सेहत की बात: खून जमाने से लेकर हड्डियों को मजबूत रखने तक, विटामिन-के के इन फायदों के बारे में है आपको जानकारी?

1 of 4 विटामिन-के क्यों जरूरी है? - फोटो : Amarujala.com/AI







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अच्छी सेहत के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ खान-पान पर खास ध्यान देने की सलाह देते हैं। शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए पौष्टिक आहार सबसे जरूरी माना जाता है। हमें रोजाना डाइट से विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर की जरूरत होती है। क्या आप इसकी पूर्ति कर पा रहे हैं?



विटामिन की बात आते ही अक्सर लोगों के मन में सबसे पहले विटामिन-सी, विटामिन-डी या बी12 का ख्याल आता है। ये सभी सेहत के लिए निश्चित ही बहुत जरूरी हैं पर इसके साथ हमें दूसरे विटामिन्स और पोषक तत्वों पर भी इसी तरह से ध्यान देना चाहिए।



शरीर को स्वस्थ रखने में विटामिन-के की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह खून को जमने में मदद करता है, जिससे चोट लगने पर रक्तस्राव रोकने की प्रक्रिया ठीक से चल सके। इसके अलावा यह हड्डियों की सेहत के लिए भी बहुत जरूरी है। क्या आप रोजाना विटामिन-के वाली चीजें खा रहे हैं?

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2 of 4 विटामिन के वाली चीजें - फोटो : Adobe Stock

स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं, विटामिन-के को लेकर ज्यादा बात भले ही न होती हो पर ये शरीर को बड़ी मुसीबतों से बचाने के लिए जरूरी है। अच्छी बात यह है कि हरी पत्तेदार सब्जियों और कई दूसरे खाद्य पदार्थों से विटामिन-के आसानी से प्राप्त हो सकता है। वैसे तो इसकी कमी स्वस्थ वयस्कों में दुर्लभ होती है, लेकिन कुछ बीमारियों और दवाओं के कारण विटामिन-के की कमी का जोखिम बढ़ सकता है।



पहले जान लीजिए विटामिन-के क्यों जरूरी है?



विटामिन के वसा में घुलने वाला विटामिन है। यह शरीर में खून जमाने वाले कुछ प्रोटीनों को सक्रिय करने में मदद करता है। इसके बिना चोट या कट लगने पर रक्तस्राव रोकने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा विटामिन-के हड्डियों के मेटाबॉलिज्म से जुड़े प्रोटीनों के काम में भी मदद करता है। इसलिए पर्याप्त विटामिन-के लेना जरूरी है।

3 of 4 ज्यादा ब्लीडिंग होने की समस्या - फोटो : Adobe Stock

विटामिन-के की कमी होने से क्या होता है?



मेडिकल रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वैसे तो विटामिन-के की कमी बहुत कम देखी जाती है, हालांकि अगर इसकी मात्रा कम हो जाए तो जरूरत के समय खून जमने में समय लग सकता है।

त्वचा पर आसानी से नीले रंग के धब्बे बन जाते हैं, जो ब्लीडिंग का संकेत हो सकते हैं।

नाक या मसूड़ों से असामान्य रक्तस्राव हो सकता है।

छोटे कट से खून देर तक बहता रह सकता है।

गंभीर मामलों में अंदरूनी रक्तस्राव का जोखिम होता है।

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4 of 4 पौष्टिक चीजों का करिए सेवन - फोटो : Freepik.com