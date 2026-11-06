विश्व टीकाकरण दिवस: जन्म से लेकर बुजुर्ग होने तक किस उम्र में कौन-सा टीका लगवाना चाहिए?

Vaccination Schedule by Age: टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन शरीर को कई गंभीर और संक्रामक बीमारियों से बचाने का सबसे प्रभावी तरीका माना जाता है। जन्म के तुरंत बाद से लेकर बुजुर्ग होने तक अलग-अलग उम्र में कई जरूरी टीके लगवाने की सलाह दी जाती है। खासतौर पर नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए टीकाकरण बेहद जरूरी है, क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता धीरे-धीरे विकसित होती है।
कई बार माता-पिता को यह जानकारी नहीं होती कि बच्चे को किस उम्र में कौन-सा टीका लगवाना चाहिए। विश्व टीकाकरण दिवस के मौके पर आइए जानते हैं उम्र के हिसाब से जरूरी टीकों की पूरी जानकारी और टीकाकरण में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
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जन्म से लेकर बुजुर्ग होने तक किस उम्र में कौन-सा टीका लगवाना चाहिए?
- फोटो : AI
भारत में उम्र के हिसाब से टीकाकरण की पूरी लिस्ट
भारत सरकार के राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के तहत बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए टीकाकरण का एक निश्चित शेड्यूल है। इसमें जन्म से लेकर 16 साल तक अलग-अलग उम्र में टीके लगाए जाते हैं।
जन्म के समय लगने वाले टीके
- BCG वैक्सीन: बीसीजी का टीका (टीबी से बचाव)
- OPV-0: ओरल पोलियो वैक्सीन (पोलियो की खुराक)
- Hepatitis B Birth Dose: हेपेटाइटिस-बी का जन्म के समय दिया जाने वाला टीका
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जन्म से लेकर बुजुर्ग होने तक किस उम्र में कौन-सा टीका लगवाना चाहिए?
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6 सप्ताह की उम्र में
- OPV-1: ओरल पोलियो वैक्सीन की पहली खुराक
- Pentavalent-1: पेंटावैलेंट वैक्सीन की पहली खुराक
- Rotavirus Vaccine-1: रोटावायरस वैक्सीन की पहली खुराक
- Fractional IPV-1: इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन की पहली खुराक
- PCV-1: न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन की पहली खुराक
10 सप्ताह की उम्र में
- OPV-2: ओरल पोलियो वैक्सीन की दूसरी खुराक
- Pentavalent-2: पेंटावैलेंट वैक्सीन की दूसरी खुराक
- Rotavirus Vaccine-2: रोटावायरस वैक्सीन की दूसरी खुराक
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जन्म से लेकर बुजुर्ग होने तक किस उम्र में कौन-सा टीका लगवाना चाहिए?
- फोटो : AI
14 सप्ताह की उम्र में
- OPV-3: ओरल पोलियो वैक्सीन की तीसरी खुराक
- Pentavalent-3: पेंटावैलेंट वैक्सीन की तीसरी खुराक
- Fractional IPV-2: इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन की दूसरी खुराक
- Rotavirus Vaccine-3: रोटावायरस वैक्सीन की तीसरी खुराक
- PCV-2: न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन की दूसरी खुराक
9 से 12 महीने की उम्र में
- MR-1: खसरा और रूबेला का पहला टीका
- PCV Booster: न्यूमोकोकल वैक्सीन की बूस्टर खुराक
- Fractional IPV-3: इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन की तीसरी खुराक
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जन्म से लेकर बुजुर्ग होने तक किस उम्र में कौन-सा टीका लगवाना चाहिए?
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16 से 24 महीने की उम्र में
- MR-2: खसरा और रूबेला का दूसरा टीका
- DPT Booster-1: डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस का पहला बूस्टर टीका
- OPV Booster: ओरल पोलियो वैक्सीन की बूस्टर खुराक
5 से 6 साल की उम्र में
- DPT Booster-2: डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस का दूसरा बूस्टर टीका