सेहत की बात: चीनी की जगह गुड़ खाना कितना फायदेमंद? जानिए इसके फायदे और नुकसान

गुड़ का इस्तेमाल भारतीय घरों में सदियों से मिठास बढ़ाने और पारंपरिक घरेलू नुस्खों में किया जाता रहा है। आयुर्वेद में भी इसे खानपान का अहम हिस्सा माना गया है। सफेद चीनी की तुलना में गुड़ में कुछ खनिज तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे खनिज भी होते हैं। हालांकि, गुड़ भी मुख्य रूप से चीनी का ही एक रूप है, इसलिए इसका सेवन भी सीमित मात्रा में करना चाहिए।
सर्दी-जुकाम से लेकर पाचन संबंधी परेशानियों तक, कई घरेलू उपायों में गुड़ का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या वास्तव में यह इन समस्याओं में राहत दे सकता है? आइए, इसके फायदों और पारंपरिक उपयोगों के बारे में जानते हैं।
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सर्दी-खांसी की समस्या
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सर्दी-जुकाम और गले की परेशानी में इस्तेमाल
गुड़ कई बीमारियों से राहत दिलाने में हमारे लिए लाभकारी हो सकता है, विशेषकर श्वसन विकारों और मौसम में बदलाव के कारण होने वाले सर्दी-जुकाम की समस्या में इससे विशेष लाभ पाया जा सकता है।
- तुलसी के कुछ पत्तों के रस को गुड़ के साथ मिलाकर एक चम्मच दिन में तीन बार लें। इससे गले में दर्द में सर्दी-जुकाम की दिक्कत में विशेष लाभ पाया जा सकता है।
- काली मिर्च, तुलसी, सोंठ या तिल के साथ गुड़ का सेवन करने से भी आपको आराम मिल सकता है।
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पेट की समस्या
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पाचन संबंधी समस्याओं में गुड़
- खाने के बाद थोड़ा गुड़ खाने की परंपरा कई भारतीय घरों में प्रचलित है। माना जाता है कि अपच, कब्ज और पेट फूलने जैसी समस्याओं में खाने के बाद गुड़ खाने से लाभ मिल सकता है। कब्ज से राहत के लिए फाइबर युक्त भोजन, पर्याप्त पानी और नियमित शारीरिक गतिविधि पर भी ध्यान देना जरूरी है।
शरीर को मिलती है ऊर्जा
- गुड़ में कार्बोहाइड्रेट और शर्करा होती है, जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। इसलिए इसका सेवन करने से थोड़े समय के लिए ऊर्जा मिल सकती है। इसमें मौजूद कुछ खनिज भी पोषण में योगदान देते हैं, लेकिन इनकी मात्रा सीमित होती है। थकान दूर करने या शरीर को लंबे समय तक ऊर्जावान बनाए रखने के लिए संतुलित आहार और पर्याप्त नींद जरूरी हैं।
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लिवर कैसे हेल्दी रखें
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लिवर होता है डिटॉक्स
गुड़ एक प्राकृतिक क्लींजिंग एजेंट है, खासकर लिवर के लिए इसको बहुत लाभदायक माना जाता है। प्राकृतिक स्वीटनर के रूप में यह शरीर से हानिकारक विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। लिवर को डिटॉक्स करने के साथ लिवर की बीमारियों को दूर करने में गुड़ खाने को लाभकारी पाया गया है। गुड़ का सेवन लिवर को साफ रखने और इससे संबंधित बीमारियों से बचाने में फायदेमंद हो सकता है।
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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।
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