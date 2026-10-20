सेहत की बात: चीनी की जगह गुड़ खाना कितना फायदेमंद? जानिए इसके फायदे और नुकसान

गुड़ का इस्तेमाल भारतीय घरों में सदियों से मिठास बढ़ाने और पारंपरिक घरेलू नुस्खों में किया जाता रहा है। आयुर्वेद में भी इसे खानपान का अहम हिस्सा माना गया है। सफेद चीनी की तुलना में गुड़ में कुछ खनिज तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे खनिज भी होते हैं। हालांकि, गुड़ भी मुख्य रूप से चीनी का ही एक रूप है, इसलिए इसका सेवन भी सीमित मात्रा में करना चाहिए।

लिवर होता है डिटॉक्स



गुड़ एक प्राकृतिक क्लींजिंग एजेंट है, खासकर लिवर के लिए इसको बहुत लाभदायक माना जाता है। प्राकृतिक स्वीटनर के रूप में यह शरीर से हानिकारक विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। लिवर को डिटॉक्स करने के साथ लिवर की बीमारियों को दूर करने में गुड़ खाने को लाभकारी पाया गया है। गुड़ का सेवन लिवर को साफ रखने और इससे संबंधित बीमारियों से बचाने में फायदेमंद हो सकता है।





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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।



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