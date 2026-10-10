वेट लॉस: कैलोरी इंटेक को करना है कंट्रोल, तो सबसे पहले इन चीजों की मात्रा पर दें ध्यान

1 of 4 डाइट - फोटो : Adobe Stock







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बढ़ता वजन और मोटापा, मौजूदा समय की सबसे आम लेकिन गंभीर स्वास्थ्य स्थितियां हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी में ये समस्या देखी जा रही है। जैसे-जैसे वजन बढ़ता जाता है, इसके साथ-साथ डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियों और कुछ मामलों में कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। यही कारण है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ सभी लोगों को कम उम्र से ही वजन को कंट्रोल में रखने वाले उपाय करते रहने की सलाह देते हैं।



वेट लॉस करना चाह रहे हैं तो डाइट और कैलोरी इंटेक पर ध्यान देना सबसे जरूरी हो जाता है। हम दिनभर में जितनी कैलोरी खाने से लेते हैं अगर मेहनत करके उतनी बर्न नहीं कर पाते हैं तो इससे शरीर में फैट बढ़ने का खतरा हो सकता है। यही वजह है कि कैलोरी इंटेक पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। लेकिन कैलोरी कंट्रोल करने का मतलब भूखे रहना या अपनी पसंद की हर चीज हमेशा के लिए बंद कर देना नहीं है।



आइए जानते हैं कि वजन घटाने के लिए कैसे स्वस्थ तरीके से आप कैलोरी को कंट्रोल कर सकते हैं?

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2 of 4 मीठी चीजें कम से कम खाएं - फोटो : Adobe stock photos

स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें खाते-पीते समय हम उनकी कैलोरी का अंदाजा नहीं लगा पाते, जैसे मीठे पेय, बार-बार लिए जाने वाले स्नैक्स और ज्यादा तेल में बने खाद्य पदार्थ। इनकी मात्रा कम करने से कुल कैलोरी घटाने में मदद मिल सकती है।



मीठे पेय और पैकेट वाले जूस की मात्रा कम करें



कोल्ड ड्रिंक, मीठी चाय-कॉफी, शुगर वाले और एनर्जी ड्रिंक कैलोरी इंटेक को बढ़ा सकते हैं। इसलिए इनके सेवन को लेकर सावधानी बरतना बहुत जरूरी है।

रोजाना मीठे पेय पीते हैं तो इनकी मात्रा कम करें।

जूस की जगह साबुत फल खाएं। पैक्ड जूस का सेवन न करें।

3 of 4 डीप फ्राइड फूड्स से नुकसान - फोटो : Freepik.com

तले हुए स्नैक्स में होती है हाई कैलोरी



समोसा-कचौरी, चिप्स और पकौड़े जैसे खाद्य पदार्थ कम मात्रा में भी हाई कैलोरी दे सकते हैं। इन्हें बार-बार खाने से दैनिक कैलोरी का हिसाब बिगड़ सकता है। इसलिए आपको रोजाना स्नैक्स के दूसरे विकल्पों पर ध्यान देने की जरूरत है।

रोज के स्नैक्स में भुने चने, बिना ज्यादा नमक वाले मेवे खाएं।

खाना बनाते समय तेल की मात्रा नापकर डालें। कई अध्ययनों में हर महीने के तेल में 10% तक कटौती करने की सलाह दी गई है।

पसंदीदा स्नैक्स पूरी तरह बंद करने के बजाय उनकी मात्रा धीरे-धीरे कम करें।

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4 of 4 आहार को लेकर बरतें सावधानी - फोटो : Freepik.com