सेहत की बात: मोबाइल-टीवी देखते-देखते है खाने की आदत? जानिए क्यों इसे विशेषज्ञ मानते हैं नुकसानदायक

1 of 5 मोबाइल देखते-देखते खाने की आदत - फोटो : Amarujala.com/AI







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क्या आपकी भी खाना खाते समय मोबाइल चलाने या टीवी देखते रहने की आदत है? बिना वीडियो देखे ऐसे लगता है जैसे भोजन अधूरा है?



लंच-डिनर करते समय मोबाइल देखना हम में से ज्यादातर लोगों की आम सी आदत हो गई है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि खाने के दौरान स्क्रीन पर नजरें टिकाए रखने से आपकी खाने की आदतों पर क्या असर पड़ सकता है?



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, मोबाइल का बढ़ता इस्तेमाल पहले से ही हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऊपर से खाना खाते समय मोबाइल चलाते रहने की आदत आपके जोखिमों को और भी बढ़ाने वाली हो सकती है। असल में मोबाइल देखते हुए हम अक्सर इस बात पर ध्यान नहीं दे पाते कि कितना खा लिया, पेट भर गया है या अभी भूख बाकी है? इससे अनावश्यक रूप से ओवरईटिंग का खतरा हो सकता है।



आइए जानते हैं कि खाना खाते समय मोबाइल देखने की आदत किन परेशानियों का कारण बन सकती है?

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2 of 5 ओवरईटिंग की समस्या - फोटो : Freepik.com

जरूरत से ज्यादा खाने का खतरा



जब हमारा ध्यान मोबाइल पर होता है, तो हम अनजाने में ज्यादा खाने लगते हैं। इसके अलावा मोबाइल पर ध्यान होने के कारण पेट भरने का संकेत भी ठीक से नहीं मिल पाता, जिससे ओवरईटिंग का खतरा बढ़ जाता है। कई बार प्लेट से खाना खत्म होने के बाद भी हम हाथ चलाते रहते हैं, क्योंकि ध्यान वीडियो में लगा होता है।

डिनर के समय ये आदत और भी नुकसानदायक हो सकती है। आहार विशेषज्ञ डिनर में पेट भरने से थोड़ा कम खाने की सलाह देते हैं, ऐसे में ओवरईटिंग के कारण आपके लिए दिक्कतें और बढ़ सकती हैं। जब हमारा ध्यान मोबाइल पर होता है, तो हम अनजाने में ज्यादा खाने लगते हैं। इसके अलावा मोबाइल पर ध्यान होने के कारण पेट भरने का संकेत भी ठीक से नहीं मिल पाता, जिससे ओवरईटिंग का खतरा बढ़ जाता है। कई बार प्लेट से खाना खत्म होने के बाद भी हम हाथ चलाते रहते हैं, क्योंकि ध्यान वीडियो में लगा होता है।

3 of 5 आहार पर दें ध्यान - फोटो : Freepik.com

खाने की संतुष्टि कम महसूस होती है



खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि स्वाद और संतुष्टि के लिए भी होता है। मोबाइल देखते हुए हम खाने की खुशबू, स्वाद पर कम ध्यान देते हैं। इससे भोजन का आनंद कम हो सकता है और खाने के बाद भी कुछ और खाने की इच्छा बनी रह सकती है।

इतना ही नहीं खाते समय मोबाइल चलाते रहने से और भी कई दिक्कतें हो सकती हैं, जिस तरफ हमारा ध्यान बहुत कम जाता है।

खाने की मात्रा का अंदाजा लगाना मुश्किल हो सकता है।

पेट भरने के संकेतों को पहचानने में देर हो सकती है।

लंबे समय तक ऐसी आदत रहने पर जरूरत से ज्यादा कैलोरी इंटेक की आशंका भी बढ़ सकती है।

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4 of 5 पाचन की समस्याएं - फोटो : adobe stock images

पाचन संबंधी दिक्कतों का खतरा



स्क्रीन में ध्यान लगा होने के कारण अक्सर लोग जल्दी-जल्दी खाते हैं या ठीक से चबाए बिना भोजन को निगल लेते हैं। इससे कुछ लोगों को पेट भारी लगने, गैस या अपच जैसी परेशानियां हो सकती हैं।

स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, खाते समय जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और भोजन को अच्छी तरह चबाकर ही खाना चाहिए। इससे न सिर्फ पाचन ठीक रहता है साथ ही भोजन से पोषक तत्वों का अवशोषण भी ठीक से हो पाता है।

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5 of 5 खान-पान संबंधी समस्याएं - फोटो : Adobe stock