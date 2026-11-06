Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Lifestyle ›   Health & Fitness ›   Why Do My Nails Break Easily Common Causes and How to Make Nails Stronger

नाखून अचानक टूटने लगे हैं? जानें इसके पीछे की वजह और नाखून मजबूत बनाने के आसान तरीके

Fri, 06 Nov 2026 12:55 PM IST
श्रुति गौड़ हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: श्रुति गौड़ Updated Fri, 06 Nov 2026 12:55 PM IST
सार

Why Do My Nails Break Easily: इस लेख में जानें कि अगर आपके नाखून अचानक कमजोर होकर टूटने लगे हैं, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। साथ ही जानें नाखूनों को मजबूत बनाने के लिए डाइट में क्या शामिल करें, कौन-से घरेलू उपाय मददगार हो सकते हैं और किन लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।


 

विज्ञापन
Why Do My Nails Break Easily Common Causes and How to Make Nails Stronger
नाखून टूटने से बचाने के लिए अपनाएं ये 6 टिप्स - फोटो : AI
Why Do My Nails Break Easily: क्या आपके नाखून भी अचानक कमजोर होकर टूटने लगे हैं? अगर हां, तो इसे सिर्फ खूबसूरती से जुड़ी समस्या समझकर नजरअंदाज न करें। कई बार नाखूनों का बार-बार टूटना शरीर में पोषक तत्वों की कमी, गलत खान-पान या किसी स्वास्थ्य समस्या का संकेत हो सकता है। 


ऐसे में यह जानना जरूरी है कि नाखून अचानक क्यों टूटने लगते हैं और उन्हें मजबूत बनाने के लिए क्या करना चाहिए। आइए जानते हैं नाखून टूटने के कारण, इससे बचाव के तरीके और किन संकेतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

 
Trending Videos
Why Do My Nails Break Easily Common Causes and How to Make Nails Stronger
नाखून टूटने से बचाने के लिए अपनाएं ये 6 टिप्स - फोटो : AI
अचानक नाखून टूटने के पीछे हो सकते हैं ये 7 कारण

1. शरीर में आयरन की कमी

शरीर में आयरन की कमी होने पर नाखून कमजोर और भंगुर हो सकते हैं। कुछ लोगों में नाखूनों का आकार भी बदलने लगता है। आयरन की कमी के साथ थकान, कमजोरी और चक्कर आने जैसे लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं। ऐसे में डॉक्टर की सलाह पर हीमोग्लोबिन और आयरन की जांच कराएं।

 2. बायोटिन और पोषक तत्वों की कमी

नाखूनों को स्वस्थ रखने के लिए शरीर को पर्याप्त पोषण की जरूरत होती है। प्रोटीन, जिंक और अन्य पोषक तत्वों की कमी से नाखूनों की सेहत प्रभावित हो सकती है। हालांकि, हर बार नाखून टूटने का कारण विटामिन की कमी नहीं होता।

3. बार-बार पानी के संपर्क में रहना

अगर आपके हाथ लंबे समय तक पानी के संपर्क में रहते हैं, तो नाखून बार-बार गीले और सूखे होने के कारण कमजोर हो सकते हैं। बर्तन धोने, कपड़े साफ करने और घरेलू कामों के दौरान ऐसा ज्यादा होता है।
 
Why Do My Nails Break Easily Common Causes and How to Make Nails Stronger
नाखून टूटने से बचाने के लिए अपनाएं ये 6 टिप्स - फोटो : AI


 4. नेल पॉलिश और रिमूवर का ज्यादा इस्तेमाल

बार-बार नेल पॉलिश लगाना और एसीटोन वाले नेल पॉलिश रिमूवर का इस्तेमाल करना नाखूनों को रूखा बना सकता है। जेल और ऐक्रेलिक नेल ट्रीटमेंट के बार-बार इस्तेमाल से भी नाखूनों को नुकसान पहुंच सकता है।

