसे प्रभावी तरीका माना जाता है। जन्म के तुरंत बाद से लेकर बुजुर्ग होने तक अलग-अलग उम्र में कई जरूरी टीके लगवाने की सलाह दी जाती है। खासतौर पर नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए टीकाकरण बेहद जरूरी है, क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता धीरे-धीरे विकसित होती है।





कई बार माता-पिता को यह जानकारी नहीं होती कि बच्चे को किस उम्र में कौन-सा टीका लगवाना चाहिए। विश्व टीकाकरण दिवस के मौके पर आइए जानते हैं उम्र के हिसाब से जरूरी टीकों की पूरी जानकारी और टीकाकरण में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

