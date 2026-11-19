



शरीर को सही तरीके से काम करने के लिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन और मिनरल्स की जरूरत होती है। ऐसे में नाश्ते से लेकर रात के खाने तक हर मील में सही मात्रा और पोषक तत्वों का संतुलन होना चाहिए। लेकिन सवाल है कि सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक कितना खाना सही है? नाश्ते, लंच, डिनर और स्नैक्स में कितनी मात्रा होनी चाहिए? आइए जानते हैं हेल्दी डाइट का सही तरीका।





हम सभी ये जानते हैं कि अच्छी सेहत के लिए सिर्फ पौष्टिक खाना खाना ही जरूरी नहीं है, बल्कि दिनभर में कितनी मात्रा में खाना चाहिए, इसका ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है। कई लोग सुबह से रात तक बिना किसी तय रूटीन के खाते रहते हैं, तो कुछ लोग वजन घटाने के चक्कर में जरूरत से कम खाना शुरू कर देते हैं। दोनों ही आदतें सेहत को नुकसान पहुंचा सकती हैं।