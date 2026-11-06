नाखून अचानक टूटने लगे हैं? जानें इसके पीछे की वजह और नाखून मजबूत बनाने के आसान तरीके

1 of 5 नाखून टूटने से बचाने के लिए अपनाएं ये 6 टिप्स - फोटो : AI







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Why Do My Nails Break Easily: क्या आपके नाखून भी अचानक कमजोर होकर टूटने लगे हैं? अगर हां, तो इसे सिर्फ खूबसूरती से जुड़ी समस्या समझकर नजरअंदाज न करें। कई बार नाखूनों का बार-बार टूटना शरीर में पोषक तत्वों की कमी, गलत खान-पान या किसी स्वास्थ्य समस्या का संकेत हो सकता है।



ऐसे में यह जानना जरूरी है कि नाखून अचानक क्यों टूटने लगते हैं और उन्हें मजबूत बनाने के लिए क्या करना चाहिए। आइए जानते हैं नाखून टूटने के कारण, इससे बचाव के तरीके और किन संकेतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।



क्या आपके नाखून भी अचानक कमजोर होकर टूटने लगे हैं? अगर हां, तो इसे सिर्फ खूबसूरती से जुड़ी समस्या समझकर नजरअंदाज न करें। कई बार नाखूनों का बार-बार टूटना शरीर में पोषक तत्वों की कमी, गलत खान-पान या किसी स्वास्थ्य समस्या का संकेत हो सकता है।

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अचानक नाखून टूटने के पीछे हो सकते हैं ये 7 कारण



1. शरीर में आयरन की कमी



शरीर में आयरन की कमी होने पर नाखून कमजोर और भंगुर हो सकते हैं। कुछ लोगों में नाखूनों का आकार भी बदलने लगता है। आयरन की कमी के साथ थकान, कमजोरी और चक्कर आने जैसे लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं। ऐसे में डॉक्टर की सलाह पर हीमोग्लोबिन और आयरन की जांच कराएं।



2. बायोटिन और पोषक तत्वों की कमी



नाखूनों को स्वस्थ रखने के लिए शरीर को पर्याप्त पोषण की जरूरत होती है। प्रोटीन, जिंक और अन्य पोषक तत्वों की कमी से नाखूनों की सेहत प्रभावित हो सकती है। हालांकि, हर बार नाखून टूटने का कारण विटामिन की कमी नहीं होता।



3. बार-बार पानी के संपर्क में रहना



अगर आपके हाथ लंबे समय तक पानी के संपर्क में रहते हैं, तो नाखून बार-बार गीले और सूखे होने के कारण कमजोर हो सकते हैं। बर्तन धोने, कपड़े साफ करने और घरेलू कामों के दौरान ऐसा ज्यादा होता है।



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4. नेल पॉलिश और रिमूवर का ज्यादा इस्तेमाल



बार-बार नेल पॉलिश लगाना और एसीटोन वाले नेल पॉलिश रिमूवर का इस्तेमाल करना नाखूनों को रूखा बना सकता है। जेल और ऐक्रेलिक नेल ट्रीटमेंट के बार-बार इस्तेमाल से भी नाखूनों को नुकसान पहुंच सकता है।



5. थायरॉइड की समस्या



थायरॉइड हार्मोन में गड़बड़ी होने पर त्वचा, बालों और नाखूनों पर असर पड़ सकता है। खासतौर पर हाइपोथायरॉइडिज्म में नाखून रूखे और कमजोर हो सकते हैं। अगर नाखून टूटने के साथ थकान, वजन बढ़ना या ठंड ज्यादा लगना जैसे लक्षण हैं, तो डॉक्टर से सलाह लें।



6. शरीर में पानी की कमी



शरीर में पानी की कमी होने पर त्वचा और नाखूनों का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। पर्याप्त पानी पीना और नाखूनों को मॉइस्चराइज रखना जरूरी है।





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नाखूनों को मजबूत बनाने के लिए क्या खाएं?



नाखूनों को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित और पोषक तत्वों से भरपूर डाइट जरूरी है। अंडे : इनमें प्रोटीन होता है, जो नाखूनों की संरचना के लिए जरूरी है।

: इनमें प्रोटीन होता है, जो नाखूनों की संरचना के लिए जरूरी है। हरी पत्तेदार सब्जियां : पालक और मेथी आयरन और फोलेट के अच्छे स्रोत हैं।

: पालक और मेथी आयरन और फोलेट के अच्छे स्रोत हैं। बादाम और अखरोट : इनमें हेल्दी फैट और जिंक जैसे पोषक तत्व मिलते हैं।

: इनमें हेल्दी फैट और जिंक जैसे पोषक तत्व मिलते हैं। दूध और दही : ये प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं।

: ये प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। दालें और बीन्स : इनमें प्रोटीन, आयरन और अन्य जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं।

: इनमें प्रोटीन, आयरन और अन्य जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं। फल: संतरा, अमरूद और आंवला जैसे फल विटामिन C देते हैं, जो आयरन के अवशोषण में मदद करता है।

नाखूनों को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित और पोषक तत्वों से भरपूर डाइट जरूरी है।

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