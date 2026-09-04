स्वाइन फ्लू: हर बार बुखार होना जरूरी नहीं, सिर्फ ये दिक्कतें भी हो सकती हैं एच1एन संक्रमण का संकेत

बिना बुखार के भी हो सकता है स्वाइन फ्लू का खतरा अब तक हम सभी ये जान ही चुके हैं कि एच1एन1 भी इन्फ्लुएंजा-ए वायरस का एक प्रकार है। इससे होने वाली बीमारी में तेज बुखार को सबसे आम लक्षण माना जाता रहा है, लेकिन हर संक्रमित व्यक्ति को बुखार हो, यह जरूरी नहीं है। अमेरिकी रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र (सीडीसी) की रिपोर्ट से भी साफ होता है कि कुछ लोगों में फ्लू के दौरान सांस से जुड़े लक्षण बिना बुखार के भी हो सकते हैं।

क्या कहते हैं विशेषज्ञ? अमर उजाला से बातचीत में फैमिली फिजिशियन डॉ अरविंद डबास कहते हैं, खांसी, गले में खराश, नाक बंद होने या थकान जैसे लक्षण फ्लू के साथ-साथ दूसरे सांस संबंधी संक्रमणों में भी हो सकते हैं। इसलिए केवल लक्षणों के आधार पर यह पक्का कहना मुश्किल है कि संक्रमण एच1एन1 का ही है।

डॉक्टर कहते हैं, बुखार न होने पर भी आप फ्लू का शिकार हो सकते हैं। बुजुर्गों और कमजोर इम्युनिटी वाले लोगों में बुखार न होने के बावजूद इन्फ्लुएंजा हो सकता है। कुछ लोगों में बीमारी गंभीर रूप भी ले सकती है।



अगर आपमें फ्लू जैसे लक्षण तेजी से बढ़ रहे हैं, सांस लेने में परेशानी हो रही है तो तुरंत डॉक्टर की सहायता लेनी चाहिए।

फ्लू के इलाज में कुछ लोगों के लिए एंटीवायरल दवाएं उपयोगी हो सकती हैं।

एच1एन1 या फ्लू की पहचान में सबसे बड़ी गलती यही हो सकती है कि हम सिर्फ बुखार को बीमारी का पैमाना मान ले।



डॉक्टर कहते हैं, स्वाइन फ्लू को लेकर एक चिंता ये भी रही है कि संक्रमित व्यक्ति में बीमारी का पता चलने से पहले ही वह दूसरे लोगों तक संक्रमण फैला सकता है। बीमारी के शुरुआती करीब तीन दिनों में संक्रमण फैलाने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। इसलिए बुखार नहीं है तो भी फ्लू के अन्य लक्षणों को भी नजरअंदाज न करें।









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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।



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