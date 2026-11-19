1 of 6 क्या डायबिटीज के मरीज गुड़ खा सकते हैं? - फोटो : AI







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Is Jaggery Safe for Diabetic Patients: सर्दियों का मौसम आते ही खानपान में कई बदलाव होने लगते हैं। इस मौसम में लोग शरीर को गर्म रखने और ठंड से बचने के लिए गुड़ का सेवन खूब करते हैं। चाय से लेकर लड्डू, गजक और तिल के व्यंजनों तक गुड़ का इस्तेमाल किया जाता है।



माना जाता है कि गुड़ में मौजूद आयरन और कुछ मिनरल्स सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। लेकिन क्या रोजाना गुड़ खाना वाकई सेहत के लिए अच्छा है? खासकर डायबिटीज के मरीजों के मन में यह सवाल रहता है कि क्या वे चीनी की जगह गुड़ खा सकते हैं? आइए जानते हैं सर्दियों में गुड़ खाने के फायदे, नुकसान और डायबिटीज के मरीजों को इससे जुड़ी किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

सर्दियों का मौसम आते ही खानपान में कई बदलाव होने लगते हैं। इस मौसम में लोग शरीर को गर्म रखने और ठंड से बचने के लिए गुड़ का सेवन खूब करते हैं। चाय से लेकर लड्डू, गजक और तिल के व्यंजनों तक गुड़ का इस्तेमाल किया जाता है।

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सर्दियों में गुड़ खाने के संभावित फायदे



1. शरीर को तुरंत ऊर्जा मिलती है



गुड़ में कार्बोहाइड्रेट और शुगर मौजूद होती है, जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। सर्दियों में इसका सेवन करने से तुरंत एनर्जी मिल सकती है। हालांकि, ज्यादा सेवन करने से कैलोरी और शुगर की मात्रा भी बढ़ जाती है।



2. आयरन का मिलता है थोड़ा फायदा



गुड़ में थोड़ी मात्रा में आयरन पाया जा सकता है। हालांकि, इसे आयरन की कमी दूर करने का मुख्य स्रोत नहीं मानना चाहिए। इसके लिए डॉक्टर की सलाह और आयरन से भरपूर खाद्य पदार्थ जरूरी हैं।





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3. पाचन में मदद मिल सकती है



कई लोग खाना खाने के बाद थोड़ा गुड़ खाते हैं। हालांकि, गुड़ से पाचन बेहतर होने के दावों को लेकर पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं। इसे पाचन संबंधी समस्याओं का इलाज नहीं समझना चाहिए।



4. कुछ मिनरल्स की मिलती है मात्रा



गुड़ में पोटैशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स थोड़ी मात्रा में पाए जा सकते हैं। हालांकि, शरीर की रोजाना की जरूरत पूरी करने के लिए केवल गुड़ पर निर्भर रहना सही नहीं है।





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ज्यादा गुड़ खाने के नुकसान



1. ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है



गुड़ में सुक्रोज और अन्य शुगर मौजूद होती हैं। इसका सेवन करने से ब्लड ग्लूकोज बढ़ सकता है। इसलिए डायबिटीज के मरीजों को इसे लेकर विशेष सावधानी बरतनी चाहिए।



2. वजन बढ़ने का खतरा



गुड़ में कैलोरी होती है। अगर आप रोजाना जरूरत से ज्यादा गुड़ खाते हैं, तो इससे कुल कैलोरी का सेवन बढ़ सकता है। लंबे समय तक ऐसा करने से वजन बढ़ने की आशंका रहती है।





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