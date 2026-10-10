डायबिटीज: शुगर कंट्रोल रखने के लिए बार-बार डॉक्टर के चक्कर क्यों लगाना? ये आसान से उपाय हैं न

1 of 5 डायबिटीज का जोखिम - फोटो : Amarujala.com/AI







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डायबिटीज अब लगभग हर घर की समस्या बन गई है। आंकड़ों से पता चलता है कि दुनिया में डायबिटीज से पीड़ित वयस्कों की संख्या के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन के अनुमानों के अनुसार, देश में डायबिटीज से पीड़ित वयस्कों की कुल संख्या 10 करोड़ से ज्यादा है और इसके साथ ही लगभग 13.6 करोड़ लोग प्री-डायबिटीज से पीड़ित हैं।



हेल्थ सर्वे के अनुसार, डायबिटीज वाले 50% से ज्यादा लोगों को अपनी बीमारी का पता ही नहीं होता या उन्हें अपनी स्थिति के बारे में जानकारी नहीं होती। जिन लोगों में बीमारी का पता चल जाता है, उनमें से आधे से भी कम लोग टारगेट ग्लाइसेमिक कंट्रोल (ब्लड शुगर का तय लेवल) हासिल कर पाते हैं।



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, चूंकि ये बीमारी अब सभी उम्र के लोगों में देखी जा रही है इसलिए कम उम्र से ही डायबिटीज को कंट्रोल करने वाले उपाय शुरू कर देने चाहिए। शुगर कंट्रोल करने के लिए हम तरह-तरह की दवाइयां लेते रहते हैं, तमाम डॉक्टर्स से मिलते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि आप बहुत आसानी से ही घर में मौजूद चीजों की मदद से ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं?

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2 of 5 डायबिटीज कंट्रोल रखने के लिए खान-पान पर दें ध्यान - फोटो : Adobe Stock

ब्लड शुगर बढ़ने की बात आते ही सबसे पहले मीठा छोड़ने की सलाह दी जाती है। लेकिन क्या सिर्फ चीनी बंद करने से शुगर कंट्रोल हो जाती है?



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, हम रोज जो रोटी, चावल, नाश्ता, फल और दूसरी चीजें खाते हैं, वे भी ब्लड शुगर पर असर डालती हैं। अच्छी बात यह है कि शुगर मैनेज करने के लिए आपको हर बार महंगे फूड या खास डाइट प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत नहीं है। आपकी रसोई में मौजूद चीजें भी इसमें मदद कर सकती हैं।



दालें और चने को करें डाइट में शामिल



मूंग-मसूर, चना, राजमा और दूसरे बीन्स में फाइबर और प्रोटीन होता है। फाइबर पाचन की गति को धीमा करता है जिससे भोजन के बाद ब्लड शुगर तेजी से बढ़ने की दिक्कत कम हो जाती है।

ये प्रोटीन का भी अच्छा स्रोत हैं जो सेहत को ठीक रखने के लिए बहुत जरूरी हैं।

दाल के साथ सब्जी और सीमित मात्रा में रोटी या चावल लें।

ज्यादा तेल और नमक डालने से बचें।

3 of 5 हरी सब्जियां जरूर खाएं - फोटो : freepik.com

हरी सब्जियों को बनाएं संतुलित डाइट का हिस्सा



पालक-लौकी, भिंडी और दूसरी बिना स्टार्च वाली सब्जियां फाइबर, विटामिन और खनिजों का अच्छा स्रोत हैं। इनमें आम तौर पर कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी कम होती है। कई अध्ययनों में भिंडी का पानी पीने को डायबिटीज के मरीजों के लिए फायदेमंद बताया गया है।

खाने में आधी प्लेट सब्जियों से भरें, एक चौथाई में प्रोटीन वाली चीजें और बाकी हिस्से में अनाज को शामिल करें। इससे शरीर को जरूर पोषक तत्वों की आसानी से पूर्ति हो सकती है।

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4 of 5 डाइट में शामिल करें साबुत अनाज - फोटो : freepik.com

साबुत अनाज और सीड्स भी जरूरी



ओट्स, दलिया और साबुत अनाज से आप आसानी से फाइबर की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। इसी तरह अलसी और चिया सीड्स भी फाइबर का अच्छा स्रोत हैं। इन्हें आहार का हिस्सा बनाकर शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है। फाइबर वाली चीजों को डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत जरूरी माना जाता है।

मैदा और अत्यधिक रिफाइंड अनाज की जगह साबुत अनाज वाली चीजें खाएं।

सीड्स और मेवे खाएं पर इसकी मात्रा का ध्यान रखें, क्योंकि इनमें से कुछ में हाई कैलोरी होती है।

केवल मल्टीग्रेन या ब्राउन लिखे होने से किसी पैकेट को हेल्दी न मानें, उसका पोषण लेबल देखें। ओट्स, दलिया और साबुत अनाज से आप आसानी से फाइबर की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। इसी तरह अलसी और चिया सीड्स भी फाइबर का अच्छा स्रोत हैं। इन्हें आहार का हिस्सा बनाकर शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है। फाइबर वाली चीजों को डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत जरूरी माना जाता है।

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5 of 5 भारतीय मसालों के फायदे - फोटो : Freepik.com