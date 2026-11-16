अध्ययन: पेट ही नहीं, गर्दन का साइज बढ़ना भी खतरे से खाली नहीं; हार्ट अटैक-स्ट्रोक का हो सकता है खतरा

1 of 4 कहीं आपका गर्दन भी तो नहीं है मोटा? - फोटो : Amarujala.com/AI







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आपसे कोई पूछे कि दिल की बीमारी क्यों होती है? तो इसके लिए कई कारणों को जिम्मेदार माना जा सकता है। लाइफस्टाइल और खानपान में गड़बड़ी हो या फिर वजन बढ़ना, ये सभी स्थितियां समय के साथ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का जोखिम बढ़ाने वाली हो सकती हैं। पर क्या आप जानते हैं कि सिर्फ बढ़ते वजन, पेट निकलने या हाई कोलेस्ट्रॉल से ही हार्ट डिजीज के खतरों को नहीं जाना जा सकता है? कई बार शरीर का एक ऐसा हिस्सा भी सेहत से जुड़े गंभीर संकेत दे सकता है, जिस पर आमतौर पर हमारा ध्यान नहीं जाता। यह है आपकी गर्दन।



एक हालिया अध्ययन की रिपोर्ट से पता चलता है कि गर्दन का सामान्य से ज्यादा मोटा होना भी सेहत के लिए गंभीर समस्याओं का खतरा बढ़ाने वाला हो सकता है। मसलन अगर आपके गर्दन की चौड़ाई ज्यादा है तो ये सेहत के लिए गंभीर खतरे वाला संकेत हो सकता है। चिंता की बात यह है कि सामान्य वजन होने के बावजूद भी अगर आपके गर्दन की मोटाई ज्यादा है तो भी ये सेहत के लिए चिंताजनक संकेत हो सकता है।



मसलन अपने हेल्थ के बारे में जानने के लिए बेली फैट के साथ गर्दन की मोटाई पर भी निरंतर ध्यान देते रहना बहुत जरूरी है।

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2 of 4 गर्दन की मोटाई बढ़ा सकती है सेहत के लिए मुश्किलें - फोटो : Amarujala.com/AI

गर्दन का आकार बढ़ना खतरे की घंटी



हाल ही में हुए एक अध्ययन में पाया गया कि जिन पुरुषों की गर्दन 16 इंच और महिलाओं की 13.5 इंच से ज्यादा थी, उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस सहित दूसरी बीमारियों का जोखिम सामान्य से ज्यादा पाया गया है। यह समस्या आगे चलकर डायबिटीज, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ा सकती है।



डॉक्टर आमतौर पर हमारे शरीर के वजन और लंबाई को देखकर बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआई) निकालते हैं। इसके आधार पर पता लगाया जाता है कि हमारा वजन सामान्य है या मोटापे की श्रेणी में आता है। बीएमआई 25 या इससे अधिक होने पर व्यक्ति को ओवरवेट यानी सामान्य से ज्यादा वजन वाला माना जाता है।

वहीं, बीएमआई 30 या इससे अधिक होने पर उसे मोटापे की श्रेणी में रखा जाता है।

इससे पहले हुए अध्ययनों में यह बात सामने आ चुकी है जिन लोगों का बीएमआई सामान्य है, उन्हें भी कुछ स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा हो सकता है।

शिकागो में आयोजित अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के साइंटिफिक सेशंस में प्रस्तुत किए गए इस अध्ययन में गर्दन के आकार और इसके कारण होने वाली समस्याओं को लेकर भी अलर्ट किया गया है।

3 of 4 गर्दन की चौड़ाई पर भी दें ध्यान - फोटो : Amarujala.com/AI

अध्ययन में क्या पता चला?



इस अध्ययन के लिए पेंसिल्वेनिया के एक अस्पताल में 197 स्वस्थ लोगों के हेल्थ डेटा का विश्लेषण किया गया। शोधकर्ताओं ने सबसे पहले सभी प्रतिभागियों की गर्दन और कमर का घेरा मापा। इसके बाद जांच की कि उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस की समस्या तो नहीं है।

इंसुलिन रेजिस्टेंस का संबंध मेटाबॉलिक सिंड्रोम से भी होता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम की समस्या के कारण हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याएं बढ़ जाती है। ये समस्याएं धीरे-धीरे रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचा सकती हैं।

पिछले अध्ययनों में पाया गया है कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम से पीड़ित लोगों में हार्ट अटैक या स्ट्रोक का खतरा, अन्य लोगों की तुलना मे लगभग दोगुना हो सकता है। चिंता की बात यह है कि ये परेशानियां उन लोगों में भी विकसित हो सकती हैं, जिनका वजन ज्यादा नहीं है।



शोधकर्ताओं ने पाया कि जिन लोगों की गर्दन का घेरा ज्यादा था, उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस की आशंका भी अधिक थी।

जिन पुरुषों की गर्दन का घेरा 16 इंच और महिलाओं की गर्दन का घेरा 13.5 इंच से ज्यादा था उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस की आशंका अधिक देखी गई।

खास बात यह रही कि कमर की चौड़ाई भले ही कम हो पर गर्दन के आकार ज्यादा होना इंसुलिन रेजिस्टेंस और अन्य दूसरी स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ाने वाला हो सकता है।

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4 of 4 स्लीप एप्निया की समस्या और खतरे - फोटो : Adobe Stock