5. थायरॉइड की समस्या

थायरॉइड हार्मोन में गड़बड़ी होने पर त्वचा, बालों और नाखूनों पर असर पड़ सकता है। खासतौर पर हाइपोथायरॉइडिज्म में नाखून रूखे और कमजोर हो सकते हैं। अगर नाखून टूटने के साथ थकान, वजन बढ़ना या ठंड ज्यादा लगना जैसे लक्षण हैं, तो डॉक्टर से सलाह लें।

 6. शरीर में पानी की कमी

शरीर में पानी की कमी होने पर त्वचा और नाखूनों का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। पर्याप्त पानी पीना और नाखूनों को मॉइस्चराइज रखना जरूरी है।

 
विज्ञापन
विज्ञापन
Why Do My Nails Break Easily Common Causes and How to Make Nails Stronger
नाखून टूटने से बचाने के लिए अपनाएं ये 6 टिप्स - फोटो : AI


 नाखूनों को मजबूत बनाने के लिए क्या खाएं?

नाखूनों को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित और पोषक तत्वों से भरपूर डाइट जरूरी है।
  •  अंडे: इनमें प्रोटीन होता है, जो नाखूनों की संरचना के लिए जरूरी है।
  •  हरी पत्तेदार सब्जियां: पालक और मेथी आयरन और फोलेट के अच्छे स्रोत हैं।
  •  बादाम और अखरोट: इनमें हेल्दी फैट और जिंक जैसे पोषक तत्व मिलते हैं।
  •  दूध और दही: ये प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं।
  • दालें और बीन्स: इनमें प्रोटीन, आयरन और अन्य जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं।
  •  फल: संतरा, अमरूद और आंवला जैसे फल विटामिन C देते हैं, जो आयरन के अवशोषण में मदद करता है।

 
विज्ञापन
Why Do My Nails Break Easily Common Causes and How to Make Nails Stronger
नाखून टूटने से बचाने के लिए अपनाएं ये 6 टिप्स - फोटो : AI
नाखून टूटने से बचाने के लिए अपनाएं ये 6 टिप्स
 
  • घरेलू काम करते समय दस्ताने पहनें
  • हाथ धोने के बाद नाखूनों और आसपास की त्वचा पर मॉइस्चराइजर लगाएं
  •  नाखूनों को बहुत ज्यादा लंबा न रखें
  •  बार-बार नेल पॉलिश और रिमूवर का इस्तेमाल करने से बचें
  •  नाखूनों को दांतों से चबाने या खींचने की आदत छोड़ें
  •  संतुलित डाइट लें और पर्याप्त पानी पिएं

-----------
नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।

अस्वीकरण: अमर उजाला की हेल्थ एवं फिटनेस कैटेगरी में प्रकाशित सभी लेख डॉक्टर, विशेषज्ञों व अकादमिक संस्थानों से बातचीत के आधार पर तैयार किए जाते हैं। लेख में उल्लेखित तथ्यों व सूचनाओं को अमर उजाला के पेशेवर पत्रकारों द्वारा जांचा व परखा गया है। इस लेख को तैयार करते समय सभी तरह के निर्देशों का पालन किया गया है। संबंधित लेख पाठक की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। अमर उजाला लेख में प्रदत्त जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है। उपरोक्त लेख में उल्लेखित संबंधित बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें।
 
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें  लाइफ़ स्टाइल से संबंधित समाचार (Lifestyle News in Hindi), लाइफ़स्टाइल जगत (Lifestyle section) की अन्य खबरें जैसे हेल्थ एंड फिटनेस न्यूज़ (Health  and fitness news), लाइव फैशन न्यूज़, (live fashion news) लेटेस्ट फूड न्यूज़ इन हिंदी, (latest food news) रिलेशनशिप न्यूज़ (relationship news in Hindi) और यात्रा (travel news in Hindi)  आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़ (Hindi News)।  

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed