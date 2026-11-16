बदलते मौसम में पंखा चलाना कितना सही? जानें सेहत पर इसका असर, फायदे और नुकसान

1 of 6 रातभर पंखा चलाकर सोना कितना सही है? - फोटो : AI







Link Copied



Should You Use a Ceiling Fan During Seasonal Changes: बदलते मौसम में कभी गर्मी तो कभी ठंड का एहसास होना आम बात है। खासकर सुबह और रात के समय मौसम ठंडा रहता है, जबकि दोपहर में गर्मी और उमस परेशान करने लगती है। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि बदलते मौसम में पंखा चलाना चाहिए या नहीं? क्या रातभर पंखा चलाकर सोने से सर्दी-जुकाम, खांसी और गले में खराश की समस्या हो सकती है? वहीं, कुछ लोगों को पंखे के बिना गर्मी और बेचैनी महसूस होती है।



स्वास्थ्य के लिहाज से पंखा चलाना पूरी तरह गलत नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल करते समय कुछ सावधानियां बरतना जरूरी है। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और एलर्जी या अस्थमा से परेशान लोगों को ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं बदलते मौसम में पंखा चलाना कितना सही है और इसका शरीर पर क्या असर पड़ता है।



बदलते मौसम में कभी गर्मी तो कभी ठंड का एहसास होना आम बात है। खासकर सुबह और रात के समय मौसम ठंडा रहता है, जबकि दोपहर में गर्मी और उमस परेशान करने लगती है। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि बदलते मौसम में पंखा चलाना चाहिए या नहीं? क्या रातभर पंखा चलाकर सोने से सर्दी-जुकाम, खांसी और गले में खराश की समस्या हो सकती है? वहीं, कुछ लोगों को पंखे के बिना गर्मी और बेचैनी महसूस होती है।

Trending Videos

2 of 6 रातभर पंखा चलाकर सोना कितना सही है? - फोटो : AI

बदलते मौसम में पंखा चलाना सही है या गलत?



बदलते मौसम में पंखा चलाना पूरी तरह गलत नहीं है। इसका इस्तेमाल कमरे के तापमान, उमस और व्यक्ति की जरूरत के अनुसार किया जा सकता है। अगर कमरे में गर्मी या घुटन महसूस हो रही है तो पंखा चलाने से राहत मिल सकती है। हालांकि, अगर मौसम ठंडा है और पंखे की हवा से शरीर में ठिठुरन महसूस हो रही है तो इसे बंद कर देना बेहतर है। खास बात यह है कि पंखे की हवा से सीधे सर्दी-जुकाम नहीं होता, क्योंकि सर्दी-जुकाम मुख्य रूप से वायरस के संक्रमण से फैलता है।





3 of 6 रातभर पंखा चलाकर सोना कितना सही है? - फोटो : AI

बदलते मौसम में पंखा चलाने के 5 फायदे



1. गर्मी और उमस से राहत मिलती है



मौसम बदलने के दौरान कई बार कमरे में उमस बढ़ जाती है। ऐसे में पंखा चलाने से हवा का संचार बेहतर होता है और पसीना सूखने में मदद मिलती है। इससे शरीर को ठंडक महसूस होती है।



2. कमरे में हवा का सर्कुलेशन बेहतर होता है



पंखा कमरे में मौजूद हवा को इधर-उधर घुमाता है। इससे एक जगह जमा गर्म हवा कम महसूस हो सकती है। हालांकि, पंखा बाहर की ताजी हवा नहीं लाता और न ही प्रदूषित हवा को फिल्टर करता है।



3. रात में बेहतर नींद आने में मदद मिल सकती है



अगर कमरे में गर्मी और उमस है तो पंखे की हल्की हवा आरामदायक महसूस हो सकती है। इससे शरीर को ठंडक मिलती है और सोने में आसानी हो सकती है।



4. पसीना सूखने में मदद मिलती है



पंखे की हवा शरीर से पसीने के वाष्पीकरण की प्रक्रिया को तेज करती है। इससे गर्मी के कारण होने वाली बेचैनी कम हो सकती है।



5. घुटन महसूस होने पर मिल सकती है राहत



बंद कमरे में गर्मी और उमस के कारण घुटन महसूस हो सकती है। ऐसे में पंखा चलाने से हवा का प्रवाह बेहतर होता है और आराम मिल सकता है।





विज्ञापन विज्ञापन

4 of 6 रातभर पंखा चलाकर सोना कितना सही है? - फोटो : AI

बदलते मौसम में पंखा चलाने से क्या नुकसान हो सकते हैं?



पंखा अपने आप में नुकसानदायक नहीं है, लेकिन गलत तरीके से इस्तेमाल करने पर कुछ परेशानियां हो सकती हैं।



1. त्वचा और आंखों में सूखापन



अगर पंखे की हवा लगातार सीधे चेहरे पर पड़ती है तो कुछ लोगों को आंखों और त्वचा में सूखापन महसूस हो सकता है। खासकर जिन लोगों की त्वचा पहले से रूखी है, उन्हें परेशानी हो सकती है।



2. धूल और एलर्जी की समस्या



अगर पंखे के ब्लेड पर धूल जमा है तो पंखा चलने पर धूल कमरे में फैल सकती है। इससे एलर्जी, छींक और नाक में जलन की समस्या बढ़ सकती है।



3. ठंड लगने और बेचैनी की समस्या



ठंडे मौसम में तेज गति से पंखा चलाने पर शरीर का तापमान असहज महसूस हो सकता है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों को ठंड लग सकती है।



4. गले और नाक में सूखापन



पंखे की लगातार हवा कुछ लोगों में नाक और गले में सूखापन बढ़ा सकती है। जिन लोगों को पहले से एलर्जी या सांस से जुड़ी परेशानी है, उन्हें अधिक सावधानी रखनी चाहिए।





विज्ञापन

5 of 6 रातभर पंखा चलाकर सोना कितना सही है? - फोटो : AI