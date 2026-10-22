प्रेग्नेंसी: 35 की उम्र के बाद मां बनने में क्यों बढ़ जाती हैं मुश्किलें? समझें एग क्वालिटी का गणित

1 of 4 प्रेग्नेंसी की जरूरी बातें - फोटो : Amarujala.com/AI







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मां बनना किसी भी महिला के जीवन का सबसे खास अनुभव होता है। हालांकि जिस तरह से लोगों की दिनचर्या और खानपान में गड़बड़ी बढ़ती जा रही है, इसने प्रग्नेंसी से संबंधित जटिलताओं को भी काफी बढ़ा दिया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, जो चीजें सामान्य तौर पर गर्भधारण का खतरा बढ़ाती जा रही हैं, उम्र का बढ़ना उनमें से एक है। बढ़ती उम्र के साथ गर्भधारण की संभावनाओं में बदलाव आने लगता है। खासतौर पर 35 वर्ष की उम्र के बाद महिलाओं की प्रजनन क्षमता में गिरावट अपेक्षाकृत तेज हो सकती है।



स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं, महिलाओं का जन्म सीमित संख्या में अंडों के साथ होता है और यही अंडे उनके पूरे उम्र तक चलते रहते हैं। उम्र बढ़ने के साथ अंडाशय में मौजूद अंडों की संख्या और उनकी गुणवत्ता कम होने लग जाती है। इससे गर्भधारण में अधिक समय लग सकता है और गर्भपात का जोखिम भी बढ़ सकता है।



ऐसे में सवाल ये है कि क्या 35 वर्ष के बाद मां बनना संभव नहीं है?

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2 of 4 गर्भावस्था के लिए जरूरी बातें - फोटो : Adobe Stock Photo

35 की उम्र के बाद गर्भधारण



स्त्री रोग विशेषज्ञ बताती हैं, कई महिलाएं इस उम्र के बाद भी स्वस्थ गर्भधारण कर सकती हैं। हालांकि सामान्यतौर पर माना जाता रहा है कि 35 की उम्र के बाद गर्भधारण से संबंधित जटिलताएं ज्यादा हो सकती हैं। यही कारण है कि सभी महिलाओं को सही समय पर जांच, जीवनशैली में सुधार और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ जरूरी हो जाता है।

महिलाओं के अंडाशय में मौजूद अंडों की संख्या उम्र के साथ प्राकृतिक रूप से कम होती जाती है। इसे ओवेरियन रिजर्व में कमी कहा जाता है।

इसके अलावा, बढ़ती उम्र के साथ अंडों में क्रोमोसोम की असामान्यताएं होने का खतरा भी बढ़ जाता है।

इससे निषेचन में परेशानी, भ्रूण के विकास में बाधा या गर्भपात का जोखिम बढ़ सकता है।

3 of 4 गर्भधारण की सही उम्र क्या है? - फोटो : Freepik.com

गर्भधारण के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है?



ज्यादातर विशेषज्ञों का मानना है कि वैसे तो 40 की उम्र तक गर्भधारण हो सकता है। हालांकि लाइफस्टाइल और खानपान की गड़बड़ी ने गर्भधारण को थोड़ा मुश्किल बना दिया है। वैसे तो हर महिला की प्रजनन क्षमता अलग होती है। केवल उम्र के आधार पर यह तय नहीं किया जा सकता कि कोई महिला गर्भधारण कर पाएगी या नहीं।

20 और 30 की शुरुआती उम्र में सामान्यतः प्रजनन क्षमता सबसे अधिक होती है। ये गर्भधारण के लिए सबसे अच्छी उम्र मानी जाती है।

35 वर्ष के आसपास प्रजनन क्षमता में गिरावट होने लग जाती है।

40 वर्ष के बाद यह गिरावट आमतौर पर अधिक तेज होती है, जिससे गर्भधारण कठिन हो जाता है।

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4 of 4 डाइट का रखें ध्यान - फोटो : Freepik.com