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जानना जरूरी: खूब पानी पीने के बाद भी सूखता है गला? शरीर में इन 6 कारणों से हो सकती है परेशानी

Wed, 21 Oct 2026 10:34 AM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Wed, 21 Oct 2026 10:34 AM IST
सार

Dry Throat Symptoms : कई बार गले में सूखापन मौसम में बदलाव, मुंह से सांस लेने, अधिक चाय-कॉफी पीने या कुछ दवाओं के सेवन के कारण हो सकता है। वहीं, लगातार प्यास लगना और मुंह सूखना कुछ स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत भी हो सकता है।

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Why Does Your Mouth Feel Dry Even After Drinking Plenty of Water? 6 possible causes
गला सूखने के कारण - फोटो : Ai

क्या आपको बार-बार गला सूखने का एहसास होता है? क्या खूब पानी पीने के बाद भी मुंह और गले में सूखापन बना रहता है? अगर हां, तो इसे केवल पानी की कमी समझकर नजरअंदाज न करें। कई बार गले में सूखापन मौसम में बदलाव, मुंह से सांस लेने, अधिक चाय-कॉफी पीने या कुछ दवाओं के सेवन के कारण हो सकता है। वहीं, लगातार प्यास लगना और मुंह सूखना कुछ स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत भी हो सकता है।


 

दरअसल, हमारे मुंह में बनने वाली लार उसे नम रखने के साथ भोजन चबाने, निगलने और मुंह की सेहत बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब लार का उत्पादन कम हो जाता है, तो पर्याप्त पानी पीने के बावजूद मुंह और गले में सूखापन महसूस हो सकता है।

कुछ लोगों को इसके साथ होंठ फटने, सांसों में दुर्गंध या निगलने में परेशानी जैसी समस्याएं भी होती हैं। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि गला सूखने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं और किन लक्षणों को गंभीरता से लेना चाहिए। आइए जानते हैं इसके छह संभावित कारण और बचाव के तरीके।
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सांस की समस्या - फोटो : Adobe Stock

मुंह से सांस लेना
 

अगर रात में सोते समय मुंह खुला रहता है या नाक बंद होने के कारण आप मुंह से सांस लेते हैं, तो सुबह गला सूखा महसूस हो सकता है। खर्राटे लेने वाले लोगों में भी यह समस्या देखी जा सकती है। यदि नाक अक्सर बंद रहती है या नींद के दौरान सांस रुकने जैसी समस्या होती है, तो डॉक्टर से सलाह लें।

Why Does Your Mouth Feel Dry Even After Drinking Plenty of Water? 6 possible causes
गला सूखने के कारण - फोटो : Ai

मुंह में लार कम बनना
 

मुंह और गले को नम रखने के लिए लार जरूरी है। जब लार का उत्पादन कम होता है, तो बार-बार पानी पीने के बाद भी सूखापन महसूस हो सकता है। इस स्थिति को ड्राई माउथ या जेरोस्टोमिया कहा जाता है। इसके कारण बोलने, खाना चबाने और निगलने में परेशानी भी हो सकती है।

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दवाएं - फोटो : Freepik.com

कुछ दवाओं का सेवन
 

एलर्जी की दवाएं, कुछ एंटीडिप्रेसेंट, दर्द निवारक और अन्य दवाएं मुंह सूखने का कारण बन सकती हैं। यदि किसी नई दवा को शुरू करने के बाद यह समस्या बढ़ी है, तो डॉक्टर या फार्मासिस्ट से बात करें। अपनी मर्जी से निर्धारित दवा बंद न करें।

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डायबिटीज का खतरा - फोटो : Freepik.com

डायबिटीज यानी मधुमेह
 

अगर गला और मुंह सूखने के साथ बार-बार प्यास लगती है और पेशाब भी सामान्य से ज्यादा आता है, तो ब्लड शुगर की जांच कराने की जरूरत हो सकती है। मधुमेह में रक्त में शुगर का स्तर बढ़ने से अत्यधिक प्यास और मुंह सूखने जैसे लक्षण हो सकते हैं। हालांकि, केवल गला सूखने से डायबिटीज होने की पुष्टि नहीं की जा सकती।

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